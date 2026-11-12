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Finlandia confirmó un ataque contra una corbeta rusa que protegía a la flota fantasma de Putin en el mar Báltico

Los sensores militares finlandeses detectaron una explosión que provocó humo en la embarcación y obligó a retirarla de la zona. Helsinki también investiga una incursión de drones en su espacio aéreo

Finlandia confirmó un ataque contra una corbeta rusa que protegía a la flota fantasma de Putin en el mar Báltico (Foto de archivo)
Finlandia confirmó un ataque contra una corbeta rusa que protegía a la flota fantasma de Putin en el mar Báltico (Foto de archivo)
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Las autoridades militares finlandesas confirmaron un ataque contra una corbeta rusa en aguas del mar Báltico, luego de que los sistemas de vigilancia detectaran una explosión y una columna de humo en la embarcación, que navegaba en aguas internacionales del golfo de Finlandia, cerca de la costa.

El incidente ocurrió mientras el buque militar ruso cumplía tareas de protección de embarcaciones vinculadas con la llamada flota fantasma de Moscú, utilizada para transportar petróleo y eludir las sanciones internacionales. Tras recibir el impacto, la corbeta abandonó la zona por sus propios medios y puso rumbo hacia San Petersburgo.

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El director de Defensa Nacional del Ministerio de Defensa finlandés, Markku Viitasaari, confirmó que los instrumentos de observación registraron una explosión en un buque de guerra ruso.

Los equipos de vigilancia de Finlandia detectaron destellos y humo procedentes de la embarcación. En un primer momento, las autoridades consideraron que el barco podía estar disparando contra drones ucranianos que operaban en las cercanías. Sin embargo, los datos recogidos después indicaron que al menos una explosión se produjo a bordo.

Los sensores militares finlandeses detectaron una explosión que provocó humo en la embarcación y obligó a retirarla de la zona. Helsinki también investiga una incursión de drones en su espacio aéreo (Foto de archivo)
Los sensores militares finlandeses detectaron una explosión que provocó humo en la embarcación y obligó a retirarla de la zona. Helsinki también investiga una incursión de drones en su espacio aéreo (Foto de archivo)

El episodio ocurrió al sureste de Pellinki, en las proximidades de la isla de Gogland, bajo control ruso y conocida en Finlandia como Suursaari. Esa zona se encuentra a unos 40 kilómetros de la costa finlandesa, cerca de Kotka, en una franja marítima situada entre Finlandia y Estonia que se extiende hacia San Petersburgo.

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El Ministerio de Defensa de Finlandia no identificó a los responsables del ataque ni precisó el tipo de arma utilizada. Tampoco se conocieron víctimas ni el alcance de los daños sufridos por el buque.

La información disponible vinculó el incidente con una operación nocturna ucraniana contra objetivos militares y petroleros rusos en el área de Ust-Luga, un puerto situado en la región de Leningrado. El Servicio de Seguridad de Ucrania, conocido como SBU, sostuvo que atacó a la corbeta Naro-Fominsk, de la clase Buyan-M y perteneciente a la Flota del Báltico rusa.

El buque de guerra ruso custodiaba embarcaciones de la flota petrolera utilizada para eludir sanciones internacionales (REUTERS/Anton Vaganov)
El buque de guerra ruso custodiaba embarcaciones de la flota petrolera utilizada para eludir sanciones internacionales (REUTERS/Anton Vaganov)

Según esa versión, la operación utilizó drones y tuvo como objetivo el buque ruso mientras se desarrollaban ataques contra instalaciones del puerto de Ust-Luga. La corbeta, de 74 metros de eslora, dispone de sistemas de lanzamiento para misiles de crucero Kalibr y Oniks. Las afirmaciones ucranianas sobre el daño provocado y eventuales bajas no pudieron confirmarse de forma independiente.

Por su parte, el ministro de Defensa de Estonia, Martin Herem, también señaló que se registró una explosión a bordo de un barco militar ruso alrededor de las 5.30.

“Sabemos que salió humo del barco después. El propio barco se dirigió de vuelta hacia San Petersburgo”, afirmó. Herem indicó que Estonia tampoco pudo establecer de manera independiente si fuerzas ucranianas provocaron la explosión.

La embarcación continuó su navegación tras el incidente, lo que indicó que los daños no impidieron su desplazamiento. Las autoridades finlandesas mantuvieron el seguimiento de los acontecimientos en el golfo de Finlandia y comunicaron que la situación de seguridad en el área permaneció estable.

(Con información de Europa Press)

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