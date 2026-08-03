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De granadas escondidas en mantequilla de maní a una espada samurái: los hallazgos más insólitos de la TSA este verano

La temporada alta de viajes puso a prueba a los controles aeroportuarios de Estados Unidos con una serie de descubrimientos que fueron desde lo peligroso hasta lo completamente inesperado.

La TSA controló a más de 2 millones de pasajeros por día durante el verano en los aeropuertos de Estados Unidos (REUTERS/Jeenah Moon)
La TSA controló a más de 2 millones de pasajeros por día durante el verano en los aeropuertos de Estados Unidos (REUTERS/Jeenah Moon)
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Ha sido un verano ajetreado en los aeropuertos de todo el país. Incluso después de la avalancha de viajeros por el Mundial, la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) ha estado controlando a más de 2 millones de pasajeros diariamente, mientras estadounidenses y visitantes se embarcan en una temporada de viajes.

Es mucho equipaje para que los agentes de seguridad lo revisen.

Si bien los agentes dedicaron la mayor parte de su tiempo a sacar botellas de agua llenas y protectores solares familiares de nuestro equipaje de mano, también han impedido que algunos artículos más extraños subieran a los aviones. Estas son las incautaciones más destacadas de la TSA en lo que va del verano.

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La TSA evacuó y cerró un control de seguridad en el aeropuerto de Detroit tras detectar una granada inerte en un equipaje de mano (REUTERS/Kaylee Greenlee)
La TSA evacuó y cerró un control de seguridad en el aeropuerto de Detroit tras detectar una granada inerte en un equipaje de mano (REUTERS/Kaylee Greenlee)

Granadas de humo real

¿Te gusta la mantequilla de maní crujiente, suave o ahumada? A finales de junio, agentes del Aeropuerto Internacional de Indianápolis encontraron dos granadas de humo activas en la maleta facturada de un viajero; una de ellas estaba sumergida en un tarro de mantequilla de cacahuete. Por si te lo preguntas, no, no está permitido viajar con granadas de ningún tipo.

Una granada inerte

Esta vez no hubo mantequilla de cacahuete; en cambio, el 15 de junio, un viajero simplemente escondió una granada inerte en su equipaje de mano y se dirigió a tomar un vuelo en el Aeropuerto Metropolitano del Condado de Wayne de Detroit. Los agentes de la TSA tuvieron que evacuar y cerrar el control de seguridad y llamar a un especialista en explosivos y a la policía del aeropuerto, quienes determinaron que el artefacto no representaba ningún riesgo de explosión.

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Una réplica de bomba y mina

El inicio de junio fue ajetreado para los agentes de la TSA en Ohio. En el transcurso de una semana, descubrieron una mina antitanque de entrenamiento en un equipaje de mano en el Aeropuerto Internacional de Dayton, seguida de una réplica realista de una bomba casera —también en un equipaje de mano— en el Aeropuerto Internacional de Rickenbacker. Si bien técnicamente no se trataba de armas, siguen siendo aterradoras y están prohibidas tanto en el equipaje facturado como en el de mano.

Cinco balas de cañón robadas

This photo provided by the Transportation Security Administration (TSA) shows two stolen Civil War-era cannonballs discovered by TSA officers in a checked bag at the Gulf Shores International Airport in Gulf Shores, Ala., on July 18, 2026. (Transportation Security Administration via AP)
This photo provided by the Transportation Security Administration (TSA) shows two stolen Civil War-era cannonballs discovered by TSA officers in a checked bag at the Gulf Shores International Airport in Gulf Shores, Ala., on July 18, 2026. (Transportation Security Administration via AP)

La semana pasada, en el Aeropuerto Internacional Gulf Shores de Alabama, un agente de la TSA llamado Justin Dupree encontró no una, ni dos, sino cinco pequeñas balas de cañón envueltas en toallas de papel dentro del equipaje facturado de un viajero. Si bien las balas de cañón no contenían explosivos, se consideraban contrabando.

Los proyectiles habían sido robados de Fort Morgan, un sitio histórico a unos 40 kilómetros del aeropuerto que fue atacado por los británicos durante la Guerra de 1812. En un comunicado de prensa, Dupree afirmó no haber visto nunca nada tan singular, describiendo el hallazgo como una situación de robo de artefactos digna de Indiana Jones.

Una espada samurái

Por si nadie te lo ha dicho: por muy bien que empaques tu espada, no está permitido llevarla como equipaje de mano en un vuelo. Sin embargo, sí puedes transportarla en el equipaje facturado. Un viajero aprendió esta lección en junio, cuando los agentes del Aeropuerto Internacional Harry Reid de Las Vegas interceptaron una espada samurái de más de un metro de largo que había guardado en un estuche de guitarra. Por suerte para el aspirante a guerrero, le permitieron volver al mostrador de facturación de su aerolínea y facturar el arma.

Fuegos artificiales

Dado el entusiasmo que despiertan los fuegos artificiales decorativos en nuestro país cada julio, no debería sorprender que cada verano se registre un aumento en los hallazgos de fuegos artificiales por parte de la TSA (la agencia afirma que se observa otro repunte alrededor de la víspera de Año Nuevo). Pero los fuegos artificiales no solo son ilegales en todos los estados, sino que también existe el riesgo de que detonen durante un vuelo y no están permitidos a bordo, ni en el equipaje facturado ni en el de mano.

Mucho aderezo ranch

Dejando a un lado las armas y los explosivos, el hallazgo recurrente que marcó el verano fue el aderezo ranch, que conquistó los corazones de los viajeros internacionales del Mundial.

Innumerables botellas de este delicioso aderezo fueron confiscadas gracias a la normativa de líquidos de la TSA. Si quieres llevar aderezo ranch en tus próximos viajes, recuerda envasarlo en recipientes de 100 ml o menos (puedes llevar tantos envases pequeños como quepan en una bolsa de plástico de un litro) o llevar una botella grande en tu equipaje facturado.

© 2026, The Washington Post

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