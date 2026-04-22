Metro de Los Ángeles presenta su plan de transporte para la Copa Mundial 2026

Metro de Los Ángeles pone en marcha su plan de transporte para la Copa Mundial de la FIFA 2026 con énfasis en acceso y movilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La agencia Metro de Los Ángeles presentó su plan operativo de transporte para la Copa Mundial de la FIFA 2026, la cita internacional que prevé la llegada de decenas de miles de visitantes a la ciudad durante los ocho partidos programados, incluido un cuarto de final.

La estrategia incluye la ampliación de la frecuencia de trenes, tarifas fijas de USD 1,75 por trayecto (USD 3,50 ida y vuelta), la apertura de estacionamientos cercanos al estadio, con tarifas entre USD 55 y USD 95 (más tasas municipales), y la incorporación de señalización en varios idiomas.

La agencia pública de transporte Metro de Los Ángeles busca facilitar el acceso y descongestionar el tránsito durante los partidos a través del fortalecimiento del transporte público y servicios complementarios para los asistentes.

El plan detalla que la señalización estará disponible en varios idiomas y que se sumarán empleados y voluntarios de apoyo, junto con refuerzos en protocolos de accesibilidad y seguridad.

Estas medidas tienen como objetivo reducir la dependencia del automóvil privado, impulsar la movilidad colectiva y fomentar el uso de la red ferroviaria como principal opción de acceso al estadio.

Según información difundida por la agencia metropolitana, el sistema ferroviario ofrecerá conexiones directas desde puntos neurálgicos del condado de Los Ángeles.

Entre las estaciones destacadas están Crenshaw, el centro de Long Beach, El Camino College, Harbor Gateway Transit Center, Hawthorne/Lennox, la histórica Union Station de Los Ángeles, LAX/Metro Transit Center, North Hollywood y Pierce College. Esta red permitirá que los asistentes ingresen al estadio desde distintas zonas, con mínimos trasbordos y tiempos de espera reducidos.

Movilidad y opciones de transporte durante la Copa Mundial de la FIFA 2026

Los asistentes a la Copa Mundial pueden acceder al estadio mediante conexiones ferroviarias directas desde zonas clave de la ciudad (REUTERS/Daniel Cole)

De cara a los días de partido, Metro incrementará la frecuencia de trenes para que los aficionados lleguen hasta tres horas antes del inicio de cada encuentro y puedan retirarse hasta 90 minutos después de finalizado el evento.

Esta disposición busca distribuir el flujo de personas, evitar aglomeraciones y garantizar una experiencia de traslado eficiente. El recorrido entre los puntos de conexión principales y el estadio se mantendrá sencillo y directo, facilitando la previsión de trayectos por parte de los usuarios.

Para quienes elijan utilizar el automóvil, la entidad habilitará estacionamientos en las inmediaciones del estadio, con precios que varían entre USD 55 y USD 95 según la cercanía y la demanda, a los que se agregarán tasas administrativas.

No obstante, Metro recomienda el uso del transporte público como vía preferente para acceder a los partidos, dadas la fluidez del servicio y el ahorro en tiempo y costos asociados al estacionamiento.

La Copa Mundial de la FIFA 2026, organizada por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, y representa uno de los mayores desafíos logísticos recientes para la infraestructura de transporte de Los Ángeles. El evento, que atraerá a visitantes internacionales, motivó la coordinación entre Metro, autoridades locales y fuerzas de seguridad para diseñar un plan capaz de absorber la demanda creciente y garantizar la seguridad y accesibilidad de los asistentes.

Según la agencia Metro de Los Ángeles, la implementación de señalización multilingüe y la presencia de personal adicional en las estaciones facilitarán la orientación de los visitantes internacionales que no estén familiarizados con el sistema local. Además, se incrementarán los recursos dedicados a la accesibilidad para asegurar que personas con movilidad reducida o necesidades especiales dispongan de asistencia y rutas adaptadas.

“El costo del boleto de tren, fijado en USD 1,75 por trayecto, se mantendrá estable durante el periodo del torneo“, confirmaron desde la entidad. Al mismo tiempo, Metro desplegará campañas informativas en medios locales y plataformas digitales, para explicar las opciones de traslado, puntos de acceso y recomendaciones para el día de partido.

Este enfoque en la previsibilidad y la transparencia tarifaria tiene como finalidad disminuir la incertidumbre y alentar la mayor utilización del sistema público.

Cómo funcionará el acceso al estadio en los días de partido

La accesibilidad en Metro se garantiza con rampas, ascensores, señalética adaptada y personal de apoyo para personas con discapacidad (Los Angeles Times)

El plan contempla que los trenes circulen con intervalos menores en las horas previas y posteriores a los partidos, lo que permitirá a los asistentes organizar su llegada y salida sin saturar las estaciones. Metro indicó que el sistema se preparará para absorber picos de demanda, especialmente en encuentros de alta convocatoria como el cuarto de final, para el que se espera una asistencia mayor a la habitual.

El acceso al estadio contará con rutas señalizadas desde las estaciones de transferencia principales, además de personal destinado a orientar y resolver consultas en tiempo real. La cooperación con las fuerzas de seguridad local y los organizadores permitirá ajustar la operación según el flujo de personas, procurando que cada fase del traslado se desarrolle bajo estrictos parámetros de seguridad y eficiencia.

Medidas de seguridad y accesibilidad previstas por Metro

En materia de seguridad, la agencia Metro de Los Ángeles organizará operativos conjuntos con la policía local y equipos de emergencia, estableciendo protocolos para atención de incidentes y gestión de multitudes. Los controles se reforzarán tanto en los andenes como en las zonas de ingreso y egreso del estadio, priorizando la prevención y la respuesta ágil ante cualquier eventualidad.

Respecto de la accesibilidad, Metro implementará rampas, ascensores y señalización adaptada en estaciones clave, junto con asistencia personalizada para personas mayores o con discapacidad. El objetivo es que todos los asistentes, sin distinción, tengan la posibilidad de utilizar el sistema de transporte de manera autónoma y segura durante la Copa Mundial.

Con este despliegue, Los Ángeles apuesta por consolidar su capacidad de respuesta ante grandes eventos deportivos y cumplir con los estándares exigidos por la FIFA para la organización del torneo.