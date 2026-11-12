Estados Unidos

“Pensamos en cómo mostrar este mensaje al mundo”: habló la pareja que escaló el Empire State y desplegó una bandera a favor de la paz

Cuatro meses después del ascenso, los artistas rusos Angelina Nikolau e Ivan Kuznetsov explicaron que fue una “performance” y reconocieron los riesgos de la acción

Angelina Nikolau e Iván Kuznetsov subieron sin arneses la antena, desde donde desplegaron una bandera con un mensaje de paz.
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Los escaladores Angelina Nikolau e Ivan Kuznetsov defendieron la acción en la que ascendieron sin protección por la antena del Empire State Building, cuatro meses después del episodio ocurrido el 1 de julio en Nueva York. Ambos enfrentan varios cargos graves ante un tribunal de Manhattan.

La intervención paralizó durante horas la actividad en torno al edificio. Desde la antena de radiodifusión, ubicada en la cima del rascacielos, ambos mostraron una bandera negra con la frase: “Cuando el poder del amor venza al amor por el poder, el mundo conocerá la paz”.

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La pareja, de origen ruso y con visa para artistas, habló en una entrevista con ABC News emitida en el programa Good Morning America. Kuznetsov explicó que solo buscaban transmitir un mensaje: “No lo pensamos; pensamos en cómo mostrar este mensaje al mundo. Eso es todo”.

Una mujer con vestido negro y un hombre con chaqueta oscura conversan sentados frente a una ventana en un espacio interior
Los escaladores Angelina Nikolau e Ivan Kuznetsov ascendieron sin protección por la antena del Empire State Building en Nueva York (Captura de video: ABC 7).

La pareja enfrenta cargos por la escalada y el ingreso al edificio

De acuerdo con una denuncia penal de la Fiscalía del Distrito de Manhattan, la cerradura de una puerta de seguridad ubicada en el piso 104, desde donde se accede a la antena, estaba rota.

Fuentes consultadas por ABC News señalaron que Nikolau y Kuznetsov compraron entradas para el edificio el día anterior y habrían permanecido allí durante la noche sin ser detectados.

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Una cámara de seguridad los registró a la mañana siguiente mientras atravesaban una escotilla en el piso 102. Presuntamente, utilizaron herramientas para aflojar los soportes y acceder a una escalera que conduce a la estructura de transmisión.

Dos personas de negro en la cima de una torre de rascacielos sostienen una pancarta negra con texto blanco sobre una ciudad con edificios y un río
Los dos jóvenes desplegaron en la cima del rascacielos una bandera con un mensaje sobre la paz (@angela_nikolau).

El expediente judicial les imputa, entre otros delitos, allanamiento y puesta en peligro temerario. Deberán comparecer ante el tribunal este jueves 12 de noviembre.

Durante la entrevista, ambos expresaron su deseo de permanecer en Nueva York. “Estamos preparados para asumir la responsabilidad por lo que hicimos”, aseguró Kuznetsov.

Al ser consultado sobre si consideraban que debían pedir disculpas, el joven artista consideró que solo debía disculparse con dos policías que intentaron alcanzarlos en la parte superior: “Cuando nos encontramos arriba y uno me preguntó si estábamos bien, le respondí que sí. Fueron muy amables y profesionales”.

La Fiscalía de Manhattan acusó a la pareja por los delitos de allanamiento y puesta en peligro temerario (REUTERS/Bing Guan).
La Fiscalía de Manhattan acusó a la pareja por los delitos de allanamiento y puesta en peligro temerario (REUTERS/Bing Guan).

Nikolau y Kuznetsov justificaron la escalada como una expresión artística pese a sus riesgos

Nikolau explicó que comenzó a escalar desde muy joven y que continúa haciéndolo porque esa experiencia la inspira y desea compartirla con otras personas. Respecto del episodio que movilizó a Manhattan, describió: “Esto es una performance. Cuando los artistas lo hacen de verdad y están en un momento real, sin falsedad, es una performance real”.

Ante la pregunta sobre si estaban dispuestos a morir por el arte y por ese mensaje, respondieron: “Sí”. La mujer agregó: “Si abandono mi misión, no tiene sentido para mí despertarme cada día. Por eso puedo morir por mi arte”.

No obstante, reconocieron el peligro de su método: “Sabemos que es mortalmente peligroso y queremos decirles a las personas que no intenten repetirlo, porque llevamos 15 años haciéndolo. Y tal vez deberían encontrar otra forma de expresar su amor. Hay muchas maneras de expresarnos. Nosotros simplemente lo hacemos a nuestra manera”.

Dos personas vestidas de negro y con rostros cubiertos en una plataforma metálica elevada, una arrodillada. Mano con anillo y manicura en primer plano. Ciudad al fondo
Angelina Nikolau calificó el ascenso como una intervención artística y afirmó que está dispuesta a morir por su arte (Instagram: @beerkus/@angela_nikolau).

Otro aspecto que conmovió a los espectadores fue que la pareja llevó a cabo una propuesta de matrimonio. Posteriormente, Dmitry Nikolau, padre de la escaladora, dijo a ABC News que ambos ya están casados y que la escena formó parte de la actuación.

Cuando el periodista del medio intentó indagar sobre esa declaración, el abogado de la pareja les impidió responder.

Kuznetsov afirmó que por ahora no hay planes de boda, ya que ambos están concentrados en los tribunales. Nikolau, por su parte, manifestó que sienten “mucha presión” y nerviosismo. “No podemos pensar en nuestra boda ahora”, concluyó.

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