Estados Unidos

Inglewood advirtió sobre multas a vecinos que alquilen estacionamientos sin permisos durante el Mundial 2026

Las autoridades de Los Ángeles señalaron que cobrar por dejar autos en entradas o cocheras exige una licencia comercial y una autorización específica. De lo contrario, habrán sanciones porque la distribución de lotes le pertenece a la FIFA

Guardar
La demanda de estacionamiento en el SoFi Stadium, rebautizado como Estadio de Los Ángeles para el Mundial 2026, abrió una fuente de ingresos para residentes de la zona (REUTERS/Daniel Cole)
La demanda de estacionamiento en el SoFi Stadium, rebautizado como Estadio de Los Ángeles para el Mundial 2026, abrió una fuente de ingresos para residentes de la zona (REUTERS/Daniel Cole)

La ciudad de Inglewood advirtió que los vecinos que alquilen espacios de estacionamiento durante el Mundial 2026 pueden recibir multas si no cuentan con permiso de estacionamiento comercial y licencia comercial, una exigencia que cobra relevancia mientras la llegada de aficionados al SoFi Stadium, rebautizado para el torneo como Estadio de Los Ángeles, abrió una fuente de ingresos para residentes de la zona, según el Ayuntamiento de Inglewood y el Departamento de Aparcamiento y Tráfico de Inglewood.

La diferencia de precios explica el incentivo. Según sitios web de reserva de estacionamiento citados por NBC Los Angeles y La Opinión, algunos estacionamientos cercanos al estadio cobran hasta USD 300 en días de partido, mientras que propietarios de viviendas en los barrios aledaños piden entre USD 50 y USD 80 por un lugar en la entrada de sus casas.

PUBLICIDAD

Esa brecha convirtió a las cocheras residenciales en una alternativa más barata para los asistentes y en una oportunidad de ingreso extra para quienes viven cerca del estadio. California Post añadió que los pases oficiales cerca de SoFi Stadium oscilan entre USD 250 y USD 300 por partido, y que los lotes autorizados, incluidos los cercanos al Intuit Dome, están a unos 25 minutos a pie de los accesos.

Un cartel blanco con la palabra 'PARKING' en rojo y una flecha hacia abajo con símbolos de dólar, colgado en una valla negra, con casas y un coche blanco detrás
Inglewood advirtió que los vecinos que alquilen estacionamiento durante el Mundial 2026 pueden recibir multas si no tienen permiso de estacionamiento comercial y licencia comercial (NBC Los Angeles)

Inglewood exige permiso comercial y licencia para alquilar lugares

La regla municipal es concreta: alquilar plazas privadas para eventos requiere un permiso de estacionamiento comercial y una licencia comercial, de acuerdo con el Ayuntamiento de Inglewood y el Departamento de Aparcamiento y Tráfico de Inglewood. La ciudad también avisó que puede emitir multas a quienes cobren por estacionar sin cumplir esos requisitos, según NBC Los Angeles.

PUBLICIDAD

La advertencia llega cuando miles de aficionados se desplazan hacia el recinto para los partidos del torneo. Durante el Mundial, la concentración de público para asistir al SoFi Stadium elevará la demanda de estacionamiento en un área residencial inmediata al complejo deportivo.

Una residente de Inglewood que pidió no ser identificada explicó al medio NBC 4, cuánto puede recaudar con su propiedad: “En mi caso, tengo entre tres y cuatro plazas de estacionamiento. Si alquilo esas tres por USD 50, podría ganar fácilmente USD 150”.

La misma vecina aseguró que evalúa cobrar más a medida que avance el torneo. “Creo que podría dar para más. Hoy apenas es el primer día... Si haces las cuentas, es muy buen dinero”, remarcó en el medio NBC 4.

Dos letreros plegables de "EVENT PARKING" se encuentran en una acera de concreto junto a una calle. Uno muestra "$50" y el otro direcciona al SoFi Stadium
Los propietarios de viviendas cerca del estadio cobran entre USD 50 y USD 80 por una plaza de estacionamiento, frente a tarifas oficiales de hasta USD 300 en días de partido (NBC Los Angeles)

La demanda del Mundial disparó un mercado vecinal más barato

El atractivo para los conductores es claro: pagar una tarifa residencial muy por debajo del valor del estacionamiento oficial. Según el medio local La Opinión, quienes acuden al estadio pueden conseguir un espacio cercano sin asumir los precios más altos del sistema formal de aparcamiento.

California Post sostuvo que el esquema oficial está gestionado por los canales del torneo, con FIFA a cargo de la asignación del estacionamiento y de los ingresos de los lotes designados. Ese medio señaló que la tarifa de USD 300 se aplica a partidos de la selección masculina de Estados Unidos y al partido de cuartos de final, mientras que otros encuentros cuestan USD 250.

El mismo medio enmarcó este fenómeno como una respuesta de oferta y demanda en un mercado local de rápida reacción, donde los residentes más próximos al estadio fijan precios y participan de la actividad económica creada por el torneo.

FIFA gestiona la asignación del estacionamiento oficial y los ingresos de los lotes designados para el torneo (REUTERS/Daniel Cole)
FIFA gestiona la asignación del estacionamiento oficial y los ingresos de los lotes designados para el torneo (REUTERS/Daniel Cole)

Además, este tipo de economía informal no es nuevo en Los Ángeles, dado a que en los alrededores del Los Angeles Memorial Coliseum, vecinos han usado durante años sus entradas y jardines delanteros como estacionamiento en días de partido de los USC Trojans.

Por último, California Post agregó un dato sobre el contexto económico local: el ingreso medio por hogar en Inglewood ronda los USD 72.750. Según ese medio, dos trabajadores a tiempo completo que perciben el salario mínimo del condado de Los Ángeles, de USD 16,88 a USD 17,28 por hora, suman en conjunto entre USD 67.000 y USD 71.000 al año.

Temas Relacionados

Mundial 2026Copa del MundoLos AngelesCaliforniaMovilidadSoFi StadiumEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Trump logró un acuerdo con Irán para abrir Ormuz, pero se mantienen las diferencias sobre el programa nuclear y los fondos bancarios congelados

El presidente de EEUU y el guía supremo iraní Mojtaba Khamenei fijaron un plazo de 60 días para resolver los asuntos más que complejos que aún enfrentan a la Casa Blanca con el régimen chiíta

Trump logró un acuerdo con Irán para abrir Ormuz, pero se mantienen las diferencias sobre el programa nuclear y los fondos bancarios congelados

Tras alcanzar un acuerdo de paz con Irán, Trump celebró su cumpleaños 80 con una inédita velada de UFC en la Casa Blanca

El evento, denominado “UFC Freedom 250”, se realizó en una arena conocida como “The Claw”, construida en el jardín sur del edificio histórico de Washington DC. La estructura alcanzaba una altura superior a la del propio edificio presidencial

Tras alcanzar un acuerdo de paz con Irán, Trump celebró su cumpleaños 80 con una inédita velada de UFC en la Casa Blanca

Retiran fórmula para bebés de Nara Organics tras brote de botulismo en EE. UU.: qué hacer si la compraste en Target o en línea

La Administración de Alimentos y Medicamentos ordenó el retiro nacional del producto orgánico en polvo luego de vincularlo con tres cuadros graves en lactantes de 2 a 5 meses en California, Pensilvania y Washington, y pidió suspender su uso inmediatamente

Retiran fórmula para bebés de Nara Organics tras brote de botulismo en EE. UU.: qué hacer si la compraste en Target o en línea

Un avión de combate se estrella en el estado de Washington y provoca un incendio forestal

El caza F/A-18 Hornet del Cuerpo de Marines chocó al mediodía durante un entrenamiento en el condado de Yakima, cerca de Rimrock Lake, y obligó a evacuar campamentos mientras brigadas y helicópteros trabajaban en la contención

Un avión de combate se estrella en el estado de Washington y provoca un incendio forestal

Cuatro estaciones de enfriamiento y 60 refugios con aire acondicionado, la respuesta de Miami al calor del Mundial

El condado coordina con el estadio y el Fan Fest puntos de hidratación gratuita, remolques de agua y ocho HydroStations en paradas de transporte, además de campañas para reconocer síntomas y evitar emergencias por altas temperaturas

Cuatro estaciones de enfriamiento y 60 refugios con aire acondicionado, la respuesta de Miami al calor del Mundial

TECNO

El duelo España vs Cabo Verde se vuelve la búsqueda más popular del día en Google

El duelo España vs Cabo Verde se vuelve la búsqueda más popular del día en Google

Qué es el FOBO, el nuevo miedo laboral que impone la inteligencia artificial

Ver el partido de hoy en Roja Directa: la opción del Mundial 2026 que no es la mejor

Quién ganará los partidos de hoy lunes 15 de junio en el Mundial 2026 según la IA: España, Uruguay o Bélgica

¿Cuál es el precio de las principales criptomonedas de hoy 15 de junio?

ENTRETENIMIENTO

Mick Jagger descartó el retiro y anticipó el regreso de los Rolling Stones a los escenarios: “Estoy listo”

Mick Jagger descartó el retiro y anticipó el regreso de los Rolling Stones a los escenarios: “Estoy listo”

La última voluntad de Oliver Tree sobre su patrimonio: “Mi familia no va a recibir ni un centavo”

Melanie Martinez lamentó la muerte de su expareja Oliver Tree: “Ha sido un día devastador”

La historia detrás de la frase más inesperada de Jurassic Park, según su guionista

El día que un expresidente de Estados Unidos apareció en el set de filmación de Steven Spielberg

MUNDO

Trump confirmó la reanudación del tránsito de petroleros por el estrecho de Ormuz tras el acuerdo con Irán: “Los buques empiezan a salir”

Trump confirmó la reanudación del tránsito de petroleros por el estrecho de Ormuz tras el acuerdo con Irán: “Los buques empiezan a salir”

Irán exigió que el Consejo de Seguridad de la ONU respalde con una resolución el acuerdo final con EEUU

Dragones y reyes surgen de la arena, el festival medieval de Dinamarca que fascina al público

Euforia en los mercados tras el acuerdo entre EEUU e Irán: cae el petróleo y las bolsas se disparan

Israel confirmó que mantendrá sus tropas en el sur de Líbano pese al acuerdo entre Estados Unidos e Irán