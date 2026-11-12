Nvidia evalúa desplazar a Jensen Huang: quiénes son los favoritos para reemplazarlo

La junta directiva de Nvidia evalúa la continuidad de su cofundador y director ejecutivo Jensen Huang al frente de la compañía. (REUTERS/Evan Vucci)

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La junta directiva de Nvidia se reunió este miércoles para decidir si aparta a su cofundador y director ejecutivo, Jensen Huang, según informó Reuters con base en una fuente cercana al proceso. La compañía, que se convirtió en el mayor proveedor mundial de procesadores para inteligencia artificial, enfrenta por primera vez en sus más de tres décadas de historia una discusión real sobre quién podría ocupar su conducción. Nvidia no respondió de inmediato a las consultas periodísticas sobre esa reunión.

La incertidumbre desató una fuerte reacción en los mercados. La acción de Nvidia acumuló una caída que borró unos USD 600.000 millones de su capitalización bursátil esta semana, según Reuters, lo que desplazó a la empresa del primer puesto entre las compañías más valiosas del mundo.

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Entre los candidatos internos que concentran la atención de analistas e inversores aparecen dos nombres: la directora financiera Colette Kress y el ejecutivo técnico Ian Buck, ambos con más de una década de trayectoria en la empresa.

La junta de Nvidia evalúa el futuro de Jensen Huang

Huang cofundó Nvidia en 1993 y construyó la empresa sobre los procesadores para videojuegos antes de transformarla en el principal proveedor de chips para centros de datos y aplicaciones de inteligencia artificial. Su figura quedó tan asociada a la compañía que, según la analista Anna Wu, fundadora de Floodlines Research en Sídney, citada por Reuters, “Jensen Huang es una estrella de rock en la industria. Es la voz de Nvidia y un líder así es muy difícil de reemplazar”.

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La incertidumbre sobre el liderazgo provocó una pérdida de 600.000 millones de dólares en la capitalización bursátil de Nvidia. (REUTERS/Manami Yamada/File Photo)

El directorio incluyó una investigación independiente dirigida por un exfiscal federal, según Financial Times. La junta cuenta con varios aliados de Huang que trabajan con él desde la década de 1990. Nvidia no emitió declaraciones públicas sobre el alcance ni el estado de ese proceso.

Colette Kress e Ian Buck, los perfiles que concentran la atención

Kress, de 59 años, ocupa la dirección financiera de Nvidia desde 2013. Antes trabajó en Microsoft, Cisco y Texas Instruments. Es uno de los cuatro ejecutivos que integran el círculo formal de oficiales de la empresa y acompaña a Huang en cada presentación de resultados trimestrales, lo que la convierte en una cara conocida para el mercado.

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Según informó Semafor, algunos miembros del directorio la favorecen para asumir como directora ejecutiva interina. Josh Gilbert, analista principal de la plataforma eToro, recogido por Reuters, la describió como “la opción obvia para estabilizar la situación” dada su relación sostenida con inversores y su conocimiento de las finanzas de la compañía.

Colette Kress e Ian Buck son los dos candidatos internos que analistas e inversores identifican como los perfiles más viables para suceder a Jensen Huang al frente de la compañía. (Nvidia)

Buck, de alrededor de 49 años, presenta un perfil diferente. Se incorporó a Nvidia en 2004, participó en el lanzamiento de las aplicaciones de inteligencia artificial sobre chips de la compañía y fue una figura central en el desarrollo del sistema de software CUDA, que mantiene a los desarrolladores vinculados al ecosistema de Nvidia.

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Hoy dirige los productos de hardware y software de inteligencia artificial para los grandes centros de datos —el segmento más crítico del negocio— y cuenta con un doctorado de la Universidad de Stanford. Shay Boloor, estratega jefe de mercado de Futurum Equities, señaló a Reuters que Buck “es el candidato interno más sólido a largo plazo, dado su rol en la creación de CUDA y en la conducción del negocio hiperscala”.

El desafío de reemplazar a un CEO sin un sucesor público

Nvidia no cuenta con un plan formal y público de sucesión, según Financial Times, una situación que el propio Huang admitió al declarar que no cree en ese tipo de mecanismos. Su modelo de gestión es inusualmente horizontal: alrededor de 60 ejecutivos le reportan de forma directa, lo que le otorga una influencia extensa sobre cada área de la compañía, desde la estrategia de productos hasta las relaciones con legisladores y grandes inversores.

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Esa arquitectura organizativa, construida alrededor de una figura singular, dificulta la identificación de un sucesor con capacidad para asumir de manera simultánea las funciones de estratega, tecnólogo, lobista y vocero ante los mercados. “No es intuitivamente obvio quién sería el sucesor”, afirmó Stacy Rasgon, analista de Bernstein, en declaraciones recogidas por Financial Times.

Una fotografía muestra al CEO de NVIDIA, Jensen Huang, con una mujer que una fuente de Reuters confirmó que es Alice Huang en Taipéi, Taiwán, publicada el 7 de junio de 2024. Obtenido por Reuters/via REUTERS/ File Photo

Algunos analistas sugirieron una solución intermedia: una estructura de co-dirección ejecutiva que combine el perfil financiero de Kress con el técnico de Buck. Armina Rosenberg, gestora de cartera y cofundadora de Minotaur Capital en Sídney —firma que tiene posiciones en Nvidia—, planteó esa posibilidad a Reuters: “La vía más realista es un líder interino del círculo interno de largo plazo, posiblemente como una co-CEO: alguien que estabilice el negocio y las finanzas, como Kress, junto a un líder de producto y tecnología, como Buck”.

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En las especulaciones también surgió el nombre de René Haas, director ejecutivo de Arm y exejecutivo de Nvidia. Un banquero especializado en operaciones del sector de chips calificó a Haas ante Reuters como la opción externa más lógica por su perfil de alto nivel y su conocimiento de la industria de los semiconductores. Sin embargo, analistas e inversores le otorgan menos relevancia que a Kress y Buck en el debate sobre la conducción inmediata.

Qué puede pasar con Nvidia si cambia su liderazgo

La empresa dispone de una cartera de acuerdos y una hoja de ruta de productos que se extiende por varios años, según Financial Times, por lo que un eventual cambio en la conducción no implicaría una alteración inmediata de las operaciones ni del calendario de lanzamientos. El interrogante central que señalan analistas e inversores es si una nueva conducción podría sostener la visión estratégica de largo plazo que permitió a Nvidia anticiparse a la demanda de chips para inteligencia artificial.

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El director ejecutivo de Arm y exdirectivo de la firma, René Haas, aparece como una alternativa externa en las evaluaciones del mercado. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson, Archivo)

En el sitio de apuestas Polymarket, las probabilidades de que Huang renuncie o sea destituido antes de fin de año se ubicaban en un 83%, con Buck como favorito entre los posibles sucesores y Kress en segundo lugar, aunque el volumen de operaciones en ese mercado es reducido.

La decisión que tome el directorio en las próximas horas o días definirá si Nvidia inicia una transición de liderazgo por primera vez en su historia, con consecuencias que trascienden a la empresa y alcanzan a toda la cadena de valor de la inteligencia artificial y los semiconductores a escala global.