La esposa de James Van Der Beek recuerda al actor en el primer aniversario de su boda tras su muerte

Kimberly Van Der Beek recuerda a James con un emotivo mensaje por su aniversario de bodas. (Instagram/@vanderkimberly)

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Kimberly Van Der Beek conmemoró el aniversario número 16 de su matrimonio con James Van Der Beek mediante una publicación en redes sociales, en la que recordó la relación que ambos construyeron y compartió imágenes familiares junto a sus seis hijos.

El mensaje fue difundido el mismo día en que la pareja habría celebrado un nuevo aniversario de bodas, varios meses después del fallecimiento del intérprete.

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A través de su cuenta de Instagram, Kimberly escribió que hace 16 años se consideró “la mujer más afortunada del mundo” al contraer matrimonio con wl actor.

“Hace 16 años fui la mujer más afortunada del mundo al casarme. La belleza de este matrimonio se sigue revelando cada día con todos estos hijos maravillosos que tenemos. Él sigue presente y guiándonos. Estoy eternamente agradecida”, escribió.

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Kimberly Van Der Beek le dedicó un mensaje a James Van Der Beek en el aniversario de su boda. (Instagram)

La publicación estuvo acompañada por un carrusel de cuatro fotografías que muestran distintos momentos familiares.

Las tres primeras imágenes presentan a la pareja sonriendo frente a la cámara, mientras que la cuarta retrata a los seis hijos del matrimonio abrazando a su padre durante una reunión familiar.

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La publicación generó numerosas reacciones de amigos, colegas y seguidores del actor, quienes utilizaron la sección de comentarios para enviar mensajes de apoyo a Kimberly y recordar la relación que mantuvieron durante más de una década.

Entre las personas que respondieron al homenaje se encuentra Mary-Margaret Humes, actriz que interpretó a Gail Leery, madre del personaje de James Van Der Beek en la serie Dawson’s Creek. En su comentario escribió que ambos serían para siempre el “siempre” del otro.

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También reaccionó la exluchadora profesional Stacy Keibler, quien previamente había revelado que acompañó al actor durante sus últimos días en el rancho familiar ubicado en Texas.

Algunos amigos de la pareja dejaron sus buenos deseos en la sección de comentarios. (Instagram)

En su mensaje expresó su cariño hacia Kimberly y afirmó que la relación entre ambos fue especial para quienes tuvieron la oportunidad de presenciarla de cerca.

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Por su parte, la actriz Jamie-Lynn Sigler, conocida por su participación en The Sopranos, recordó la amistad que desarrolló con James Van Der Beek después de que ambos se convirtieran en vecinos en Austin, Texas. Sigler señaló que la relación de la pareja representó un referente para quienes los conocieron y manifestó su apoyo a Kimberly.

James y Kimberly Van Der Beek contrajeron matrimonio el 1 de agosto de 2010 en Tel Aviv, Israel. Un mes después nació su primera hija, Olivia. Durante los once años siguientes ampliaron su familia con la llegada de otros cinco hijos, formando un hogar integrado por seis niños.

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El actor falleció el 11 de febrero de 2026 a los 48 años como consecuencia de un cáncer colorrectal. Días antes de su muerte, la pareja decidió renovar sus votos matrimoniales en una ceremonia organizada de manera privada.

James Van Der Beek renovó sus votos con Kimberly dos días antes de morir. (Instagram)

Kimberly relató en declaraciones concedidas anteriormente a la revista People que la decisión fue tomada apenas dos días antes de realizar la renovación.

Según explicó, algunos amigos consiguieron nuevos anillos para ambos y prepararon la habitación donde permanecía James con flores y velas para llevar a cabo el momento.

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La ceremonia se realizó desde la cama, debido al estado de salud del actor durante sus últimos días. Kimberly recordó que ese gesto representó una forma de reafirmar el compromiso que habían mantenido desde su boda celebrada dieciséis años atrás.