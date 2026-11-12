Google y Adobe se integran para agilizar el uso de PDF en la nube: adiós a descargar y subir archivos

El objetivo declarado es reducir los cambios de programa que debe hacer un usuario para completar tareas con archivos PDF. (Composición Infobae: REUTERS/Dado Ruvic)

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Google y Adobe anunciaron una ampliación de su colaboración durante Adobe MAX 2026 que integra Acrobat dentro de Gmail y Google Drive. La alianza permitirá editar archivos PDF sin necesidad de descargarlos ni subirlos de nuevo a la nube, ya que el editor de Adobe quedará disponible desde las vistas previas de los documentos.

El objetivo declarado es reducir los cambios de programa que debe hacer un usuario para completar tareas cotidianas con archivos PDF.

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La noticia llega acompañada de otro anuncio relacionado: Adobe abrirá sus programas de edición creativa a agentes de inteligencia artificial externos a partir de 2027, mediante un protocolo que ya empieza a instalarse en la industria tecnológica.

Google y Adobe anunciaron una ampliación de su colaboración que integra Acrobat dentro de Gmail y Google Drive. REUTERS/Lisi Niesner

Integración de Acrobat en Gmail y Drive: así funciona la edición sin descargas

Cuando un usuario recibe un documento PDF en Gmail y necesita modificarlo, podrá recurrir a Acrobat sin abrirlo por separado. Esto es posible gracias a la integración con Gmail y Google Drive, que habilita el acceso al editor de Adobe directamente desde las vistas previas de los archivos.

El mecanismo se activa a través de las aplicaciones sugeridas y de la opción “Editar con” de Google. No se trata de un cambio técnico complejo, pero resulta útil para quienes trabajan de forma habitual con archivos PDF dentro del ecosistema de Google.

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La magnitud del uso de estos archivos explica el interés de ambas compañías en simplificar el proceso. Según datos de Adobe, cada año se abren más de 400.000 millones de documentos PDF con Acrobat, una cifra que da cuenta del volumen de archivos que podrían beneficiarse de esta integración directa entre plataformas.

Según datos de Adobe, cada año se abren más de 400.000 millones de documentos PDF con Acrobat. REUTERS/Dado Ruvic

La alianza entre Google y Adobe elimina un paso que hasta ahora resultaba habitual: descargar el PDF recibido por correo, editarlo en un programa aparte y volver a subirlo a la nube. Con la nueva integración, ese proceso se resuelve dentro del propio entorno de Gmail o Drive, sin salir de la vista previa del documento.

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Gemini y la inteligencia artificial de Google llegan a las herramientas de Adobe

Google incorporará sus modelos de inteligencia artificial a Acrobat, lo que permitirá trabajar con los documentos mediante instrucciones escritas en lenguaje natural. Esto incluye consultar información contenida en el archivo, realizar modificaciones puntuales o generar nuevos materiales a partir de su contenido.

Las funciones de edición conversacional de PDF ya existían en Adobe antes de este acuerdo. La novedad es que ahora esas funciones también podrán apoyarse en tecnología desarrollada por Google, lo que amplía las opciones disponibles para el usuario final.

Google incorporará sus modelos de inteligencia artificial a Acrobat. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En sentido inverso, los conectores de Adobe para Gemini y Gemini Enterprise permitirán utilizar algunas de sus herramientas directamente desde el asistente de Google. La edición de imágenes y documentos desde Gemini podrá realizarse recurriendo a las aplicaciones de Adobe, sin necesidad de abrirlas por separado.

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También está prevista la incorporación de estas capacidades al Modo IA de la Búsqueda de Google, aunque todavía no se detalló cómo funcionará ese apartado específico de la integración.

Este movimiento no surge de manera aislada. Adobe ya había anunciado previamente la llegada de su agente creativo a Gemini, además de planes de trabajo conjunto con ChatGPT, Claude y Copilot. La diferencia ahora es que las integraciones con los servicios de Google se concretaron tanto para usuarios particulares como para el entorno empresarial.

Photoshop, Illustrator y Premiere se abren a agentes externos

Adobe presentó en Adobe MAX un avance de sus integraciones MCP locales para Creative Cloud, que llegarán en beta privada a principios de 2027. A través de este desarrollo, agentes de inteligencia artificial de otras compañías, como Anthropic u OpenAI, podrán trabajar directamente con Photoshop, Illustrator, Premiere y After Effects.

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Agentes de inteligencia artificial de otras compañías, como Anthropic u OpenAI, podrán trabajar directamente con Photoshop. Photographer: Daniel Acker/Bloomberg

MCP es un protocolo que permite a un agente de inteligencia artificial conectarse con herramientas externas para completar una tarea. Se trata de un estándar que fue ganando terreno de forma progresiva dentro de la industria tecnológica.

En términos prácticos, el agente realizará cambios en los archivos nativos de los proyectos guardados en el ordenador del usuario. Las capas, los vectores o las secuencias de video seguirán siendo editables de forma manual en todo momento.

Si el sistema está conectado además a otras herramientas compatibles, como Google Drive o Slack, podrá recuperar un briefing redactado en Google Docs, trabajar sobre el proyecto correspondiente y compartir el resultado final con el equipo dentro de un mismo flujo de trabajo.

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Adobe Acrobat es una familia de aplicaciones y servicios desarrollada por Adobe Inc. para crear, ver, editar, firmar y gestionar documentos en formato PDF. REUTERS/Dado Ruvic

Adobe Creative Agent desembarca en Premiere, Illustrator e InDesign

El agente propio de Adobe, denominado Adobe Creative Agent, llega en versión beta a Premiere, Illustrator, InDesign, After Effects y Frame.io. Se trata de una herramienta interna de la compañía, distinta de las integraciones MCP que habilitarán el acceso de agentes externos.

En Premiere, por ejemplo, el agente puede aplicar efectos a todos los clips de una secuencia de manera simultánea o ajustar el color y la exposición del conjunto completo en una sola operación, sin necesidad de repetir el proceso clip por clip.