Christa Pike vuelve a prisión tras sobrevivir a la inyección letal

Christa Pike regresó al centro penitenciario Deborah K. Johnson de Nashville tras recibir el alta médica.

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Christa Pike, la única persona conocida en sobrevivir una ejecución con inyección letal en Estados Unidos, volvió a la cárcel este 10 de octubre tras recibir el alta médica. La condenada de 50 años fue trasladada al Deborah K. Johnson Rehabilitation Center de Nashville, el centro penitenciario femenino donde permanecía recluida desde hacía más de tres décadas, después de pasar diez días hospitalizada a raíz del procedimiento fallido del 30 de septiembre.

El intento de ejecución convirtió el caso de Christa Pike en un hito sin precedentes en la historia de la pena de muerte en el país. El estado de Tennessee le administró dos dosis del barbitúrico pentobarbital, pero Pike sobrevivió y fue trasladada en ambulancia a un hospital de la zona, donde su equipo legal llegó a temer que hubiera sufrido muerte cerebral.

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Su recuperación desató un debate jurídico sobre qué ocurrirá a continuación: si el estado intentará ejecutarla nuevamente, o si la condena será conmutada.

El regreso de Christa Pike a prisión tras la ejecución fallida

Sus abogados, Stephen Ferrell, Luke Ihnen, Randy Spivey y Kelly Gleason, comunicaron el sábado el traslado en un comunicado. “Christa Pike fue dada de alta de un hospital local y se encuentra ahora en el Deborah K. Johnson Rehabilitation Center, donde ha estado recluida durante más de 30 años”, señalaron, según recogió CBS News. El equipo jurídico precisó que Pike continúa bajo atención médica dentro del establecimiento y que seguirá el seguimiento de su evolución.

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La defensa solicitó al gobernador Bill Lee la conmutación de la condena a muerte por prisión perpetua sin libertad condicional. (REUTERS/Seth Herald)

El centro penitenciario, ubicado en Nashville, es el mismo desde el que la condenada fue trasladada el 30 de septiembre para la ejecución programada. Pike estaba prevista para ser la primera mujer ejecutada en Tennessee desde 1820, tras el rechazo de la Corte Suprema a un último recurso de suspensión presentado por la defensa horas antes del procedimiento.

Qué se sabe sobre la recuperación médica de Pike después de la inyección letal

El proceso de recuperación fue gradual y tomó por sorpresa a médicos, expertos y al propio equipo jurídico. Durante los primeros días de hospitalización, los abogados de Pike creyeron que había quedado con muerte cerebral y aguardaban que fuera desconectada de los equipos de soporte. Según informó la BBC, sus primeras palabras al recuperar la conciencia el martes fueron “¿Dónde estoy?” y “¿Quién eres?”.

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El estado de Tennessee le administró dos dosis de pentobarbital a la reclusa durante el procedimiento del 30 de septiembre. (J. Miles Cary/ Knoxville News Sentinel/USA TODAY NETWORK via REUTERS)

A medida que avanzó la semana, la mejoría fue progresando. El miércoles comenzó a dar pequeños pasos con asistencia, y el jueves sus abogados detallaron que caminaba “con algo de ayuda”, que sus brazos “sanaban y recuperaban movimiento y fuerza”, que sus pulmones estaban despejados y que había retomado una dieta normal, de acuerdo con la información publicada por NBC News.

En una rueda de prensa anterior al alta, sin embargo, la defensa había informado que Pike estaba esposada a la cama, sufría neumonía, tenía una inflamación considerable en los brazos y no podía tragar. “No sabemos el costo que todo esto tendrá en su salud mental”, dijo el abogado Randy Spivey.

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Las dudas sobre una nueva ejecución en Tennessee

El panorama jurídico que enfrenta el caso es incierto. En una audiencia de emergencia celebrada el miércoles en el condado de Davidson, los abogados de Pike obtuvieron una orden judicial que obliga al Departamento Correccional de Tennessee a preservar todos los registros y pruebas vinculados con el procedimiento fallido. Esas pruebas podrían sentar las bases para una demanda civil contra el estado.

En esa misma audiencia, el fiscal general adjunto de Tennessee, Will Ayers, declaró al juez que no sabe si el estado tiene intención de intentar una segunda ejecución. “El estado no ha prometido que la señora Pike no será sometida a una futura ejecución”, advirtió Ihnen ante el tribunal, según recogió la BBC.

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Una orden judicial dictaminó que el Departamento Correccional de Tennessee debe preservar todas las pruebas sobre la ejecución fallida. (AP Foto/George Walker IV)

Ante ese escenario, la defensa renovó su petición al gobernador de Tennessee, Bill Lee, para que conmute la pena de muerte por prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional, que es el curso habitual cuando un condenado sobrevive a un procedimiento de ejecución fallido. Hasta el momento, Lee no se ha pronunciado públicamente sobre el asunto.

El Centro de Información sobre la Pena de Muerte señaló que Pike es la única persona de la que se tiene registro que sobrevivió tras recibir efectivamente las sustancias letales durante una ejecución en la era moderna de la pena capital en Estados Unidos.

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El crimen por el que Christa Pike fue condenada a muerte

Pike tenía 18 años cuando, en 1995, asesinó a Colleen Slemmer, una compañera de 19 años a quien había conocido en un campamento de capacitación laboral para jóvenes de bajos recursos. Junto a su novio de entonces, Tadaryl Shipp, y un amigo, Pike torturó y mató a Slemmer durante un lapso de hasta una hora en una zona boscosa del campus de la Universidad de Tennessee, con un cuchillo y una cuchilla de cartonero.

Christa Pike recibió la pena capital por el asesinato de Colleen Slemmer cometido en 1995 en la Universidad de Tennessee. (Imagen facilitada por la familia de Colleen Slemmer)

La condena a muerte por ese crimen la convirtió en la mujer más joven en recibir esa sentencia en la historia del país, condición que mantuvo durante años.

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La orden de preservar las pruebas del intento de ejecución podría derivar en acciones legales que, según los abogados, pondrían en cuestión la constitucionalidad de una eventual segunda ejecución. El caso abre un vacío legal que el sistema judicial de Tennessee deberá resolver sin antecedentes directos en los que apoyarse.