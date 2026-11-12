Wall Street se recupera en medio del escándalo del CEO de Nvidia y el repunte del petróleo

Archivo. EFE/SARAH YENESEL

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Los principales índices de Wall Street dieron la vuelta este jueves a un arranque negativo gracias a la subida del petróleo, que llevó al alza a las compañías energéticas, mientras Nvidia sumaba otra jornada de pérdidas tras la renuncia de su fundador y consejero delegado, Jensen Huang. Hacia las 11:38 hora de Nueva York, el Dow Jones ganaba un 0,24%, hasta 52.612,34 puntos; el S&P 500 avanzaba un 0,17%, a 7.632,47, y el Nasdaq subía un 0,14%, a 25.500,96.

Nvidia cedía un 4,2%, lejos ya de los mínimos de la sesión. Los pequeños inversores compraron títulos por USD 111 millones en la primera media hora, la mayor compra de apertura registrada para el valor, según Vanda Analytics.

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El sector energético encabezaba las ganancias con un 1,3% después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declarara que “no necesitamos un acuerdo con Irán”. Estados Unidos lleva a cabo ataques contra el régimen iraní desde el 28 de febrero, sin una declaración formal de guerra del Congreso.

Ocho de los 11 sectores del S&P 500 estaban en positivo, aunque en la Bolsa de Nueva York los valores en baja superaban a los que subían en una proporción de 2,15 a 1. Bill Mann, estratega jefe de inversiones de Motley Fool Asset Management, dijo a Reuters que un repunte que no dependa de un puñado de nombres es lo primero que querría ver para que cambie un mercado en el que, durante dos años, los índices marcaron récords mientras la mayoría de sus empresas cotizaban muy por debajo de los suyos.

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FOTO DE ARCHIVO: El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, hace gestos durante la cumbre «Invest in Germany» en Berlín, Alemania, el 19 de octubre de 2026. REUTERS/Lisi Niesner//Foto de archivo

Nvidia anunció este jueves la renuncia de Huang como presidente, consejero delegado y miembro del consejo, con efecto inmediato. Según el formulario que la empresa remitió a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), el consejo la aceptó el miércoles 11 de noviembre. La directora financiera, Colette Kress, es consejera delegada interina mientras el consejo busca un sustituto. Huang había cofundado la empresa en 1993 y la dirigió durante 33 años.

El 8 de noviembre, el consejo abrió una investigación independiente por informaciones según las cuales Huang había sido blanco de una operación de inteligencia extranjera, y él admitió ante la plantilla una relación extramatrimonial con Alice Huang, exdirectiva de Megaspeed, una empresa de centros de datos de Singapur. The New York Times publicó que agencias estadounidenses vinculan a esa mujer con el espionaje chino y que Megaspeed compró chips de Nvidia por USD 4.800 millones en dos años. El consejo sostuvo que no tenía motivos para creer que se hubiera comprometido la seguridad nacional.

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La renuncia pone bajo examen los arreglos con los que Nvidia sostiene a parte de su clientela. La empresa tiene participaciones en varios compradores de sus procesadores y ofrece garantías para la construcción de centros de datos. En septiembre de 2025 firmó con CoreWeave un pedido inicial de USD 6.300 millones por el que se compromete a comprar, hasta abril de 2032, la capacidad que ese proveedor no logre vender a terceros.

Matthew Tuttle, consejero delegado de Tuttle Capital Management, dijo a Reuters que falta saber cuánta demanda procede de clientes capaces de pagar por sí mismos y cuánta depende de una inversión o una garantía de Nvidia.

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FOTO DE ARCHIVO: Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, reacciona a un video en su discurso de apertura en el CES en Las Vegas, Nevada, EE. UU., el 7 de enero de 2018. REUTERS/Rick Wilking/File Photo

Nebius, en cuyo capital participa Nvidia, se desplomaba un 17% después de anunciar que sus ingresos de 2026 quedarán en el extremo inferior de su previsión, de USD 3.000 a USD 3.400 millones. CoreWeave caía alrededor de un 6%; IREN y Applied Digital perdían un 5% y un 4%. Los rivales directos de Nvidia, AMD y Broadcom, subían más de un 6%.

El mercado espera para el viernes el índice de precios al productor. El IPC de octubre, publicado el martes, subió un 0,4% mensual, una décima más de lo previsto. Los operadores dan por segura una subida de tipos de la Reserva Federal en diciembre, según la herramienta FedWatch de CME; la Fed ya elevó en septiembre el rango de referencia hasta el 3,75%-4%. Beth Hammack, presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, dijo que no ve necesario pasar a alzas más agresivas.

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Strategy, la empresa de Michael Saylor que acumula más de 840.000 bitcoins, perdía un 3,7% después de que MSCI anunciara que la retirará de sus índices globales a partir del cierre del 30 de noviembre.

Nvidia mantiene para el 17 de noviembre la presentación de los resultados de su tercer trimestre fiscal, la primera sin Huang al frente de la compañía.