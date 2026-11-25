Patrick Stewart luchó contra su salud en los últimos días de rodaje de 'Vengadores: Doomsday'

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Patrick Stewart mostró signos de deterioro físico durante su última jornada de grabación de Vengadores: Doomsday, según ha revelado el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, y los codirectores Anthony y Joe Russo. El actor, fallecido el 28 de octubre a los 86 años, encarnó por novena y última vez al Profesor Charles Xavier en lo que se convirtió en su despedida definitiva de la pantalla.

Stewart murió en su casa de Los Ángeles tras lo que su representante, Kelly Bush Novak, describió como “un viaje breve y conmovedor” con Alzhéimer y demencia con cuerpos de Lewy. Según documentos obtenidos por TMZ y citados por Los Angeles Times, su certificado de defunción atribuye la muerte a un paro cardiopulmonar y a un trastorno neurocognitivo con cuerpos de Lewy, diagnósticos que no habían sido revelados públicamente hasta entonces.

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Feige relató a Entertainment Weekly el momento en que Stewart se dirigió al equipo de filmación en lo que terminaría siendo su jornada final frente a cámaras. “Él se levantó y le dio un discurso al equipo”, contó Feige sobre esa escena.

La última interpretación de Patrick Stewart en el cine llegará con una nueva aventura de los Vengadores, en la que volverá a encarnar al mentor de los mutantes.

“No sabíamos necesariamente que sería su último día en un set, pero él nos estaba indicando que pensaba que lo era”, agregó el ejecutivo. El comentario sugiere que el propio actor intuía el peso de ese momento, incluso antes de que el equipo de producción lo asumiera como una despedida.

Anthony Russo describió el ambiente en el set como “muy emocional”. El codirector explicó que todos sabían que esa podría ser la última vez que vieran a Stewart trabajar: “Estaba en el fondo de la cabeza de todos nosotros, que tal vez nunca lo volveríamos a ver en un set”.

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El esfuerzo del actor pese a su salud

Anthony Russo fue más allá al describir el estado físico del actor durante esas semanas de filmación. “Era claro que estaba luchando con su salud, y trabajó muy duro para entregar una actuación y una presencia, para nosotros como directores, para sus compañeros actores, para el equipo. Hizo un esfuerzo sobrehumano”, afirmó el director. “Era alguien que realmente estaba siendo desafiado de una manera muy profunda a nivel de salud, y aun así se presentaba y lo hacía”.

Russo calificó el resultado final como una hazaña. “Que él haya logrado reunir fuerzas y entregar la actuación que dio en esa película, y la experiencia que nos brindó a todos como colaboradores, lo hizo intensamente emocional”, sostuvo.

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Xavier, el personaje que lo acompañó dos décadas

El personaje de Charles Xavier acompañó la carrera de Stewart por más de 25 años. El actor debutó en el papel en X-Men (2000), donde encarnó la compostura y sabiduría del mutante telépata y mentor de los X-Men, bajo la dirección de Bryan Singer.

Stewart repitió el rol en X2 (2003), X-Men: La batalla final (2006), X-Men Orígenes: Lobezno (2009), Lobezno (2013) y X-Men: Días del futuro pasado (2014), hasta su aclamada interpretación en Logan (2017), por la que ganó un premio Saturn.

Ian McKellen, Patrick Stewart, X-Men

En 2022 regresó al universo Marvel como una versión alternativa del Profesor X en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura. Según documentó Marvel, Stewart mantuvo el récord Guinness a la “carrera más larga como personaje Marvel en acción real” entre 2017 y 2021, y en solitario entre 2022 y 2024.

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Antes de su muerte, el actor había sido convocado para un papel en la secuela Vengadores: Secret Wars, prevista para diciembre de 2027, pero decidió rechazarlo.

Planes de Marvel para homenajear al actor

Feige confirmó que el estudio ya trabaja en una manera de rendir tributo a Stewart dentro de la propia película. “Ya terminamos de filmar esa película hace mucho, y él hizo un trabajo increíble para nosotros”, dijo el ejecutivo. “Estamos viendo ahora cómo podemos armar algo que honre y respete a nuestro amigo”.

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Joe Russo adelantó detalles sobre el rol narrativo que cumple Xavier en la trama. “En muchos sentidos, Xavier es la conciencia en la película”, señaló el codirector. El personaje comparte una escena con Ian McKellen, su amigo cercano dentro y fuera de la ficción, quien interpreta a Magneto.

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“Tiene una hermosa escena con Ian McKellen, que es su mejor amigo, en la película. Es una escena muy emocional sobre el perdón, y creo que resuena mucho a la luz de su fallecimiento”, expresó Joe Russo. Vengadores: Doomsday llegará a los cines el 18 de diciembre.