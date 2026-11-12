EN VIVO: Los primeros ganadores de los Latin Grammy 2026

La 27ª edición de Latin Grammy 2026 se llevan a cabo este jueves 12 de noviembre en Las Vegas, con una ceremonia que reunirá a grandes figuras de la música latina y nuevos talentos.
A continuación te dejamos el minuto a minuto de la ceremonia:
Últimas actualizaciones
Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato
Carlos Vives gana la categoría por El Último Disco Vol. 1.
Compositor del Año
Sara Schell obtiene el premio por su trabajo en canciones como “A La Niña Que Fui”, “Ahí Estabas Tú”, “Barco De Papel”, “Bendito”, “Si Te Vas” y “Vas A Quedarte”.
Mejor Interpretación de Música Electrónica
“Beto’s Horns - Fred Remix” de CA7RIEL & Paco Amoroso en colaboración con Fred Again se llevaron el galardón.
Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata
Chula de Techy ganó en la categoría.
Mejor Álbum de Salsa
El Alma En Clave de Luis Enrique se llevó el premio.
Mejor Álbum Pop Tradicional
Yo Canto 2 de Laura Pausini se llevó la estatuilla.
Mejor Álbum de Música Banda
Piedras A La Luna de Eden Muñoz se llevó el premio.
Mejor Álbum de Música Tejana
Bobby Pulido ganó gracias a su disco Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.2/En Vivo).
Mejor Canción de Rock
“Ego” de The Warning obtuvo la estatuilla.
ARTÍCULO DE INFOBAE
Latin Grammy 2026: todos los nominados y las estrellas que subirán al escenario en Las Vegas
Edgar Barrera encabeza las candidaturas con 10 menciones, mientras Daddy Yankee recibirá el reconocimiento de Persona del Año
Los Latin Grammy 2026 celebrarán su 27ª edición este jueves 12 de noviembre en Las Vegas, con una ceremonia que reunirá a grandes figuras de la música latina y nuevos talentos.