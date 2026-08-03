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Zelensky destituyó a la embajadora de Ucrania en Estados Unidos

La diplomática, investigada por presuntas irregularidades patrimoniales, dejó el cargo en medio de una purga gubernamental que también alcanzó al primer ministro y al titular de Defensa

La embajadora de Ucrania en Estados Unidos, Olha Stefanishyna, ofrece una rueda de prensa con motivo del cuarto aniversario de la invasión rusa a gran escala de Ucrania en la embajada ucraniana en Washington, D.C., EEUU, el 24 de febrero de 2026 REUTERS/Elizabeth Frantz
La embajadora de Ucrania en Estados Unidos, Olha Stefanishyna, ofrece una rueda de prensa con motivo del cuarto aniversario de la invasión rusa a gran escala de Ucrania en la embajada ucraniana en Washington, D.C., EEUU, el 24 de febrero de 2026 REUTERS/Elizabeth Frantz
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El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, destituyó el lunes a la embajadora de Ucrania en Estados Unidos, Olha Stefanishyna, según un decreto publicado en la web oficial de la presidencia. La salida, esperada desde hacía semanas, se produce en medio de una purga de altos cargos que en las últimas semanas alcanzó también al primer ministro y al ministro de Defensa.

Stefanishyna llevaba casi un año al frente de la embajada en Washington, un puesto de peso estratégico para Kiev, que depende del suministro de armamento y de inteligencia estadounidense para resistir la invasión rusa. Entre las prioridades pendientes de la diplomacia ucraniana figura la obtención de más sistemas de defensa antimisiles Patriot, indispensables para proteger infraestructura civil y militar frente a los ataques rusos.

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En una publicación en Facebook, la diplomática afirmó que la decisión de dejar el cargo fue “propia, motivada por circunstancias personales” y remarcó los logros de su gestión. “Incrementamos el suministro de armas estadounidenses y mantuvimos el apoyo precisamente cuando el clima político en Washington giraba en nuestra contra”, escribió.

La versión oficial de una salida voluntaria convive con otra explicación que circula en medios ucranianos: la existencia de investigaciones en curso sobre presuntas irregularidades en la declaración de bienes de Stefanishyna. Según informó la cadena pública Suspilne, la propia embajadora había declarado la semana pasada ante periodistas en Washington que Zelensky no le había pedido la renuncia, una versión que contrasta con la lectura de otros medios locales, que sostienen que ella misma comunicó su intención de dejar el cargo al presidente el mes pasado.

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FOTO DE ARCHIVO: El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy, la viceprimera ministra Olha Stefanishyna y el ministro de Defensa Rustem Umerov asisten a una reunión bilateral con el vicepresidente estadounidense JD Vance (no aparece en la imagen), en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC), en Múnich, Alemania, el 14 de febrero de 2025 REUTERS/Leah Millis/Foto de archivo
FOTO DE ARCHIVO: El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy, la viceprimera ministra Olha Stefanishyna y el ministro de Defensa Rustem Umerov asisten a una reunión bilateral con el vicepresidente estadounidense JD Vance (no aparece en la imagen), en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC), en Múnich, Alemania, el 14 de febrero de 2025 REUTERS/Leah Millis/Foto de archivo

Stefanishyna, abogada de formación, había ocupado hasta julio del año pasado la vicepresidencia primera del Gobierno y el Ministerio de Justicia, cargos que combinó con la conducción de las negociaciones de adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Su llegada a Washington como enviada especial se produjo en julio de 2025, y fue confirmada como embajadora plena en agosto de ese año, en sustitución de Oksana Markárova.

Su gestión coincidió con uno de los períodos más tensos en la relación bilateral desde el inicio de la guerra. El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025 introdujo una etapa de fricciones abiertas con Zelensky, marcada por el enfrentamiento público en el Despacho Oval en febrero de ese año y por presiones estadounidenses para avanzar hacia una negociación con Moscú. En los últimos meses, sin embargo, la relación personal entre ambos mandatarios se ha mostrado más distendida.

La salida de Stefanishyna se enmarca en una remodelación más amplia del Ejecutivo ucraniano impulsada por Zelensky en julio, que desplazó al entonces primer ministro Denys Shmigal y lo sustituyó por Yulia Svyrydenko, hasta entonces viceprimera ministra. La cartera de Defensa también cambió de manos en ese proceso. Ahora se espera una reorganización adicional del cuerpo diplomático ucraniano, aunque Kiev no ha confirmado todavía quién sucederá a Stefanishyna al frente de la embajada en Washington.

Medios ucranianos no oficiales han mencionado a la propia Svyrydenko como posible candidata a asumir la representación diplomática en Estados Unidos, una información que hasta el momento no ha sido confirmada por fuentes gubernamentales ni por la presidencia.

El recambio en la embajada más sensible de Ucrania llega en un momento en que Kiev necesita sostener sin fisuras el respaldo de Washington, condicionado por los vaivenes de la política interna estadounidense y por la evolución de las negociaciones sobre el futuro del conflicto con Rusia. La capacidad del próximo embajador para mantener ese flujo de ayuda, en particular el acceso a sistemas Patriot, será determinante para la defensa antiaérea ucraniana en los meses que vienen.

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