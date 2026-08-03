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Colombia adopta IA a toda velocidad: una empresa cada cinco minutos se suma a esta tecnología

El informe “Desbloqueando el potencial de la IA en Colombia” revela que la incorporación de inteligencia artificial no se limita a sectores específicos

Vista exterior de una torre corporativa de cristal azul con patrones de datos brillantes proyectados, mostrando siluetas de personas trabajando dentro de oficinas iluminadas con grandes pantallas.
Los resultados muestran que el 64 % de los encuestados considera a la IA como una prioridad estratégica en sus negocios. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El impulso de la inteligencia artificial en el sector empresarial colombiano se ha intensificado en los últimos 12 meses. El porcentaje de empresas que han incorporado IA pasó del 34 % al 42 %, lo que significa que más de 130.000 organizaciones decidieron implementar esta tecnología, a un ritmo aproximado de una empresa cada cinco minutos.

Este fenómeno no solo refleja una tendencia de crecimiento sostenido, sino que también evidencia cómo la transformación digital está redefiniendo las prioridades estratégicas y operativas de las compañías en Colombia.

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Crecimiento de la adopción de IA en empresas colombianas

El estudio “Desbloqueando el potencial de la IA en Colombia”, elaborado por Strand Partners y presentado por Amazon Web Services (AWS) en Bogotá, destaca el impacto creciente de la inteligencia artificial en el entorno empresarial nacional.

Un ejecutivo de espalda, de traje, en un edificio futurista con grandes ventanales, frente a decenas de figuras holográficas. Hay brazos robóticos y una pantalla con texto.
El impulso de la inteligencia artificial en el sector empresarial colombiano se ha intensificado en los últimos 12 meses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados muestran que el 64 % de los encuestados considera a la IA como una prioridad estratégica en sus negocios, lo que refuerza la percepción de que esta tecnología se está convirtiendo en un factor clave para la competitividad.

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El informe revela que la incorporación de inteligencia artificial no se limita a sectores específicos, sino que abarca una diversidad de organizaciones, desde pequeñas y medianas empresas hasta grandes corporativos y startups.

La masificación de la IA ha llevado a que actualmente miles de empresas inicien cada año procesos de transformación digital con esta tecnología en el centro de sus estrategias.

CIO - empresas - IA - tecnología - 5 de marzo
El 74 % de las empresas que han adoptado IA la utilizan principalmente para tareas básicas, como mejorar la eficiencia y agilizar procesos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Niveles de madurez en la implementación de IA en Colombia

Aunque la adopción de la inteligencia artificial avanza de manera acelerada, el estudio señala que la mayoría de las organizaciones aún se encuentran en etapas iniciales de desarrollo. El 74 % de las empresas que han adoptado IA la utilizan principalmente para tareas básicas, como mejorar la eficiencia y agilizar procesos.

Solo el 14 % ha avanzado hacia una integración más profunda, aplicándola en todas sus funciones empresariales.

El segmento de empresas que ha alcanzado la madurez en el uso de IA, donde se combinan modelos avanzados y se desarrollan sistemas personalizados o autónomos, representa apenas el 12 %.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Solamente el 18 % de las empresas en Colombia cuenta con una estrategia integral de inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Obstáculos para escalar la inteligencia artificial en las empresas

Uno de los principales desafíos identificados por el informe radica en la dificultad para escalar el uso de la IA más allá de proyectos piloto, herramientas puntuales y aplicaciones aisladas.

Solamente el 18 % de las empresas en Colombia cuenta con una estrategia integral de inteligencia artificial, lo que limita la capacidad de la tecnología para convertirse en un auténtico motor de innovación.

Además, entre las compañías que ya utilizan inteligencia artificial, únicamente el 15 % ha conseguido lanzar productos o servicios nuevos impulsados por esta tecnología.

Diferencias en la adopción de IA según el tamaño de la empresa

El reporte también subraya la importancia de analizar la adopción de la inteligencia artificial segmentando a las empresas por su tamaño. Las startups lideran el avance, con un crecimiento del 42 % al 52 % en adopción durante el último año y un 29 % que ya aplica casos de uso avanzados.

La penetración de casos avanzados de IA es baja en Colombia. Europa Press
La penetración de casos avanzados de IA es baja en Colombia. Europa Press

Por su parte, las pequeñas y medianas empresas pasaron del 33 % al 40 %, mientras que entre las grandes empresas la cifra creció del 48 % al 57 %.

A pesar de estos incrementos, la penetración de casos avanzados de IA es baja: solo el 10 % de las pymes y el 9 % de las grandes empresas han alcanzado una madurez tecnológica que les permita integrar inteligencia artificial de manera avanzada en su operación diaria.

Esto marca una diferencia considerable respecto al dinamismo de las startups y evidencia una brecha en la capacidad de innovación entre distintos tipos de organizaciones.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La transformación digital mediada por inteligencia artificial en Colombia evidencia avances significativos en términos de adopción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reto de la IA de próxima generación

Las exigencias tecnológicas aumentan con la aparición de innovaciones como la inteligencia artificial agéntica, que eleva el nivel de sofisticación requerido para competir en el mercado. El informe muestra que únicamente el 14 % de las empresas colombianas se considera completamente o muy preparada para adoptar tecnologías de IA de última generación, en contraste con el 34 % de las startups.

Esta diferencia refleja una brecha en la preparación y la capacidad de adaptación frente a los desafíos que impone la evolución acelerada de la inteligencia artificial. La tendencia indica que mientras algunas organizaciones logran avanzar hacia modelos más complejos y personalizados, otras se mantienen en etapas tempranas, centradas en la eficiencia operativa y la automatización básica.

La transformación digital mediada por inteligencia artificial en Colombia evidencia avances significativos en términos de adopción, pero también plantea retos relacionados con la escalabilidad, la integración estratégica y la preparación organizacional para enfrentar las nuevas demandas tecnológicas.

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