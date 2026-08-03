Doom llega a Paint gracias a un directivo de Microsoft que hizo funcionar el juego

Mark Russinovich, CTO de Microsoft Azure, logró ejecutar Doom en Microsoft Paint y publicó los archivos para probarlo en Windows.(Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un directivo de Microsoft Azure ha logrado lo que pocos imaginaron: llevar Doom a Microsoft Paint. Este logro permite ver y jugar utilizando la conocida aplicación de dibujo como si fuera un monitor.

El responsable detrás de esta curiosa hazaña es Mark Russinovich, director de tecnología (CTO) de Microsoft Azure, quien compartió su trabajo y los archivos necesarios para que cualquiera pueda probarlo desde su propio ordenador.

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Cómo funciona Doom en Paint

DoomPaint, como se conoce a este port, no es solo una curiosidad técnica, sino un ejercicio que pone a prueba la flexibilidad del software y la creatividad de los desarrolladores.

El proceso para que el videojuego cobre vida en Paint es ingenioso: el motor original de Doom —en este caso, una variante llamada ViZDoom— ejecuta el juego de forma habitual, cargando el archivo de datos DOOM1.WAD de la versión original. Para completar los contenidos faltantes, se utilizan archivos adicionales de Freedoom, una conversión de código abierto con licencia BSD.

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Microsoft Paint no procesa Doom, sino que muestra cada fotograma que el sistema copia al portapapeles de Windows y pega en el lienzo. (Microsoft)

La clave del proyecto está en cómo se muestran las imágenes. En lugar de utilizar la ventana gráfica tradicional de un videojuego, cada fotograma se copia al portapapeles de Windows y se pega en el lienzo de Paint como si fuera una edición de documento.

Esto significa que Paint no procesa el juego, solo muestra las imágenes del mismo, funcionando como una especie de “monitor improvisado”. Russinovich lo resume con humor: “Paint nunca ha procesado nada. Es la gracia”.

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La técnica utilizada para este traspaso se basa en un hack de OLE clipboard, una función avanzada del sistema operativo que permite transferir información entre aplicaciones. Gracias a este método, el juego puede alcanzar hasta 35 fotogramas por segundo (FPS) en condiciones ideales, aunque en otros casos la velocidad puede ser tan baja como la de una hoja de cálculo.

Jugar Doom en Paint: requisitos y posibilidades

Para quienes quieran revivir este clásico de los años 90 de una forma inusual, Russinovich ha puesto a disposición los archivos, recursos e instrucciones en su página de GitHub. El proceso requiere descargar el paquete correspondiente y seguir las indicaciones para ejecutar el port desde un ordenador con Windows.

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Doom en Microsoft Paint ofrece resoluciones de 320 x 200 y 640 x 400 píxeles, con una experiencia visual similar a la de los años 90.

El usuario puede elegir entre dos resoluciones: 320 x 200 o 640 x 400 píxeles. Ambas opciones replican la experiencia visual de los ordenadores de la época, aunque con las limitaciones propias de utilizar Paint como visor.

El resultado es una sucesión de imágenes pegadas que simulan el movimiento del juego, acompañadas incluso de sonido y música, dependiendo de la configuración del sistema.

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Aunque el método no pretende reemplazar la experiencia original de Doom, sí ofrece una forma creativa de experimentar el juego y recordar cómo eran los videojuegos en los años 90. La velocidad puede variar según el hardware del usuario, y en algunos casos el rendimiento será fluido, mientras que en otros, la acción se ralentiza mostrando el encanto de la informática de hace varias décadas.

Microsoft sube el precio de las consolas de Xbox en Europa

El precio de las consolas Xbox ha experimentado un fuerte incremento en Europa. Desde el 1 de agosto, Microsoft ha elevado el costo de todos los modelos de Xbox Series X y S en hasta 200 euros, superando incluso las previsiones iniciales de la compañía.

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Microsoft subió el precio de las consolas Xbox Series X y S en Europa hasta 200 euros y atribuyó el aumento al encarecimiento del almacenamiento y la memoria. (MICROSOFT)

Así, la Xbox Series X con disco alcanza los 799,99 euros (antes 599,99 euros), y la versión digital de 1 TB sube a 749,99 euros. Por su parte, la Xbox Series S de 512 GB pasa a costar 499,99 euros, mientras que la de 1 TB llega a los 599,99 euros.

La empresa atribuye estos aumentos al encarecimiento del almacenamiento y la memoria, cuyo precio, según Xbox, “se ha multiplicado por más de 2,5 y prevemos que vuelvan a duplicarse para el otoño 2027”.

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Microsoft no descarta nuevas subidas en el futuro si la situación persiste. Este ajuste no es exclusivo de Xbox: Sony y Valve también han encarecido sus consolas, como la Steam Machine, en respuesta a la crisis mundial de componentes electrónicos y la alta demanda de memoria RAM y chips.