Inglewood advirtió sobre multas a vecinos que alquilen estacionamientos sin permisos durante el Mundial 2026

La demanda de estacionamiento en el SoFi Stadium, rebautizado como Estadio de Los Ángeles para el Mundial 2026, abrió una fuente de ingresos para residentes de la zona (REUTERS/Daniel Cole)

La ciudad de Inglewood advirtió que los vecinos que alquilen espacios de estacionamiento durante el Mundial 2026 pueden recibir multas si no cuentan con permiso de estacionamiento comercial y licencia comercial, una exigencia que cobra relevancia mientras la llegada de aficionados al SoFi Stadium, rebautizado para el torneo como Estadio de Los Ángeles, abrió una fuente de ingresos para residentes de la zona, según el Ayuntamiento de Inglewood y el Departamento de Aparcamiento y Tráfico de Inglewood.

La diferencia de precios explica el incentivo. Según sitios web de reserva de estacionamiento citados por NBC Los Angeles y La Opinión, algunos estacionamientos cercanos al estadio cobran hasta USD 300 en días de partido, mientras que propietarios de viviendas en los barrios aledaños piden entre USD 50 y USD 80 por un lugar en la entrada de sus casas.

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Esa brecha convirtió a las cocheras residenciales en una alternativa más barata para los asistentes y en una oportunidad de ingreso extra para quienes viven cerca del estadio. California Post añadió que los pases oficiales cerca de SoFi Stadium oscilan entre USD 250 y USD 300 por partido, y que los lotes autorizados, incluidos los cercanos al Intuit Dome, están a unos 25 minutos a pie de los accesos.

Inglewood advirtió que los vecinos que alquilen estacionamiento durante el Mundial 2026 pueden recibir multas si no tienen permiso de estacionamiento comercial y licencia comercial (NBC Los Angeles)

Inglewood exige permiso comercial y licencia para alquilar lugares

La regla municipal es concreta: alquilar plazas privadas para eventos requiere un permiso de estacionamiento comercial y una licencia comercial, de acuerdo con el Ayuntamiento de Inglewood y el Departamento de Aparcamiento y Tráfico de Inglewood. La ciudad también avisó que puede emitir multas a quienes cobren por estacionar sin cumplir esos requisitos, según NBC Los Angeles.

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La advertencia llega cuando miles de aficionados se desplazan hacia el recinto para los partidos del torneo. Durante el Mundial, la concentración de público para asistir al SoFi Stadium elevará la demanda de estacionamiento en un área residencial inmediata al complejo deportivo.

Una residente de Inglewood que pidió no ser identificada explicó al medio NBC 4, cuánto puede recaudar con su propiedad: “En mi caso, tengo entre tres y cuatro plazas de estacionamiento. Si alquilo esas tres por USD 50, podría ganar fácilmente USD 150”.

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La misma vecina aseguró que evalúa cobrar más a medida que avance el torneo. “Creo que podría dar para más. Hoy apenas es el primer día... Si haces las cuentas, es muy buen dinero”, remarcó en el medio NBC 4.

Los propietarios de viviendas cerca del estadio cobran entre USD 50 y USD 80 por una plaza de estacionamiento, frente a tarifas oficiales de hasta USD 300 en días de partido (NBC Los Angeles)

La demanda del Mundial disparó un mercado vecinal más barato

El atractivo para los conductores es claro: pagar una tarifa residencial muy por debajo del valor del estacionamiento oficial. Según el medio local La Opinión, quienes acuden al estadio pueden conseguir un espacio cercano sin asumir los precios más altos del sistema formal de aparcamiento.

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California Post sostuvo que el esquema oficial está gestionado por los canales del torneo, con FIFA a cargo de la asignación del estacionamiento y de los ingresos de los lotes designados. Ese medio señaló que la tarifa de USD 300 se aplica a partidos de la selección masculina de Estados Unidos y al partido de cuartos de final, mientras que otros encuentros cuestan USD 250.

El mismo medio enmarcó este fenómeno como una respuesta de oferta y demanda en un mercado local de rápida reacción, donde los residentes más próximos al estadio fijan precios y participan de la actividad económica creada por el torneo.

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FIFA gestiona la asignación del estacionamiento oficial y los ingresos de los lotes designados para el torneo (REUTERS/Daniel Cole)

Además, este tipo de economía informal no es nuevo en Los Ángeles, dado a que en los alrededores del Los Angeles Memorial Coliseum, vecinos han usado durante años sus entradas y jardines delanteros como estacionamiento en días de partido de los USC Trojans.

Por último, California Post agregó un dato sobre el contexto económico local: el ingreso medio por hogar en Inglewood ronda los USD 72.750. Según ese medio, dos trabajadores a tiempo completo que perciben el salario mínimo del condado de Los Ángeles, de USD 16,88 a USD 17,28 por hora, suman en conjunto entre USD 67.000 y USD 71.000 al año.

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