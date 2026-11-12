Por qué la victoria de Scott Colom en Misisipi es tan significativa para Estados Unidos

Scott Colom superó a Cindy Hyde-Smith por menos de cinco mil votos en la elección para el Senado por Misisipi. (Lauren Witte/Clarion Ledger/USA TODAY NETWORK via Imagn Images via REUTERS)

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Scott Colom, fiscal de distrito demócrata de 43 años, ganó la elección al Senado de Estados Unidos por Misisipi el miércoles 11 de noviembre de 2026, tras más de una semana de conteo de votos desde la jornada electoral del 4 de noviembre. Su victoria frente a la senadora republicana Cindy Hyde-Smith lo convierte en el primer senador afroamericano electo por ese estado desde la era de la Reconstrucción, posterior a la Guerra Civil.

El margen fue de menos de 5.000 votos sobre un total de casi un millón de sufragios contabilizados: Colom obtuvo el 49,2% frente al 48,7% de Hyde-Smith. La agencia Associated Press (AP) declaró el resultado a favor del demócrata una vez que las autoridades locales completaron el procesamiento de los votos en ausencia y los denominados “affidavit ballots” —papeletas provisionales que en Misisipi requieren verificación posterior.

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La derrota de Hyde-Smith amplió la mayoría demócrata en el Senado de Estados Unidos a 55 bancas en la cámara de 100 miembros, con un resultado pendiente aún en Alaska al momento de publicación de las fuentes.

Colom es el primer senador afroamericano electo por Misisipi desde el siglo XIX

El último senador afroamericano que representó a Misisipi fue Blanche Bruce, quien ocupó una banca entre 1875 y 1881 —designado por la legislatura estatal, no por voto popular—. Han pasado 145 años desde entonces. Con Colom, los votantes del estado eligieron por primera vez a una persona afroamericana para ese cargo.

El triunfo demócrata en Misisipi amplió la bancada del partido a 55 escaños en el Senado de Estados Unidos. (Lauren Witte/USA Today Network vía REUTERS)

La victoria tiene un peso particular porque Misisipi concentra la mayor proporción de población afroamericana de todo el país, aunque su mapa político ha estado dominado por conservadores blancos durante generaciones. El líder del Senado demócrata, Chuck Schumer de Nueva York, celebró el resultado: “Scott corrió la campaña de su vida y reimaginó lo que es posible para los demócratas en el Sur”, publicó en redes sociales, según recogió AP.

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Por qué la victoria de Colom cambia el mapa político del sur de Estados Unidos

Misisipi es uno de los estados más conservadores del país. El presidente Donald Trump lo ganó por más de 22 puntos en las elecciones presidenciales de 2024 y los demócratas no obtenían una banca en el Senado desde hacía casi cuatro décadas.

Sin embargo, el estado ya había dado señales de competitividad: en 2023, el gobernador republicano Tate Reeves ganó la reelección por apenas 3 puntos porcentuales. La victoria de Colom se suma a una serie de triunfos demócratas en estados de histórica fortaleza republicana durante estas elecciones de mitad de mandato, entre ellos Texas, Carolina del Sur, Kansas e Iowa, según informó la agencia.

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Cómo Colom construyó una coalición improbable en 82 condados

La campaña apostó por una estrategia que combinó movilización afroamericana con acercamiento a votantes republicanos. Colom recorrió los 82 condados del estado y llegó incluso a pararse en la fila de un mitin de Trump en Corinth, Misisipi, para hablar directamente con quienes esperaban entrar.

Scott Colom recorrió los 82 condados de Misisipi con un mensaje enfocado en el costo de vida y los aranceles. (Lauren Witte/Clarion Ledger/USA TODAY NETWORK via Imagn Images via REUTERS)

Consiguió además uno de los avisos electorales más difundidos del ciclo: tras las declaraciones de Hyde-Smith, quien ante la consulta por la suba del precio de la carne respondió que los consumidores podían “elegir otra proteína”, el demócrata lanzó un spot de 30 segundos con votantes indignados que decían que preferían “elegir otro senador”.

Colom centró su campaña en el costo de vida, los aranceles y la guerra con Irán —que disparó los precios del combustible y afectó a los productores agrícolas de Misisipi—, sin atacar directamente a Trump ni a sus votantes. En cambio, apuntó a Hyde-Smith como una figura irrelevante en Washington y le adjudicó el apodo de “Cindy High Prices” (“Cindy Precios Altos”).

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La comunidad afroamericana fue clave y la NAACP celebró el resultado

La movilización afroamericana resultó determinante. Según informó la BBC, la comunidad brindó un respaldo masivo a Colom, motivada por el malestar económico y el temor ante el avance de la discriminación racial.

Los resultados mostraron una participación notable en el Delta de Misisipi, región con alta concentración de condados de mayoría afroamericana.

La movilización electoral de la comunidad afroamericana registró una alta concurrencia en la región del Delta de Misisipi. (REUTERS/Edgar Su/File Photo)

Derrick Johnson, presidente de la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color (NAACP), destacó que los votantes del estado “hicieron historia porque se negaron a ser intimidados, desalentados o descartados”, en declaraciones recogidas por AP.

Desde la sede de la NAACP en Jackson, la militante Amber Thomas resumió el momento: “Cuando luchas, ganás”.

Quién es Scott Colom, el nuevo senador demócrata de Misisipi

Colom es fiscal de distrito local, hijo de un republicano que trabajó para el presidente Ronald Reagan. En 2022, el presidente Joe Biden lo nominó como juez federal de distrito. Los senadores republicanos Roger Wicker y el exgobernador Haley Barbour respaldaron esa nominación, pero Hyde-Smith la bloqueó.

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Scott Colom celebró el resultado en Tougaloo College con el compromiso de abrir el camino a futuros jóvenes afroamericanos. (REUTERS/Edgar Su)

En el tramo final de la campaña, Colom publicó un aviso filmado en la casa de Medgar Evers, el líder de los derechos civiles asesinado en 1963 por un supremacista blanco, con un mensaje directo: “Lo mataron por ayudar a los habitantes de Misisipi a votar”.

“Tuve el coraje de creer en Misisipi”, dijo Colom ante cientos de seguidores

La noche del miércoles, ante una multitud reunida en el campus del Tougaloo College en Jackson, Colom agradeció el apoyo durante los días de espera. “Todo lo que hice fue tener el coraje de imaginar una noche como esta”, afirmó, según recogió AP. “Tuve el coraje de creer en Misisipi. Tuve el coraje de entender que podemos mostrarle al país que Misisipi importa”.

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Hyde-Smith, de 67 años, llamó a Colom la tarde del 11 de noviembre para concederle la victoria: “Si bien este no es el resultado por el que trabajamos ni esperábamos, respeto la decisión de los votantes de Misisipi”, dijo la senadora saliente. Entre los presentes en Tougaloo, Vera Finley lo resumió con sus propias palabras: “Estoy aquí para celebrar a mis padres y mis abuelos. Ambos recogieron algodón. Y mi bisabuela fue vendida como esclava desde Virginia hasta aquí. Por eso estoy tan emocionada de estar del lado correcto de la historia”, declaró, según AP.

Colom, por su parte, anticipó lo que espera de su gestión: “Mi trabajo es desempeñarme lo suficientemente bien para que la próxima vez que un joven afroamericano quiera ser senador, nadie diga que no merece la oportunidad”.

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