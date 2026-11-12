La Junta de Paz para Gaza exigió aplicar “de inmediato” el plan de Trump tras un ataque a un hospital que dejó 6 muertos

La Junta de Paz para Gaza exigió la aplicación inmediata del plan impulsado por Donald Trump tras el ataque al hospital Nasser.

Guardar

La Junta de Paz para Gaza exigió este jueves que se ponga en marcha sin demoras el plan integral impulsado por Donald Trump para el territorio palestino, después de que un ataque israelí contra el hospital Nasser, en Khan Younis, provocara seis muertos y cerca de 30 heridos. El organismo, creado para supervisar la aplicación del acuerdo de alto el fuego, sostuvo que la continuidad de los enfrentamientos y las acusaciones cruzadas entre Israel y Hamas exponen a la población civil a nuevos episodios de violencia.

En un comunicado, la entidad vinculó el ataque contra el complejo sanitario con la necesidad de avanzar en las medidas previstas por Washington. “La trágica pérdida de vidas tras un ataque israelí contra el hospital Nasser en Khan Younis demuestra precisamente por qué el Plan Integral de Paz del presidente Trump debe implementarse de inmediato y sin más demoras”, expresó.

PUBLICIDAD

La Junta también cuestionó la utilización de instalaciones civiles con fines militares y condenó a Hamas por lo que describió como un aprovechamiento de hospitales y otras infraestructuras esenciales para desarrollar actividades armadas. Al mismo tiempo, manifestó su rechazo a la muerte de civiles, independientemente de las circunstancias en las que se produzcan los ataques.

El bombardeo israelí contra el edificio quirúrgico del hospital Nasser en Khan Younis provocó seis muertos y cerca de treinta heridos. (EFE/ Efe)

El organismo advirtió que la falta de cumplimiento de los compromisos asumidos por las partes mantiene a los habitantes de Gaza expuestos a situaciones en las que Israel sostiene que los grupos armados operan desde instalaciones médicas, mientras que Hamas denuncia ataques deliberados contra esos establecimientos. “Los gazatíes inocentes terminan pagando el precio”, señaló en su declaración.

PUBLICIDAD

La Junta pidió tanto al Gobierno israelí como al grupo terrorista palestino que respeten las obligaciones contempladas en el acuerdo respaldado por Estados Unidos, que entró en vigor en octubre de 2025. Entre las prioridades mencionadas figuran la protección de la población, el sostenimiento de la tregua y el proceso de desmilitarización de la Franja.

Además, aseguró que diseñó un esquema estratégico para que los habitantes del territorio puedan recibir atención médica en establecimientos protegidos y libres de presencia militar. Para avanzar con esa iniciativa, reclamó que los actores involucrados permitan al organismo disponer de las atribuciones y las condiciones operativas necesarias. También exigió que no existan nuevos impedimentos para poner en funcionamiento el mecanismo.

PUBLICIDAD

Las autoridades sanitarias de Gaza informaron que 11 personas murieron este jueves como consecuencia de distintos ataques israelíes, seis de ellas en el hospital Nasser, ubicado en el sur del enclave.

La Junta de Paz cuestionó la utilización de instalaciones sanitarias por parte de Hamas para el desarrollo de actividades armadas. (REUTERS/Ramadan Abed)

Las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron la operación contra el centro médico y aseguraron que su objetivo era Muhammad Abu Ismail, identificado por el Ejército como comandante de la brigada de Hamas en Khan Younis, junto con otros integrantes de la organización que supuestamente se encontraban dentro del establecimiento.

Según la versión militar israelí, Abu Ismail estaba vinculado con la planificación de ataques contra civiles y soldados israelíes, además de haber participado en la retención de rehenes durante la guerra. Las autoridades militares también acusaron a Hamas de utilizar el hospital como centro de operaciones, almacenar armamento y realizar interrogatorios.

PUBLICIDAD

El movimiento palestino rechazó esas afirmaciones y negó que sus integrantes utilizaran las instalaciones sanitarias para actividades militares. En un comunicado, calificó de falsa la explicación presentada por Israel y sostuvo que esa argumentación busca justificar los bombardeos contra infraestructura civil.

El ataque alcanzó el edificio destinado a intervenciones quirúrgicas. El servicio de Defensa Civil informó que los equipos de emergencia recuperaron los cuerpos entre los restos de la estructura afectada. Una de las escaleras exteriores sufrió daños y parte de un piso quedó destruido, con paredes derrumbadas y equipamiento médico entre los escombros.

Las Fuerzas de Defensa de Israel afirmaron que la operación buscó neutralizar a Muhammad Abu Ismail, comandante de Hamas en Khan Younis. (EFE/EPA/HAITHAM IMAD)

Ezzedin Abu Sabha, integrante de los equipos de emergencia, afirmó que el edificio fue alcanzado por aviones F-16 sin que hubiera una advertencia previa. Goher Rahbour, un cirujano británico que trabajaba como voluntario en el hospital, relató que el bombardeo ocurrió poco después de la medianoche. Entre las víctimas se encontraba un médico palestino con quien había participado en una operación quirúrgica horas antes.

PUBLICIDAD

Las otras cinco muertes registradas durante la jornada se produjeron en distintos puntos del territorio. La Defensa Civil informó sobre víctimas por disparos y ataques con drones en las proximidades de los campamentos de Al Bureij y Jabalia, además de bombardeos contra vehículos en Deir al Balah y la ciudad de Gaza. El Ejército israelí confirmó algunas de esas operaciones, aunque rechazó que uno de sus ataques hubiera ocurrido cerca del hospital Al Shifa.