Los Ángeles aprueba una suba del impuesto a las ventas que destinará USD 345 millones al año al departamento de bomberos

Los votantes de Los Ángeles aprobaron elevar el impuesto a las ventas al 10,75% a partir de abril de 2027 (REUTERS/Mario Anzuoni)

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Los Ángeles subirá su impuesto a las ventas del 10,25% al 10,75% a partir del 1 de abril de 2027. Los votantes aprobaron la Medida FD el pasado 3 de noviembre y la iniciativa generará unos USD 345 millones anuales para financiar un Departamento de Bomberos en crisis, informó Los Angeles Times.

Victoria por más de ocho puntos de diferencia

La medida obtuvo aproximadamente el 54% de los votos frente al 46% en contra, según el conteo más reciente, aunque aún se procesan algunas boletas enviadas por correo. Fue impulsada por el sindicato de bomberos y por la concejal Traci Park, cuyo distrito incluye la comunidad de Pacific Palisades, arrasada por un incendio en enero de 2025.

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La ordenanza establece un período de espera de 110 días a partir de la certificación de los resultados, prevista para el 27 de noviembre. Eso ubica la entrada en vigor del nuevo gravamen, como mínimo, el 1 de abril de 2027, primer día del siguiente trimestre calendario.

Cinco centavos más por cada diez dólares gastados

La suba representa aproximadamente cinco centavos adicionales por cada USD 10 de consumo. Según la Asociación de Contribuyentes Howard Jarvis —que se opuso a la medida—, el costo promedio para cada habitante ascenderá a unos USD 86 anuales. Eso implica que llenar el tanque de combustible, comer en un restaurante o comprar ropa tendrá un costo mayor a partir de la fecha de entrada en vigor.

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La recaudación se acumula sobre el financiamiento que el departamento ya recibe del fondo general de la ciudad, un punto que el presidente del sindicato de bomberos, Doug Coates, señaló como clave para obtener apoyo ciudadano. El impuesto no tiene fecha de vencimiento: continuará vigente a menos que los votantes lo deroguen.

Los tiempos de respuesta casi duplican el estándar nacional de seguridad contra incendios

El tiempo de respuesta del cuerpo de bomberos promedia casi ocho minutos y casi duplica las normas fijadas por la NFPA (REUTERS/Mario Anzuoni)

Los datos operativos explican la urgencia: el Departamento de Bomberos de Los Ángeles tarda en promedio casi ocho minutos en llegar a una emergencia, un número que casi duplica los estándares fijados por la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA, por sus siglas en inglés), un organismo sin fines de lucro que establece normas de seguridad en la materia a nivel internacional.

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Algunas estaciones presentan techos con goteras y sistemas de climatización averiados. Vehículos fuera de servicio permanecen sin reparar por falta de presupuesto, según indicó la concejal Park, quien subrayó que “estas cuestiones eran urgentes antes, pero el incendio de Palisades dejó en claro cuán impostergable era esa inversión”.

Con sus 106 estaciones activas, los bomberos pueden llegar a menos de la mitad de la ciudad en cuatro minutos, según datos del propio departamento. La jefa de bomberos, Jaime Moore, presentó al Consejo Municipal un plan que prioriza la contratación de nuevo personal, la reparación de equipos —tarea que podría superar los USD 9 millones— y la rehabilitación de instalaciones críticas. También se prevé ampliar los centros de despacho y, en una etapa posterior, construir nuevas estaciones.

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El sindicato policial rechazó la medida y advirtió sobre el destino de los fondos

La aprobación de la medida FD no estuvo exenta de controversia. La Liga Protectora Policial (PPL, por sus siglas en inglés), que agrupa a los oficiales de la Policía de Los Ángeles, se opuso a la iniciativa por su carácter permanente y por restringir el uso de los fondos a un único departamento. La organización expresó además su preocupación por que el dinero recaudado se destine a incrementar las pensiones de los bomberos.

“Apoyaríamos la evaluación de una medida de derogación en una futura boleta que permitiera a los votantes ser educados sobre este esquema de incremento de pensiones y darles la oportunidad de reducir sus impuestos”, afirmó el sargento Chris Wecker, vicepresidente del PPL, en declaraciones recogidas por el Los Angeles Times.

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La Medida FD recaudará unos 345 millones de dólares anuales para financiar al Departamento de Bomberos de la ciudad (REUTERS/Fred Greaves)

Coates rechazó esos argumentos. Aclaró que una moción del Consejo Municipal que solicitaba estudiar la posibilidad de que las horas extras obligatorias fueran computables para las pensiones no guarda relación con la Medida FD. “Los ataques a esa moción y a la Medida FD fueron equivocados y simplemente incorrectos”, afirmó.

Una comisión ciudadana supervisará el uso de los fondos

Para asegurar la rendición de cuentas, el departamento creará paneles de seguimiento de todos los gastos y presentará informes trimestrales al Consejo Municipal. La medida también exige la conformación de un comité de supervisión ciudadana que revisará el uso del dinero recaudado.

Coates afirmó que el sindicato espera que los vecinos de Los Ángeles perciban cambios en el funcionamiento del departamento en el transcurso de un año. “Esto es lo más importante que le ocurrió al Departamento de Bomberos de Los Ángeles. Los hombres y mujeres en el campo están eufóricos ante la perspectiva de poder responder mejor a los residentes”, declaró.

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La Medida FD fue una de las ocho propuestas incluidas en la boleta municipal del 3 de noviembre, todas aprobadas por los votantes. Entre las restantes iniciativas, se aprobó una que exime a las víctimas del incendio de Palisades del pago del impuesto a las propiedades de alto valor —conocido como “mansion tax”— si venden sus inmuebles dentro de los cinco años posteriores al desastre.