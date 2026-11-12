Qué familias de Nueva York podrían perder el subsidio de vivienda de HUD desde el 14 de diciembre

La nueva norma de HUD entrará en vigor el 14 de diciembre de 2026 y afectará a familias con estatus migratorio mixto en la Sección 8 y la vivienda pública (REUTERS/Jeenah Moon)

Guardar

Las familias de Nueva York que reciben ayuda federal para pagar el alquiler y tienen integrantes con distinto estatus migratorio podrían perder su subsidio de vivienda de HUD si, tras el proceso de verificación, alguno de los residentes no acredita ciudadanía estadounidense o un estatus migratorio elegible.

La nueva norma del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD) entrará en vigor el 14 de diciembre de 2026.

PUBLICIDAD

El cambio afecta principalmente a los hogares de estatus migratorio mixto que hoy conservan una parte de la asistencia porque alguno de sus miembros sí reúne los requisitos.

Desde la vigencia de la regulación, esa ayuda proporcional quedará limitada, en general, al tiempo que dure la comprobación de documentos y los procedimientos de revisión.

La medida alcanza a la vivienda pública, los vales de la Sección 8 y otras modalidades federales, como los programas de alquiler vinculados a proyectos de la Sección 8, la Sección 236 y HoDAG.

No supone que una persona deba abandonar de inmediato una vivienda asistida, pero sí cambia las condiciones para que el hogar mantenga el subsidio de manera permanente.

PUBLICIDAD

La asistencia habitacional proporcional dejará de ser indefinida para los hogares que mantengan integrantes sin estatus migratorio elegible (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

Qué familias de Nueva York quedarían expuestas a perder la ayuda

El grupo más expuesto es el de las familias que comparten una unidad subsidiada con al menos una persona que no pueda demostrar ciudadanía o estatus migratorio elegible al concluir la verificación.

Esto puede incluir hogares con hijos ciudadanos estadounidenses y padres que no cumplen los requisitos migratorios para la asistencia federal.

Hasta ahora, esas familias podían recibir un subsidio calculado de forma proporcional. Si en una vivienda viven cuatro personas y solo tres son elegibles, HUD cubre la parte correspondiente a esos tres integrantes, mientras que el hogar asume la fracción atribuida a la persona no elegible.

Con la regla final, la asistencia proporcional ordinaria dejará de ser indefinida para la mayoría de esos hogares. Una vez agotada la verificación y las instancias de revisión, la familia deberá acreditar la elegibilidad de todos los residentes para conservar la ayuda regular, salvo las excepciones previstas en la norma.

PUBLICIDAD

Ser considerado no elegible para este programa no equivale automáticamente a estar indocumentado. La evaluación se centra en si cada integrante cumple las condiciones de ciudadanía o estatus migratorio que exige la ley federal para recibir asistencia habitacional.

Los inquilinos contarán con un plazo general de 90 días para presentar la documentación exigida antes de cualquier resolución sobre el subsidio (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

Los menores también deberán presentar documentación

La regulación exige verificar la ciudadanía o el estatus migratorio elegible de cada integrante del hogar, sin excepción por edad.

Por eso, los menores que viven en una unidad asistida también deberán aportar la documentación aplicable a su situación.

La obligación no implica que todos los residentes deban presentar papeles el 14 de diciembre. Las autoridades administradoras tendrán 30 días desde la entrada en vigor para notificar a los inquilinos que aún no hayan entregado la prueba requerida.

PUBLICIDAD

Para las familias mixtas que ya reciben asistencia y tienen documentación pendiente, el plazo general será de 90 días, con posibles extensiones de hasta 60 días en las circunstancias previstas.

Además, la norma establece que ningún corte de asistencia puede concretarse antes de que termine el proceso de audiencia informal aplicable.

Durante la comprobación de elegibilidad, un hogar con al menos un integrante elegible puede seguir recibiendo asistencia proporcional temporal.

La normativa permite solicitar aplazamientos temporales de hasta 18 meses para facilitar la búsqueda de otra vivienda asequible (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

Las excepciones que pueden mantener el subsidio proporcional

No todas las familias mixtas perderán la ayuda al finalizar la revisión. La regla conserva una vía de asistencia proporcional continua para ciertos hogares que ya recibían ayuda de un programa cubierto el 19 de junio de 1995.

PUBLICIDAD

Para acceder a esa protección, el titular del hogar o su cónyuge debe ser ciudadano estadounidense o contar con un estatus migratorio elegible.

Además, las personas sin estatus elegible deben encajar en vínculos familiares específicos, como hijos, padres del titular o padres de su cónyuge.

Los hogares que no cumplan esas condiciones pueden solicitar un aplazamiento temporal del fin de la asistencia. HUD puede autorizarlo para dar tiempo a la familia a encontrar otra vivienda asequible.

La prórroga se concede de manera discrecional y, por regla general, no puede superar 18 meses en total; durante ese período, el apoyo también se calcula de manera proporcional.

PUBLICIDAD

Los cálculos oficiales sitúan a Nueva York entre las jurisdicciones con mayor cantidad de hogares expuestos al recorte de la ayuda de alquiler (REUTERS/Kylie Cooper/File Photo)

Nueva York concentra miles de hogares potencialmente afectados

La cantidad exacta de familias que podría perder la ayuda dependerá de las verificaciones y de cuántos hogares accedan a las excepciones o aplazamientos.

Sin embargo, estimaciones presentadas en el expediente de la regla sitúan a Nueva York entre los estados con mayor concentración de viviendas asistidas ocupadas por familias de estatus mixto.

Un análisis de la Ciudad de Nueva York elaborado en 2019 ante una propuesta federal similar identificó cerca de 2.800 hogares de estatus mixto en vivienda pública y Sección 8, con unas 11.400 personas, entre ellas 4.900 menores.

Comentarios remitidos a HUD durante el proceso regulatorio también citaron cálculos de unas 2.540 familias neoyorquinas potencialmente afectadas.

En un comentario presentado el 21 de abril de 2026, la Ciudad de Nueva York pidió a HUD retirar por completo la propuesta FR-6524-P-01, titulada Housing and Community Development Act of 1980: Verification of Eligible Status.

PUBLICIDAD

El documento cuestionaba la eliminación de la asistencia para familias de estatus mixto y el endurecimiento de la verificación migratoria. En su elaboración participaron la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA), el Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda (HPD), los departamentos municipales de Salud y Servicios Sociales y la Oficina de Asuntos de Inmigrantes de la Alcaldía.

El gobierno local sostuvo que la supresión de la ayuda proporcional puede aumentar el riesgo de desalojos, hacinamiento y llegada de familias al sistema de albergues.

La Ciudad de Nueva York pidió a HUD retirar la regla ante la posibilidad de un incremento en los desalojos y en la población de los albergues (REUTERS/Jeenah Moon)

HUD defiende la regla y organizaciones evalúan impugnarla

El secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Scott Turner, sostiene que la disposición aplica las restricciones de elegibilidad previstas por la ley federal y permite redirigir recursos hacia hogares cuyos integrantes cumplen los requisitos.

PUBLICIDAD

HUD afirma que la regla no obliga a las familias a separarse, aunque reconoce que la convivencia con integrantes no elegibles no permitirá conservar indefinidamente el subsidio ordinario.

La Sociedad de Ayuda Legal de Nueva York, The Legal Aid Society, indicó que analiza las alternativas legales para cuestionar la norma.

La entidad considera que el cambio puede colocar a los hogares ante la decisión de mantener la unidad familiar o conservar una vivienda asequible.

La regla, titulada Housing and Community Development Act of 1980: Verification of Eligible Status, fue publicada en el Registro Federal el 12 de noviembre.

Una demanda con pedido de suspensión judicial o una resolución del Congreso para dejarla sin efecto podrían alterar su aplicación antes o después del 14 de diciembre.