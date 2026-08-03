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Jurado de EE.UU. declara culpable a un inmigrante hondureño acusado de traficar armas desde Florida

El jurado lo condenó por conspiración para la venta ilegal de armas y por posesión de un arma siendo indocumentado; podría recibir hasta 20 años de prisión

(Jovani Pérez | Infobae)
(Jovani Pérez | Infobae)
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Un jurado federal declaró culpable en Florida a un inmigrante hondureño acusado de organizar una red para traficar armas de fuego desde Estados Unidos hacia Centroamérica. El veredicto fue alcanzado este lunes en una corte de Fort Pierce, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ).

La investigación judicial identificó a Luis Matute Figueroa, de 33 años, como el principal responsable de coordinar la compra y envío clandestino de armas desde el sur de Florida hacia Honduras.

De acuerdo con el DOJ, Matute Figueroa permaneció en el país tras exceder el tiempo autorizado por su visa de turista en 2017 y, a partir de entonces, organizó una estructura para adquirir armamento utilizando prestanombres y enviarlo de contrabando a su país de origen.

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El jurado lo halló culpable de dos cargos principales: conspiración para la venta ilegal de armas, que contempla hasta cinco años de prisión, y posesión ilegal de un arma de fuego por condición migratoria irregular, delito que puede acarrear una condena máxima de 15 años. La suma de ambas sentencias podría llevarlo a enfrentar un total de 20 años tras las rejas, según información difundida por el Departamento de Justicia.

Durante el proceso, la fiscalía presentó pruebas que incluyeron mensajes de WhatsApp recuperados durante la investigación, en los que Matute Figueroa compartía con sus cómplices inventarios de armas, listas de precios y detalles logísticos para el envío de los paquetes hacia Honduras. Entre las evidencias, destacó una imagen y un video en los que el acusado exhibía una pistola dorada Colt 1911. La fotografía de la pistola de oro confiscada al hondureño fue divulgada por la Fiscalía del Distrito Sur de Florida.

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MIAMI (FL, EEUU), 03/08/2026.- Fotografía divulgada por la Fiscalía del Distrito Sur de Florida que muestra una pistola de oro confiscada al hondureño Luis Matute Figueroa, de 33 años, quien fue declarado culpable por los cargos de conspiración para la venta ilegal de armas. Un jurado federal estadounidense condenó este lunes a un inmigrante hondureño acusado de traficar armas a Centroamérica desde Florida, por lo que podría recibir una sentencia de hasta 20 años en prisión, informó el Departamento de Justicia (DOJ). EFE/Fiscalía del Distrito Sur de Florida /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA /CRÉDITO OBLIGATORIO
MIAMI (FL, EEUU), 03/08/2026.- Fotografía divulgada por la Fiscalía del Distrito Sur de Florida que muestra una pistola de oro confiscada al hondureño Luis Matute Figueroa, de 33 años, quien fue declarado culpable por los cargos de conspiración para la venta ilegal de armas. Un jurado federal estadounidense condenó este lunes a un inmigrante hondureño acusado de traficar armas a Centroamérica desde Florida, por lo que podría recibir una sentencia de hasta 20 años en prisión, informó el Departamento de Justicia (DOJ). EFE/Fiscalía del Distrito Sur de Florida /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA /CRÉDITO OBLIGATORIO

Qué dijo la fiscalía y qué datos aporta la investigación

Según Jason A. Reding Quiñones, fiscal federal del Distrito Sur de Florida, el caso demuestra cómo “este acusado se aprovechó de su presencia ilegal en los Estados Unidos para ayudar a traficar armas de fuego estadounidenses hacia Honduras”, declaración recogida en un comunicado difundido por el propio DOJ. El organismo también identificó a otros presuntos partícipes en la red: Gerson Eliu Padilla-Figueroa, Juan Matute Figueroa, Ariel Henríquez-Padilla y William Mendoza.

De acuerdo con la investigación del DOJ, Matute Figueroa no podía adquirir armas legalmente por su estatus migratorio, por lo que recurrió a terceros para concretar las compras y organizar el envío hacia Centroamérica. En Florida no se requiere un permiso estatal para comprar o poseer pistolas o rifles, tal como indica la Asociación Nacional del Rifle (NRA).

Según datos de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), Florida es el segundo estado con mayor número de armas registradas a nivel federal, con aproximadamente 631.000 unidades. Además, la ATF y la organización civil Stop US Arms to Mexico calcularon que, entre 2015 y 2022, más de 50,000 armas fueron contrabandeadas a través de la frontera estadounidense hacia México, Guatemala, Honduras y El Salvador.

FOTO DE ARCHIVO- Imagen Ilustrativa Infobae
FOTO DE ARCHIVO- Imagen Ilustrativa Infobae

La sentencia definitiva para Matute Figueroa será dictada por un juez federal en una audiencia aún pendiente de programación.

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