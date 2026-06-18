Estados Unidos

El Metro en Los Ángeles agregará salas sensoriales y puntos de hidratación por los partidos del Mundial

La red de transporte adelantó la introducción de espacios tranquilos, guía precisa para viajeros ciegos y estaciones con agua fresca para que los traslados a los encuentros sean más cómodos

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Metro anunció salas sensoriales, Waymap y estaciones de hidratación para el Mundial de la FIFA 2026 en Los Ángeles (REUTERS/Bing Guan)
Metro anunció salas sensoriales, Waymap y estaciones de hidratación para el Mundial de la FIFA 2026 en Los Ángeles (REUTERS/Bing Guan)

La red Metro anunció salas sensoriales, Waymap y estaciones de hidratación para los viajes durante el Mundial 2026 en Los Ángeles, una batería de medidas con la que el sistema de transporte busca reducir el estrés de los traslados, mejorar la accesibilidad para personas con discapacidad visual o sensibilidad sensorial y aliviar el impacto del calor en días de partido, según el comunicado de Metro.

La red transporta cerca de 1 millón de abordajes diarios en el condado de Los Ángeles, con cuatro líneas de tren ligero, dos líneas de metro subterráneo y 119 líneas de autobús operadas con 2.000 autobuses de bajas emisiones. Además, la propia agencia indicó que su encuesta de experiencia del cliente de octubre de 2025 registró un nivel de satisfacción del 87%.

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Como proveedor oficial de transporte de la ciudad anfitriona de Los Ángeles para la Copa del Mundo, Metro aseguró que actualiza sus servicios directos desde múltiples puntos y que ya habilitó reservas de estacionamiento.

Metro prepara servicios directos y reservas de estacionamiento como proveedor oficial de transporte de Los Ángeles para la Copa del Mundo 2026 (Kirby Lee-Imagn Images)
Metro prepara servicios directos y reservas de estacionamiento como proveedor oficial de transporte de Los Ángeles para la Copa del Mundo 2026 (Kirby Lee-Imagn Images)

Fernando Dutra, presidente de la junta de Metro, explicó en un comunicado de la agencia: “Personas de todo el mundo visitan Los Ángeles durante el Mundial y, como proveedor oficial de transporte de la ciudad anfitriona Los Ángeles para la Copa Mundial 2026, Metro está ayudando a que el viaje sea lo más libre de estrés y cómodo posible”.

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Dutra agregó en el mismo informe: “No solo estamos ayudando a los pasajeros a llegar a los partidos, sino que también ofrecemos servicios de apoyo para mejorar aún más su experiencia de viaje, como un lugar para tomar agua fresca o un espacio alejado de las multitudes”.

Metro instalará salas sensoriales temporales en tres estaciones durante los días de partido

En los días de partido y durante la Fan Zone en Union Station, del 25 al 28 de junio, Metro instalará salas sensoriales inflables en Union Station, 7th Street/Metro Center y LAX/Metro Transit Center. El objetivo es ofrecer un entorno silencioso a personas que puedan sentirse sobreestimuladas por la multitud, la iluminación o el ruido.

Metro a su vez detalló que esos espacios fueron diseñados por Kulture City, una organización sin fines de lucro dedicada a la accesibilidad sensorial. La agencia precisó que las salas tendrán asientos como pufs o colchonetas, iluminación reducida o ajustable, auriculares para disminuir el ruido y objetos táctiles o antiestrés.

La entrada también será accesible para personas que utilicen dispositivos de movilidad, según Metro. La agencia explicó que estos espacios buscan ofrecer una pausa a quienes sufran sobrecarga sensorial en ambientes desconocidos o muy concurridos.

Las salas sensoriales de Metro fueron diseñadas por Kulture City para ofrecer un entorno silencioso a personas con sobrecarga sensorial (Kirby Lee-Imagn Images)
Las salas sensoriales de Metro fueron diseñadas por Kulture City para ofrecer un entorno silencioso a personas con sobrecarga sensorial (Kirby Lee-Imagn Images)

La aplicación Waymap se ampliará de 6 a 12 estaciones antes del 26 de junio

Metro también amplió su alianza piloto con Waymap, una plataforma de navegación para personas ciegas o con discapacidad visual, según explicaron medios como NBC Los Angeles y Telemundo 52.

La tecnología ya está disponible en seis estaciones: LAX/Metro Transit Center, Union Station, 7th Street/Metro Center, Civic Center, Wilshire/Vermont y Vermont/Santa Monica, de acuerdo con Metro.

Antes del 26 de junio se sumarán otras seis estaciones: Expo/Crenshaw, Little Tokyo/Arts District, Historic Broadway, Grand Avenue Arts/Bunker Hill, Pershing Square y Vermont/Beverly, detalló Metro. La agencia indicó que la aplicación ofrece códigos QR y enlaces directos de descarga en Apple App Store y Google Play Store.

A diferencia de las herramientas tradicionales que dependen del GPS, Waymap usa cartografía digital, ciencia del movimiento y tecnología de detección para guiar con precisión dentro de entornos de transporte complejos. Metro añadió que, si la prueba funciona y hay financiación, incorporará datos de más estaciones a la aplicación.

La aplicación Waymap se ampliará de seis a 12 estaciones antes del 26 de junio para asistir a personas ciegas o con discapacidad visual (Kirby Lee-Imagn Images)
La aplicación Waymap se ampliará de seis a 12 estaciones antes del 26 de junio para asistir a personas ciegas o con discapacidad visual (Kirby Lee-Imagn Images)

Estaciones de hidratación estarán en 20 paradas y centros de conexión del sistema

Para los días de más calor, Metro pondrá en funcionamiento estaciones de hidratación para los trayectos hacia y desde el estadio de Los Ángeles. Cada punto ofrecerá agua fría y analizada para rellenar botellas reutilizables, ventiladores con nebulización, zonas de sombra, protector solar y toallas refrescantes; también habrá vasos de papel para quienes no lleven recipiente.

Las estaciones estarán distribuidas en aparcamientos disuasorios y en 20 estaciones con servicio reforzado de autobús para los partidos, según Metro. Entre los puntos mencionados por la agencia figuran Downtown Inglewood, Downtown Santa Monica, Fairfax, Leimert Park, Little Tokyo, Mariachi Plaza, Memorial Park, Reseda, Wilshire/Western, LAX/MTC Transit Center, North Hollywood, Union Station, Crenshaw de la línea C, El Camino College, Harbor Gateway Transit Center, Hawthorn/Lennox y Pierce College.

Los usuarios podrán localizarlas con el mapa interactivo de la aplicación WeTap. La agencia también remitió al mapa Cool Spots LA para consultar otros centros de enfriamiento y estaciones de hidratación en la ciudad y el condado de Los Ángeles durante jornadas de calor extremo.

Stephanie Wiggins, directora ejecutiva de Metro, afirmó en un comunicado reproducido por NBC Los Angeles: “Los sistemas de transporte están hechos para las personas, y deben proporcionar los recursos que todos necesitan para viajar de forma segura, cómoda y con confianza”.

Metro instalará estaciones de hidratación en 20 paradas y centros de conexión con agua fría, sombra y ventiladores con nebulización (Kirby Lee-Imagn Images)
Metro instalará estaciones de hidratación en 20 paradas y centros de conexión con agua fría, sombra y ventiladores con nebulización (Kirby Lee-Imagn Images)

Entre otras declaraciones, Wiggins añadió: “Desde herramientas de navegación y espacios para relajarse hasta estaciones de hidratación y otros servicios para los usuarios, estamos haciendo que Metro sea más accesible, inclusivo y acogedor como parte de nuestros esfuerzos por atender tanto a los angelinos como a los visitantes durante el Mundial”.

Metro encuadró estas medidas dentro de un plan más amplio de mejora de la experiencia del usuario. Según la agencia, ese plan incluye 64 baños Throne seguros y limpios que pueden desbloquearse con teléfono móvil, la introducción reciente de pagos sin contacto con tarjeta de crédito o débito en los torniquetes y el lanzamiento de la aplicación oficial LA Metro Mobile para planificar mejor las rutas.

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