Estados Unidos

Un extraño objeto con tentáculos fue filmado sobrevolando una base militar en Alaska y desapareció sin dejar rastro

Una pareja que fotografiaba un arcoíris en Anchorage captó el objeto, que permaneció visible apenas tres minutos y desapareció antes de que pudieran encontrar una explicación

Un objeto oscuro, con una silueta similar a la de una medusa, fue filmado sobre Anchorage, Alaska. La testigo aseguró que apareció cerca de la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, donde operan cazas F-22 Raptor, y que desapareció pocos minutos después (@BreakingXAlerts/Sara Jane Osborn)
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Un objeto volador no identificado con aspecto de medusa fue captado en video mientras sobrevolaba los alrededores de una base militar en Alaska. Estuvo visible apenas tres minutos y no dejó rastro ni explicación, informó el Daily Mail.

El avistamiento en Anchorage: tres minutos sin rastro ni explicación

Sara Jane Osborn relató al medio que se encontraba en el asiento del copiloto de un vehículo que circulaba por la Sexta Avenida de Anchorage la noche del 15 de junio, cuando notó algo extraño en el cielo mientras fotografiaba un arcoíris. Pete Osborn, su esposo, estacionó en un estacionamiento del centro para que ella pudiera capturar la escena sin obstáculos. Fue entonces cuando, al mirar más allá de la pantalla de su teléfono, lo que creyó ser un mosquito resultó ser un objeto oscuro de dimensiones inusuales.

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El avistamiento tuvo lugar aproximadamente a las 22:13, en plena claridad del cielo nocturno estival típico de Alaska. El objeto, de aspecto oscuro con destellos plateados, se desplazaba hacia la Joint Base Elmendorf-Richardson (JBER), una instalación que alberga cazas F-22 Raptor y da soporte a operaciones de defensa aérea, vigilancia y transporte militar.

Apéndices que se agitaban solos mientras el objeto rotaba

Fenómeno aéreo no identificado avistado cerca de una base militar estadounidense en Alaska
Sara Jane Osborn detectó la anomalía en el cielo nocturno de Anchorage el 15 de junio tras detener su vehículo en el centro de la ciudad (Captura de video)

Según Osborn, esos apéndices se agitaban solos mientras el objeto rotaba de lado a lado. Desapareció casi tan rápido como apareció, dijo Osborn al Daily Mail. Una pequeña aeronave que también sobrevolaba la zona en ese momento parecía considerablemente más pequeña; aunque sin conocer la distancia exacta a la que se encontraba cada aparato, no es posible establecer sus dimensiones reales.

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Sin operador de cometa ni rastro en el terreno

Los Osborn se trasladaron a un parque cercano para verificar si alguien podría estar operando una cometa de gran tamaño. No encontraron ni al operador ni al equipo. La gente habría estado allí. La cometa habría estado allí, afirmó Sara Jane. Luego condujeron hacia Arctic Valley para observar el terreno boscoso desde las alturas, pero el objeto ya había desaparecido.

El conocimiento del lugar pesó en su evaluación. La pareja había vivido años en Anchorage antes de mudarse al Valle de Matanuska-Susitna, y Sara Jane dijo conocer bien las cometas de colores que suelen volar en los parques de la ciudad. Esa experiencia fue lo que le permitió contrastar con certeza lo que tenía delante: ni los colores, ni el tamaño, ni los movimientos coincidían con nada que hubiera visto antes.

Osborn descartó la hipótesis de la cometa por varias razones: el objeto tenía una coloración negra y plateada, alejada de los colores vivos que caracterizan a las cometas que conocía en Anchorage; la brisa que agitaba los árboles no era suficiente para mantener una cometa en vuelo; y el parque desde el que supuestamente se habría operado era demasiado pequeño. No es posible operar una cometa grande desde ese parque, sostuvo.

Cercanía con la base militar y ausencia de pruebas concretas

Fenómeno aéreo no identificado avistado cerca de una base militar estadounidense en Alaska
Los testigos inspeccionaron un parque cercano para comprobar si alguien volaba una cometa gigante, pero el sitio estaba vacío (Captura de video)

La pareja estimó que el objeto pudo haberse encontrado a unos cinco kilómetros (tres millas) de su posición, aunque esa distancia no fue verificada. Su aparente ubicación sobre terreno boscoso asociado al JBER profundizó las dudas, aunque la cercanía con la base no establece por sí misma ningún vínculo militar.

La propia Osborn consideró una explicación más ordinaria. Quizás es algo del tipo dron, señaló, aunque los movimientos del objeto y su tamaño aparente seguían sin ajustarse bien en esa categoría. Ninguna hipótesis —cometa, dron u otro objeto aéreo— fue descartada formalmente, y el relato de la pareja no aporta pruebas de un origen extraterrestre.

Para Sara Jane, la presencia de su esposo fue determinante para no dudar de lo que había visto. Solo Dios y el gobierno sabrían qué era, concluyó. “No puedo negar que ocurrió”, agregó.

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