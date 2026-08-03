La actriz y activista Jameela Jamil hace una dura crítica a la reciente apariencia de Ariana Grande: “Rezo para que se recupere”

Jameela Jamil vuelve a pronunciarse sobre Ariana Grande en medio del debate por su imagen. (Reuters. Captura de video)

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Jameela Jamil, conocida por su labor activista contra los trastornos alimenticios y por su desempeño actoral en populares producciones como She-Hulk: Defensora de héroes, criticó la apariencia física de Ariana Grande tras el lanzamiento del videoclip “Petal”.

En una publicación de Instagram, posteriormente eliminada, Jamil se refirió al vestuario utilizado por Grande en el video musical. Según escribió, el diseño de la ropa parecía estar pensado para enfatizar la delgadez de la artista.

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“Este atuendo está diseñado para acentuar su delgadez con fines mediáticos. Su equipo es totalmente irresponsable por no haberla alejado de esta imagen tan perjudicial que sus jóvenes fans ven tan idealizada”. expresó.

Jameela Jamil culpó al equipo de Ariana Grande por perpetuar la extrema delgadez. (Captura de video)

Asimismo, expresó preocupación por el estado de salud de la artista al señalar que la cantante “posiblemente” atravesaba una situación delicada. “Esta pobre mujer posiblemente esté muriendo ante nuestros ojos”, indicó.

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Tras recibir críticas por esas declaraciones, Jameela Jamil volvió a pronunciarse para explicar el alcance de sus palabras. La actriz destacó que había utilizado el término “posiblemente” y reiteró que su intención no era realizar un ataque personal contra Ariana Grande.

Incluso, señaló que su posición estaba influida por su propia experiencia con un trastorno de la conducta alimentaria.

“Dije posiblemente. Dios mío. Y mi argumento sigue en pie: es profundamente irresponsable que todas las personas involucradas presenten esta estética como glamorosa a los miles de millones de chicas y mujeres que consumen estas imágenes. Intentar usar esto como una pelea de zorras es ASQUEROSO y no entiende el problema. Te convierte en parte del problema”, comentó.

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Jamil Jameela pidió que se ponga el foco en los trastornos alimenticios. (REUTERS/Isabel Infantes)

Jamil explicó que estuvo cerca de morir a causa de la anorexia y que, en su caso, la intervención de las personas cercanas fue determinante para su recuperación, incluso cuando inicialmente rechazó esa ayuda.

“Siento muchísima pena por Ariana, ya que yo misma estuve a punto de morir de anorexia. Y solo sobreviví gracias a que la gente a mi alrededor intervino INSENSIBILITAMENTE cuando ignoré deliberadamente (y en cierto modo disfruté) su atenta preocupación. No conozco a Ariana y rezo para que se recupere”, indicó.

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La actriz también sostuvo que el centro de su preocupación son las personas que consumen ese tipo de contenido en redes sociales y no necesariamente la propia artista.

“No creo que ella esté en la sección de comentarios de publicaciones pequeñas, pero las chicas jóvenes que lo ven sí, y tenemos que dejarles claro que este no es el momento de fingir que esto está bien, solo porque “no deberíamos hablar del cuerpo de otras personas”, expresó.

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Jameela Jamil aseguró que el contenido de Ariana Grande puede afectar a las adolescentes. (Instagram)

Como parte de esa reflexión, Jamil comparó la reacción del público ante imágenes de personas con desnutrición en otros contextos con la forma en que se responde cuando se trata de una figura pública.

“Esta es la misma imagen ante la que podemos reaccionar con tristeza y horror cuando se trata de un niño en Gaza. No fingimos entonces que no es apropiado comentar lo delgados que están. No tenemos que fingir que somos ciegos porque se trata de una estrella del pop”, expresó.

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En otra de sus publicaciones, la actriz mencionó el caso de la cantante Karen Carpenter, fallecida en 1983 por una insuficiencia cardíaca asociada a la anorexia, para señalar las consecuencias que pueden derivarse de los trastornos alimentarios.

En medio de este debate, Ariana Grande anunció que se alejará temporalmente de la vida pública una vez que concluya la gira Eternal Sunshine Tour, cuyo último concierto está programado para el 1 de septiembre en Londres.

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Ariana Grande se tomará un descanso de la vida pública al terminar su gira. (AP)

La información fue confirmada por un representante de la artista, quien señaló a la revista People que la decisión responde a la intención de tomar un descanso después de varios meses de actividad profesional.

De acuerdo con el representante, Grande finalizará la gira con el objetivo de concluir esta etapa “de manera saludable y feliz” antes de retirarse por un tiempo de las apariciones públicas y del trabajo que implique exposición mediática.

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“Está deseando terminar la gira por todo lo alto, sana y feliz, y luego tomarse un merecido descanso de su trabajo y apariciones públicas, que la han sometido a un escrutinio público constante e incesante. Esta gira ha sido una experiencia maravillosa para ella. Adora a sus fans y ha disfrutado muchísimo cada minuto”, expresó.

Ariana Grande desea terminar la gira con el mejor ánimo.

Asimismo, una fuente cercana a la intérprete explicó que el espectáculo requiere un alto nivel de exigencia física debido a la intensidad de las coreografías y al desempeño escénico.

“Su espectáculo es muy físico y requiere mucha destreza atlética. Actúa sana y exitosamente a un nivel altísimo noche tras noche”, indicó.

Además del descanso previsto tras la gira, también se confirmó que la artista ya no formará parte de la reposición de Sunday in the Park with George, el musical de Stephen Sondheim que tenía previsto estrenarse el próximo verano en el Barbican Centre de Londres.