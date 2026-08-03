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Cosplayers son expulsados de una convención en China tras vender “jugo de pies”

La actividad ocurrió durante la Firefly Comic Convention en Guangzhou, donde varios participantes ofrecían limonada preparada en recipientes con sus pies descalzos

Convención de anime en Guangzhou expulsa a cosplayers por vender una bebida viral llamada “jugo de pies”. (X)
Convención de anime en Guangzhou expulsa a cosplayers por vender una bebida viral llamada “jugo de pies”. (X)
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Un grupo de cosplayers generó controversia durante la convención de cómics Firefly, celebrada en Guangzhou, provincia de Guangdong, China, después de instalar un puesto en el que ofrecían una bebida promocionada como “jugo de pies”.

La actividad, que se volvió viral en redes sociales, provocó críticas relacionadas con la higiene y las normas de comportamiento en espacios públicos.

El hecho ocurrió durante el evento realizado entre el 17 y el 20 de julio, cuando varias cosplayers colocaron sus puestos cerca de la entrada del festival.

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En el lugar, las participantes permanecían sentadas con los pies descalzos dentro de grandes recipientes de plástico que contenían agua con rodajas de limón y, en algunos casos, refresco de cola.

Los asistentes que adquirían la bebida recibían vasos desechables servidos por ayudantes, quienes tomaban el líquido directamente de los recipientes donde se encontraban los pies de las cosplayers. El producto tenía un precio aproximado de 50 yuanes, equivalente a unos siete dólares estadounidenses por vaso.

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Los cosplayers vendían los vasos por 50 yuanes cada uno. (X)
Los cosplayers vendían los vasos por 50 yuanes cada uno. (X)

Cerca del puesto se colocó un aviso. “Esto es solo para entretenimiento. No pretendemos dar consejos inapropiados”.

La propuesta atrajo la atención de numerosos visitantes. De acuerdo con reportes sobre el evento, decenas de personas hicieron fila para adquirir la bebida y la disponibilidad se agotó rápidamente.

Algunos videos difundidos en plataformas digitales mostraron a asistentes interactuando directamente con el contenido de los recipientes, incluyendo personas que bebieron el líquido desde las tinas o se colocaron debajo de las cosplayers para recoger el agua que caía de sus pies.

La difusión de las imágenes generó una amplia respuesta en redes sociales chinas. Diversos usuarios cuestionaron la actividad por motivos relacionados con la seguridad sanitaria y el uso de espacios públicos.

Los usuarios cuestionaron la práctica por falta de higiene. (X)
Los usuarios cuestionaron la práctica por falta de higiene. (X)

Entre los comentarios publicados, algunos calificaron la iniciativa como inapropiada y expresaron preocupación por las condiciones de preparación de la bebida.

Sin embargo, las reacciones negativas llevaron a los organizadores de la convención a intervenir. Los responsables de Firefly Comic Convention expulsaron a los participantes involucrados y anunciaron que este tipo de actividades no estarán permitidas en futuras ediciones del festival.

La organización señaló que los llamados “puntos de intercambio” de este tipo quedarían prohibidos dentro del evento.

Cabe destacar que la tendencia del denominado “jugo de pies” no surgió en China. El concepto había llamado la atención meses antes en Estados Unidos, durante un evento relacionado con la comunidad del anime.

Este tipo de práctica comenzó en Estados Unidos. (X)
Este tipo de práctica comenzó en Estados Unidos. (X)

En mayo de 2026, vendedores ubicados cerca de una convención en California ofrecieron bebidas similares con precios que oscilaban entre 10 y 30 dólares por vaso.

En aquella ocasión, una cosplayer caracterizada como Hatsune Miku vendió una bebida con esta temática durante el evento Parkcon, realizado de manera paralela a FanimeCon en San José. Según reportes, el producto se agotó en menos de una hora pese a las reacciones divididas que generó en internet.

La práctica llegó posteriormente a Asia y fue replicada en Guangzhou durante la convención Firefly. Además de la limonada, los participantes también ofrecieron versiones con refresco de cola utilizando el mismo método de preparación.

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