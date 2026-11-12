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EN VIVO: Los primeros ganadores de los Latin Grammy 2026

Edgar Barrera encabeza las nominaciones con 10 candidaturas en la 27ª edición

Los Latin Grammy celebran su edición número 27.
Los Latin Grammy celebran su edición número 27.

La 27ª edición de Latin Grammy 2026 se llevan a cabo este jueves 12 de noviembre en Las Vegas, con una ceremonia que reunirá a grandes figuras de la música latina y nuevos talentos.

A continuación te dejamos el minuto a minuto de la ceremonia:

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21:22 hsHoy

Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato

Carlos Vives obtuvo un Latin Grammy.
Carlos Vives obtuvo un Latin Grammy.

Carlos Vives gana la categoría por El Último Disco Vol. 1.

21:17 hsHoy

Compositor del Año

Sara Schell obtuvo un Latin Grammy. (Instagram)
Sara Schell obtuvo un Latin Grammy. (Instagram)

Sara Schell obtiene el premio por su trabajo en canciones como “A La Niña Que Fui”, “Ahí Estabas Tú”, “Barco De Papel”, “Bendito”, “Si Te Vas” y “Vas A Quedarte”.

21:14 hsHoy

Mejor Interpretación de Música Electrónica

CA7RIEL & Paco Amoroso se llevaron un Latin Grammy. (AP)
CA7RIEL & Paco Amoroso se llevaron un Latin Grammy. (AP)

“Beto’s Horns - Fred Remix” de CA7RIEL & Paco Amoroso en colaboración con Fred Again se llevaron el galardón.

21:10 hsHoy

Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata

Techy se llevó un Latin Grammy. EFE/Lauren King
Techy se llevó un Latin Grammy. EFE/Lauren King

Chula de Techy ganó en la categoría.

21:04 hsHoy

Mejor Álbum de Salsa

Luis Enrique ganó con 'El alma en clave'. (Rolling Stone en Español)
Luis Enrique ganó con 'El alma en clave'. (Rolling Stone en Español)

El Alma En Clave de Luis Enrique se llevó el premio.

21:02 hsHoy

Mejor Álbum Pop Tradicional

Laura Pausini sentada en la arena de una playa oscura con un vestido color melocotón con encaje y volantes, cabello negro mojado y mirada directa a la cámara
Laura Pausini se llevó un Latin Grammy por su disco "Yo canto 2". (Cortesía: Laura Pausini)

Yo Canto 2 de Laura Pausini se llevó la estatuilla.

21:01 hsHoy

Mejor Álbum de Música Banda

Eden Muñoz pospone gira en Estados Unidos
Eden Muñoz se lleva el Latin Grammy. Crédito: IG, Eden Muñoz

Piedras A La Luna de Eden Muñoz se llevó el premio.

20:40 hsHoy

Mejor Álbum de Música Tejana

Bobby Pulido con sombrero negro y chaqueta de cuero marrón sonríe y sujeta el ala de su sombrero en un escenario
Bobby Pulido se llevó su primer Latin Grammy de la noche. (Instagram: Bobby Pulido)

Bobby Pulido ganó gracias a su disco Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.2/En Vivo).

20:33 hsHoy

Mejor Canción de Rock

The Warning lanza "Kerosene" y consolida su presencia como banda mexicana destacada en el rock contemporáneo. (X/TheWarningBand2)
The Warning se llevó un Larin Grammy. (X/TheWarningBand2)

“Ego” de The Warning obtuvo la estatuilla.

19:54 hsHoy

ARTÍCULO DE INFOBAE

Latin Grammy 2026: todos los nominados y las estrellas que subirán al escenario en Las Vegas

Edgar Barrera encabeza las candidaturas con 10 menciones, mientras Daddy Yankee recibirá el reconocimiento de Persona del Año

Ester Palomino

Por Ester Palomino

Los tres intérpretes competirán por algunos de los premios más importantes de la música latina en la edición número 27 de los Latin Grammy (Infobae/REUTERS/AP)
Los tres intérpretes competirán por algunos de los premios más importantes de la música latina en la edición número 27 de los Latin Grammy (Infobae/REUTERS/AP)

Los Latin Grammy 2026 celebrarán su 27ª edición este jueves 12 de noviembre en Las Vegas, con una ceremonia que reunirá a grandes figuras de la música latina y nuevos talentos.

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Latin GrammyentretenimientoKarol G

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