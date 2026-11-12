Synchron, rival de Neuralink, frenó las pruebas de su implante cerebral por una falla en un cable

Synchron inició este año, en primavera, un ensayo en varios centros de Estados Unidos. REUTERS/Andrew Kelly

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Synchron, la empresa de Brooklyn que compite con Neuralink, de Elon Musk, frenó los ensayos clínicos de la segunda generación de su implante cerebral porque el dispositivo no funcionó como esperaba en los primeros voluntarios. Lo informó la revista Wired, que también supo de despidos y de un cambio de sede.

La compañía confirmó la pausa en una declaración a Wired. Dijo que la decidió ella misma, tras detectar un problema de rendimiento en el cable que lleva las señales desde el implante hasta la electrónica implantada. Aseguró que la falla no está en el implante y que no se identificaron problemas de seguridad.

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Synchron precisó que se trató de una decisión propia y no de una orden de la FDA, la agencia que aprueba medicamentos y dispositivos médicos en Estados Unidos. La empresa dijo además que pasó a fabricar y diseñar ese cable en sus propias instalaciones.

La propuesta de Synchron es que en el futuro los pacientes no estén físicamente conectados al sistema. (Foto: Synchron)

Un implante que no requiere cirugía cerebral

El dispositivo se llama Stentrode. Es un tubo de malla similar a un stent, el pequeño resorte que abre arterias, que entra por la vena yugular, en la base del cuello, y se guía con un catéter hasta apoyarlo sobre la zona del cerebro que controla el movimiento. Por eso la empresa lo presenta como menos invasivo.

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La primera versión se conectaba con un cable externo apoyado sobre el pecho. 10 voluntarios de Estados Unidos y Australia la recibieron, según Wired, y enviaron correos y mensajes, navegaron por internet y compraron con el pensamiento. También controlaron Alexa, un iPad y el visor Vision Pro de Apple sin usar las manos ni la voz.

La segunda generación tiene menos electrodos y es totalmente inalámbrica: se conecta por Bluetooth. Synchron inició este año, en primavera, un ensayo en varios centros de Estados Unidos, con sedes asociadas en Australia y Canadá. Algunos participantes ya tenían el dispositivo implantado.

Un modelo digital traslúcido ilustra las conexiones neuronales activas dentro del cerebro de una persona con los ojos cerrados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fuentes cercanas a los ensayos, que pidieron no ser identificadas, dijeron al medio citado que esos centros pausaron recientemente la incorporación de nuevos voluntarios porque el aparato no funcionaba como debía. Dos de los cinco centros estadounidenses con los que habló la revista confirmaron que el reclutamiento está detenido.

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Un coordinador de uno de esos centros afirmó que la pausa no se debía a un problema de seguridad, sino a que Synchron revisaba el aparato para comprobar que obtenía los datos que busca.

Despidos y un nuevo dispositivo en San Diego

Synchron también se reestructura, según Wired: elimina puestos de trabajo, reduce su presencia en Nueva York y arma un equipo en San Diego. Su sitio web y su perfil en LinkedIn listan alrededor de una docena de vacantes allí, entre ellas ingenieros eléctricos y mecánicos, diseñadores de microchips y especialistas en materiales.

The Stentrode by Synchron is seen at their offices in Brooklyn, New York City, U.S., April 4, 2024. REUTERS/Andrew Kelly

Ese equipo trabajará en el cable y el implante mejorados, y en un dispositivo distinto que la empresa aún no reveló. Su página dice que ese aparato irá “más allá de los vasos sanguíneos”, y su director ejecutivo, Tom Oxley, había dicho al medio mencionado que planeaba uno capaz de alcanzar varias regiones del cerebro a la vez.

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Los ensayos en curso son un paso necesario hacia un estudio más grande, llamado pivotal, que la FDA exige antes de autorizar la venta de un dispositivo. Oxley dijo a la revista que la empresa mantiene “mucha confianza” en que el implante pueda ser una terapia de primera línea.

Synchron fue valuada en casi USD 1.000 millones tras una ronda de USD 200 millones el otoño pasado. Entre sus inversores figuran Khosla Ventures y los fondos de Bill Gates y Jeff Bezos. Neuralink, en cambio, alcanzó una valuación de hasta USD 42.000 millones en operaciones del mercado secundario este verano.

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Synchron CEO Tom Oxley poses at the Synchron offices in Brooklyn, New York City, U.S., April 4, 2024. REUTERS/Andrew Kelly

En 2024, el implante de Neuralink también falló en su primer voluntario, Noland Arbaugh: varios de sus hilos se salieron del cerebro semanas después de la cirugía y perdió el control del cursor, que la empresa recuperó modificando su algoritmo de lectura.

Synchron dijo que retomará la incorporación de voluntarios cuando termine las mejoras de hardware, sin precisar una fecha.