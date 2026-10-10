Estados Unidos

Christa Pike vuelve a prisión tras sobrevivir a la inyección letal

La condenada recibió el alta médica tras pasar diez días hospitalizada. Su defensa pide que se conmute la pena, mientras el estado de Tennessee no descarta un segundo intento de ejecución

Una mujer de cabello rizado sostiene una placa con el texto TDOC 261368 delante de una pared con marcas de estatura.
Christa Pike regresó al centro penitenciario Deborah K. Johnson de Nashville tras recibir el alta médica.
Guardar

Christa Pike, la única persona conocida en sobrevivir una ejecución con inyección letal en Estados Unidos, volvió a la cárcel este 10 de octubre tras recibir el alta médica. La condenada de 50 años fue trasladada al Deborah K. Johnson Rehabilitation Center de Nashville, el centro penitenciario femenino donde permanecía recluida desde hacía más de tres décadas, después de pasar diez días hospitalizada a raíz del procedimiento fallido del 30 de septiembre.

El intento de ejecución convirtió el caso de Christa Pike en un hito sin precedentes en la historia de la pena de muerte en el país. El estado de Tennessee le administró dos dosis del barbitúrico pentobarbital, pero Pike sobrevivió y fue trasladada en ambulancia a un hospital de la zona, donde su equipo legal llegó a temer que hubiera sufrido muerte cerebral.

PUBLICIDAD

Su recuperación desató un debate jurídico sobre qué ocurrirá a continuación: si el estado intentará ejecutarla nuevamente, o si la condena será conmutada.

El regreso de Christa Pike a prisión tras la ejecución fallida

Sus abogados, Stephen Ferrell, Luke Ihnen, Randy Spivey y Kelly Gleason, comunicaron el sábado el traslado en un comunicado. “Christa Pike fue dada de alta de un hospital local y se encuentra ahora en el Deborah K. Johnson Rehabilitation Center, donde ha estado recluida durante más de 30 años”, señalaron, según recogió CBS News. El equipo jurídico precisó que Pike continúa bajo atención médica dentro del establecimiento y que seguirá el seguimiento de su evolución.

PUBLICIDAD

La defensa solicitó al gobernador Bill Lee la conmutación de la condena a muerte por prisión perpetua sin libertad condicional. (REUTERS/Seth Herald)
La defensa solicitó al gobernador Bill Lee la conmutación de la condena a muerte por prisión perpetua sin libertad condicional. (REUTERS/Seth Herald)

El centro penitenciario, ubicado en Nashville, es el mismo desde el que la condenada fue trasladada el 30 de septiembre para la ejecución programada. Pike estaba prevista para ser la primera mujer ejecutada en Tennessee desde 1820, tras el rechazo de la Corte Suprema a un último recurso de suspensión presentado por la defensa horas antes del procedimiento.

Qué se sabe sobre la recuperación médica de Pike después de la inyección letal

El proceso de recuperación fue gradual y tomó por sorpresa a médicos, expertos y al propio equipo jurídico. Durante los primeros días de hospitalización, los abogados de Pike creyeron que había quedado con muerte cerebral y aguardaban que fuera desconectada de los equipos de soporte. Según informó la BBC, sus primeras palabras al recuperar la conciencia el martes fueron “¿Dónde estoy?” y “¿Quién eres?”.

El estado de Tennessee le administró dos dosis de pentobarbital a la reclusa durante el procedimiento del 30 de septiembre. (J. Miles Cary/ Knoxville News Sentinel/USA TODAY NETWORK via REUTERS)
El estado de Tennessee le administró dos dosis de pentobarbital a la reclusa durante el procedimiento del 30 de septiembre. (J. Miles Cary/ Knoxville News Sentinel/USA TODAY NETWORK via REUTERS)

A medida que avanzó la semana, la mejoría fue progresando. El miércoles comenzó a dar pequeños pasos con asistencia, y el jueves sus abogados detallaron que caminaba “con algo de ayuda”, que sus brazos “sanaban y recuperaban movimiento y fuerza”, que sus pulmones estaban despejados y que había retomado una dieta normal, de acuerdo con la información publicada por NBC News.

En una rueda de prensa anterior al alta, sin embargo, la defensa había informado que Pike estaba esposada a la cama, sufría neumonía, tenía una inflamación considerable en los brazos y no podía tragar. “No sabemos el costo que todo esto tendrá en su salud mental”, dijo el abogado Randy Spivey.

Las dudas sobre una nueva ejecución en Tennessee

El panorama jurídico que enfrenta el caso es incierto. En una audiencia de emergencia celebrada el miércoles en el condado de Davidson, los abogados de Pike obtuvieron una orden judicial que obliga al Departamento Correccional de Tennessee a preservar todos los registros y pruebas vinculados con el procedimiento fallido. Esas pruebas podrían sentar las bases para una demanda civil contra el estado.

En esa misma audiencia, el fiscal general adjunto de Tennessee, Will Ayers, declaró al juez que no sabe si el estado tiene intención de intentar una segunda ejecución. “El estado no ha prometido que la señora Pike no será sometida a una futura ejecución”, advirtió Ihnen ante el tribunal, según recogió la BBC.

Una orden judicial dictaminó que el Departamento Correccional de Tennessee debe preservar todas las pruebas sobre la ejecución fallida. (AP Foto/George Walker IV)
Una orden judicial dictaminó que el Departamento Correccional de Tennessee debe preservar todas las pruebas sobre la ejecución fallida. (AP Foto/George Walker IV)

Ante ese escenario, la defensa renovó su petición al gobernador de Tennessee, Bill Lee, para que conmute la pena de muerte por prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional, que es el curso habitual cuando un condenado sobrevive a un procedimiento de ejecución fallido. Hasta el momento, Lee no se ha pronunciado públicamente sobre el asunto.

El Centro de Información sobre la Pena de Muerte señaló que Pike es la única persona de la que se tiene registro que sobrevivió tras recibir efectivamente las sustancias letales durante una ejecución en la era moderna de la pena capital en Estados Unidos.

El crimen por el que Christa Pike fue condenada a muerte

Pike tenía 18 años cuando, en 1995, asesinó a Colleen Slemmer, una compañera de 19 años a quien había conocido en un campamento de capacitación laboral para jóvenes de bajos recursos. Junto a su novio de entonces, Tadaryl Shipp, y un amigo, Pike torturó y mató a Slemmer durante un lapso de hasta una hora en una zona boscosa del campus de la Universidad de Tennessee, con un cuchillo y una cuchilla de cartonero.

Fotografía de una joven de cabello ondulado con flequillo y pendientes circulares que sonríe ante un fondo marrón
Christa Pike recibió la pena capital por el asesinato de Colleen Slemmer cometido en 1995 en la Universidad de Tennessee. (Imagen facilitada por la familia de Colleen Slemmer)

La condena a muerte por ese crimen la convirtió en la mujer más joven en recibir esa sentencia en la historia del país, condición que mantuvo durante años.

La orden de preservar las pruebas del intento de ejecución podría derivar en acciones legales que, según los abogados, pondrían en cuestión la constitucionalidad de una eventual segunda ejecución. El caso abre un vacío legal que el sistema judicial de Tennessee deberá resolver sin antecedentes directos en los que apoyarse.

Temas Relacionados

Christa PikeTennesseePena de muerteejecuciónEstados UnidosEstados Unidos Noticiascondena a muertePena capitalColleen SlemmerAsesinatoCrimenSalud mentalPrisión

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Dos locomotoras de vapor volverán a circular juntas en Colorado por primera vez desde 2019

Las máquinas llegarán a Union Station el 21 de noviembre y la entrada será gratuita. Papá Noel entregará regalos de edición limitada junto a sus elfos

Dos locomotoras de vapor volverán a circular juntas en Colorado por primera vez desde 2019

Día Mundial de la Salud Mental: por qué crece la preocupación por los jóvenes latinos y dónde pedir ayuda en Estados Unidos

Cada año, unos 243.000 hispanos en el país intentan quitarse la vida. Las cifras son peores entre adolescentes, el bullying escolar se suma como factor de riesgo y los terapeutas bilingües escasean

Día Mundial de la Salud Mental: por qué crece la preocupación por los jóvenes latinos y dónde pedir ayuda en Estados Unidos

El huracán Isaias provocó al menos dos muertos y dejó a más de 800.000 personas sin electricidad en EEUU

Las víctimas, que fueron reportadas por las autoridades en Florida y Alabama, murieron como consecuencia de la caída de árboles durante el paso del ciclón que desató fuertes vientos y lluvias torrenciales

El huracán Isaias provocó al menos dos muertos y dejó a más de 800.000 personas sin electricidad en EEUU

“Avengers: Endgame Encore” recaudó más de USD 127 millones en su reestreno mundial antes de la llegada de Doomsday

La producción de Marvel Studios regresó a las salas con una campaña comercial que antecede al lanzamiento previsto para el 18 de diciembre de 2026 de la próxima película de los Vengadores

“Avengers: Endgame Encore” recaudó más de USD 127 millones en su reestreno mundial antes de la llegada de Doomsday

Trump crea comité para investigar a Lisa Cook por presunto fraude hipotecario y busca destituirla de la Reserva Federal

El mandatario convocó a la gobernadora a una audiencia privada en la Casa Blanca el 5 de noviembre por acusaciones de declaraciones falsas en operaciones inmobiliarias. Sus abogados niegan cualquier irregularidad y advierten que no hay bases legales para apartarla del cargo

Trump crea comité para investigar a Lisa Cook por presunto fraude hipotecario y busca destituirla de la Reserva Federal

TECNO

Aumenta el reemplazo de programadores y desarrolladores de software por agentes de IA: escriben 30% más código

Aumenta el reemplazo de programadores y desarrolladores de software por agentes de IA: escriben 30% más código

Jeff Bezos ha logrado salvar el ecosistema marino del Pacífico con su promesa millonaria en 2020 de cambio climático

Para qué edad se recomienda ver Las guerreras K-pop y en qué app

El iPhone más delgado de Apple sería hasta 40% más ligero que el iPhone 18 Pro: fecha de lanzamiento del Air 2

Qué canciones estarán en GTA 6 y qué emisoras de radio confirmadas junto a Bad Bunny

ENTRETENIMIENTO

Michael Douglas admite que mintió sobre su salud para evitar ser reclutado durante la guerra de Vietnam: “No estoy orgulloso”

Michael Douglas admite que mintió sobre su salud para evitar ser reclutado durante la guerra de Vietnam: “No estoy orgulloso”

La nueva página de Megan Fox colapsa tras el lanzamiento: fotos exclusivas desatan la locura entre sus fans

“Avengers: Endgame Encore” recaudó más de USD 127 millones en su reestreno mundial antes de la llegada de Doomsday

“Yo soy tu padre”: el sable de Darth Vader del mítico duelo con Luke Skywalker sale a subasta

El misterio detrás de una frase de Homero Simpson que nadie pudo explicar en 30 años

MUNDO

Ucrania golpeó una terminal petrolera rusa tras el acuerdo por el diésel alcanzado entre Donald Trump y Vladimir Putin

Ucrania golpeó una terminal petrolera rusa tras el acuerdo por el diésel alcanzado entre Donald Trump y Vladimir Putin

El aeropuerto de Riad volvió a ser atacado en plena escalada de tensiones entre Arabia Saudita y los rebeldes hutíes de Yemen

Volodimir Zelensky acusó a Rusia de responder con bombas al acuerdo del diésel anunciado por Estados Unidos

Varios heridos y más de mil detenidos en una nueva marcha de las “cucarachas” en la India

Guerra en Yemen: el Ejército avanza contra los rebeldes hutíes cerca de una vía fluvial clave