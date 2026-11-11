Marco Rubio descartó nuevos bombardeos contra Irán y dijo que las sanciones de Estados Unidos están asfixiando al régimen

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla ante la prensa durante la cumbre de ministros de Asuntos Exteriores del G7 en el Centro George C. Marshall, en el Hotel Talleyrand de París, Francia, el 10 de noviembre de 2026 (BRENDAN SMIALOWSKI/REUTERS)

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este martes que Washington no necesita reanudar las grandes operaciones de combate contra Irán porque las sanciones y el bloqueo naval están asfixiando la economía del régimen iraní. “La campaña económica es tan devastadora que en este momento no hay necesidad de operaciones de combate a gran escala”, dijo tras la reunión de ministros de Exteriores del G7 en París.

Según Rubio, el presidente Donald Trump llegó a la conclusión de que, por el momento, Estados Unidos logra “el mismo objetivo por medios económicos”. La vía militar sigue abierta. Si Teherán cruza las “líneas rojas”, advirtió, las fuerzas armadas estadounidenses “están listas” y el régimen pagará “un precio terrible”.

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“El dolor económico que se le está infligiendo a Irán y a ese régimen es extraordinario y crece cada día”, dijo el secretario de Estado. Antes de la guerra, Irán exportaba unos 2 millones de barriles diarios de crudo. En septiembre no cargó petróleo en ningún buque cisterna, según los datos de seguimiento marítimo de Bloomberg, y el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) calcula que el bloqueo ha frenado exportaciones por USD 25.000 millones.

Sobre la negociación, Rubio se mostró pesimista. “A Irán le encantaría un acuerdo. El problema es que las condiciones que siguen poniendo son absurdas. Ni siquiera son serias. Pero eso podría cambiar”, dijo. La semana pasada, Mohsen Rezaei, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, había reclamado a Washington que aceptara las siete condiciones de Teherán.

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Una mujer pisa las banderas de EE. UU. e Israel durante la celebración del 47.º aniversario de la expulsión de EEUU de Irán, en Teherán (WANA/REUTERS

Los miembros europeos del G7 dedicaron buena parte de los dos días de reunión a pedir a Rubio que evitara una nueva escalada. El anfitrión, el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, admitió que ese riesgo “no se ha descartado por completo”. “De lo contrario, no habríamos dedicado tanto tiempo y energía en los últimos dos días” al asunto con Rubio y con el primer ministro de Qatar, explicó.

El británico Ed Miliband pidió un “esfuerzo diplomático total” y advirtió que la situación de “ni guerra ni paz” causa daños económicos. “El statu quo es malo económicamente para nosotros y no es un equilibrio estable”, afirmó el ministro, que reclamó la reapertura completa del estrecho de Ormuz. Antes de la guerra pasaba por allí una quinta parte del petróleo y el gas comercializados en el mundo.

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En una escala que no figuraba en la agenda, el primer ministro y canciller qatarí, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani se reunió en los márgenes del G7 con los ministros de Exteriores de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Arabia Saudita. El lunes había visitado a Trump en la Casa Blanca. Fue el primer encuentro del presidente con un líder extranjero desde la derrota republicana en las legislativas del 3 de noviembre, y tras la reunión Trump habló de un impulso hacia el fin de la guerra.

La guerra empezó el 28 de febrero con bombardeos de Estados Unidos e Israel que mataron al líder supremo, Ali Khamenei. Irán respondió con ataques contra objetivos estadounidenses, países del Golfo y buques mercantes, y cerró de hecho Ormuz. Tras un alto el fuego mediado por Pakistán el 8 de abril y el fracaso de las conversaciones de Islamabad, Washington impuso el bloqueo de los puertos iraníes el 13 de abril. Un memorando de entendimiento firmado el 17 de junio permitió levantarlo, pero los combates por el control del estrecho se reanudaron el 7 de julio y el bloqueo volvió a regir una semana después.

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Rubio defendió que el tiempo corre a favor de la presión económica. “Tarde o temprano hay que comer, hay que pagar a los propios combatientes, a las propias fuerzas de seguridad”, dijo. “Al final, las realidades económicas penetran en el cráneo del lunático más radical”.