Dentro de la red de Hezbollah en Brasil

La rápida expansión de las principales organizaciones criminales de Brasil está impulsando su colaboración con actores vinculados al terrorismo en Oriente Medio. REUTERS/Khalil Ashawi

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La rápida expansión de las principales organizaciones criminales de Brasil —en especial el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), recientemente designados por Estados Unidos como Organizaciones Terroristas Extranjeras— está impulsando su colaboración con actores vinculados al terrorismo en Oriente Medio, incluido Hezbollah en el Líbano. Financiados por miles de millones de dólares provenientes del narcotráfico y otras actividades ilícitas, estos grupos recurren cada vez más a sofisticados esquemas internacionales para mover y blanquear dinero, comprometiendo la seguridad regional y representando una amenaza para todo el hemisferio.

La magnitud de este desafío se hizo evidente el 15 de julio, cuando la Policía Federal lanzó la Operación Hawala, una amplia investigación que resultó en la detención de 10 personas y la acusación formal de otras 12.

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La Operación Hawala tiene como objetivo una red internacional que, según las investigaciones, blanqueó 100 millones de reales brasileños durante tres años en beneficio de las tres mayores facciones criminales de Brasil: el PCC, el Comando Vermelho y el Terceiro Comando Puro (TCP). Si bien la investigación aún se encuentra en su fase inicial, las autoridades ya están investigando posibles vínculos con Al-Qaeda y Hezbollah.

Existen razones concretas para ello. El historial de Hezbollah como intermediario financiero del crimen organizado está ampliamente documentado. Entre los 22 acusados ​​en la Operación Hawala se encuentran siete ciudadanos libaneses, todos miembros de la comunidad chiíta libanesa en Brasil, quienes administraban una extensa red de empresas fantasma para blanquear fondos ilícitos en nombre de sus clientes. Según las investigaciones, estos empresarios libaneses son presuntamente responsables de expandir el flujo interestatal e internacional de fondos ilícitos a través de intermediarios establecidos en la zona de la Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay, una región históricamente asociada con las finanzas ilícitas, hogar de una importante comunidad libanesa y considerada durante décadas un centro de financiación para Hezbollah.

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Se observa un grafiti con la inscripción "PCC", en referencia al grupo narcotraficante brasileño Primeiro Comando da Capital, tras el anuncio del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, de una política para designar a "PCC" y al Comando Vermelho "CV" como "organizaciones terroristas" extranjeras, en São Paulo, Brasil, el 31 de mayo de 2026. REUTERS/Amanda Perobelli

Si bien aún es demasiado pronto para confirmar un vínculo directo con Hezbollah, Brasil ocupa una posición central en la estrategia de la organización para América Latina y representa un desafío significativo para la seguridad regional debido a las relaciones que Hezbollah ha forjado a lo largo de los años con organizaciones criminales en toda la región.

La evidencia de la importancia de Brasil para Hezbollah es abundante. Durante casi 30 años, el país ha albergado permanentemente al principal representante regional de la organización.

El primer clérigo de Hezbollah que se sabe que residió permanentemente en Brasil fue el difunto jeque Ali Abou Raya, quien se desempeñó como imán de la Mezquita del Mensajero de Dios, popularmente conocida como la Mezquita de Brás, en referencia al barrio de São Paulo donde se encuentra. Abou Raya trabajó para el Departamento de Relaciones Exteriores (DRE) de Hezbollah y también prestó servicios en Canadá y Bélgica antes y después de su estancia en Brasil. Su vínculo con Hezbollah salió a la luz tras su muerte en un ataque israelí en el sur del Líbano el 23 de septiembre de 2024, junto con otros clérigos de la organización.

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Graffiti que dice "C.V.", en referencia a la pandilla brasileña Comando Vermelho, en una pared del barrio marginal de Jacarezinho en Río de Janeiro, Brasil. 29 de mayo de 2026. REUTERS/Aline Massuca

Su sucesor, el jeque Bilal Mohsen Wehbe, también fue miembro del DRE de Hezbollah. En 2010, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó a Wehbe como el “principal representante de Hezbollah en Sudamérica” ​​e impuso sanciones en su contra. Sin embargo, estas sanciones tuvieron escaso impacto visible en Brasil. Wehbe continuó liderando abiertamente su comunidad hasta 2019, cuando regresó al Líbano.

El sucesor de Wehbe y actual titular de ese cargo, el jeque Badri Abdul Menhem Mouawia, también conocido como jeque Badri Zeineddine, también es clérigo de Hezbollah. Según documentos filtrados obtenidos a través de la plataforma de inteligencia de riesgos 240 Analytics —de la cual el autor es consultor sénior—, el jeque Mouawia mantiene tres cuentas bancarias en dólares estadounidenses en Al Qard al Hassan, una institución financiera controlada por Hezbollah y sancionada por Estados Unidos. Durante su estancia en Líbano, trabajó en el Instituto Maaref Al Hikmiya, una institución cultural vinculada a Hezbollah, donde fue editor de la revista Al Mahajjah.

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Mouawia llegó a Brasil en 2024 con una visa temporal patrocinada por la Asociación Brasileña de Organizaciones Religiosas y Benéficas Islámicas (ARBIB), la entidad responsable de la administración de la Mezquita de Brás. Según un funcionario del gobierno brasileño familiarizado con su estatus migratorio, obtuvo la residencia permanente en abril de 2026. Al igual que Abou Raya, Mouawia había estado vinculado previamente al Centro Imam Al Rida, una mezquita y centro cultural chiíta ubicado en Bruselas, Bélgica.

En conjunto, estos nombramientos sucesivos a lo largo de casi tres décadas sugieren que Hezbollah eligió sistemáticamente São Paulo como base para sus representantes en América Latina. Estos líderes dirigían una comunidad con fuertes lazos familiares y profundos vínculos emocionales con Hezbollah y su ideología. La Mezquita de Brás se convirtió en el núcleo de un conjunto de actividades que se asemejan mucho a la llamada “sociedad de resistencia” construida por Hezbollah en el Líbano. Este ecosistema incluye una escuela, un movimiento scout y una asociación cultural responsable de eventos y publicaciones, cuyas actividades educativas, religiosas, culturales y políticas reflejan la ideología promovida por la organización.

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Las cárceles de Brasil están superpobladas con integrantes del PCC y el CV

También son evidentes los estrechos lazos familiares que unen inseparablemente a familias brasileñas con miembros de Hezbollah en Líbano. Un ejemplo es Hassan Ali Gharib, presidente de la Mezquita de Brás, cuya familia incluye a personas que lucharon y murieron en las filas de Hezbollah. Entre ellos se encontraba su sobrino, Mohamad Jawad Mohsen Gharib.

Mohamad Jawad Gharib emigró a Brasil siendo adolescente. Los registros oficiales muestran que, en 2011, a los 20 años, las autoridades brasileñas reconocieron su diploma de bachillerato obtenido en Líbano. Durante muchos años, fue jefe de exploradores en la mezquita de su tío en São Paulo antes de reincorporarse a las filas militares de Hezbollah tras la escalada del conflicto entre Israel y Hezbollah, que comenzó en octubre de 2023.

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Según publicaciones de familiares en redes sociales, su decisión de regresar al Líbano estuvo motivada por la muerte de otro familiar y comandante de Hezbollah, Mehdi Nasrallah Gharib, asesinado por Israel en diciembre de 2024, según los comunicados de martirio publicados por la organización y recopilados por la plataforma 240 Analytics. El 6 de mayo de 2026, Mohamad Jawad también murió en combate, pasando a formar parte del panteón de mártires de Hezbollah. A su funeral, celebrado en Chaqra, Líbano, asistió su tío, Hassan Gharib, presidente de la mezquita, quien apareció en videos luciendo una bufanda de Hezbollah mientras acompañaba el féretro de su sobrino. Aunque la publicación de Instagram ya no está disponible públicamente, el autor conserva una copia.

La simpatía de Hassan Gharib por Hezbollah es bien conocida. Ha expresado públicamente su admiración por el difunto líder de la organización, Hassan Nasrallah. Durante un acto celebrado en la Asamblea Legislativa del Estado de São Paulo en noviembre de 2024, Gharib rindió homenaje a Nasrallah, describiéndolo como “el hombre del siglo” y “el símbolo de la justicia en el siglo XXI”.

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Residentes observan los cuerpos de las personas asesinadas el día anterior durante una redada policial contra la banda Comando Vermelho en la favela Complexo da Penha en Río de Janeiro, Brasil, el miércoles 29 de octubre de 2025. (Foto AP/Silvia Izquierdo)

La mezquita que preside conmemora regularmente el 25 de mayo, fecha que marca la retirada de Israel del sur del Líbano en el año 2000, como “un día de resistencia y libertad”, en lugar de celebrar la independencia del Líbano. La institución también rinde homenaje anualmente al ayatolá Ruhollah Khomeini, fundador de la Revolución Islámica Iraní. En mayo de 2024, celebró una ceremonia en memoria del entonces presidente iraní Ebrahim Raisi tras su fallecimiento. A lo largo del año pasado, también se promovieron homenajes a los líderes de Hezbollah, Hassan Nasrallah, Hicham Safieddine y Ali Abu Raya, así como al fallecido Líder Supremo de Irán, Ali Khamenei. Además, la mezquita ofreció paquetes de viaje para quienes desearan asistir al funeral de Ali Khamenei en Teherán.

Las actividades dirigidas a los jóvenes también captaron la atención. El grupo de Scouts Al Huda comparte similitudes con los Scouts Al Mahdi de Hezbollah, funcionando como un espacio para fortalecer la lealtad de los jóvenes a la organización. En mayo de 2026, el grupo rindió homenaje a Mohamad Jawad Mohsen Gharib, un antiguo líder scout considerado mártir por Hezbollah. En septiembre de 2025, los Scouts Al Huda celebraron una ceremonia de Taklif Shara’i, un rito religioso de iniciación tradicionalmente celebrado por las niñas en los grupos de scouts de Hezbollah en el sur del Líbano. Según la investigadora Sofia Maria Tagliabue, especialista en los programas sociales y juveniles de la organización, este es el momento en que las niñas, generalmente de entre ocho y nueve años, celebran “la primera vez que usan el hiyab como símbolo de un compromiso religioso más profundo y la llegada a la edad adulta”.

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El ecosistema liderado por Hassan Gharib y el jeque Mouawia sirve a una comunidad que mantiene estrechos lazos familiares con Hezbollah. Miembros importantes de la organización tienen familiares cercanos que viven en Brasil y frecuentan la Mezquita de Brás. El hermano del jefe del Departamento de Relaciones Exteriores de Hezbollah, el jeque Khalil Rizk, vive en São Paulo, al igual que el hermano de Mohamad Youssef Mansour, miembro de Hezbollah encarcelado en Egipto entre 2008 y 2011 por planear un atentado terrorista en la península del Sinaí.

Familiares de Khaled Mohamad Kassem, uno de los principales autores del atentado contra la AMIA en Buenos Aires en 1994, también forman parte de esta comunidad. Su caso no es aislado. Otras personas radicadas en Brasil que participaron en la logística y financiación del atentado contra la AMIA continúan viviendo en el país.

Las redes sociales también revelan los estrechos lazos familiares y emocionales que unen a los miembros de esta comunidad con Hezbollah. Desde octubre de 2023, al igual que Hassan Gharib, varios miembros de la comunidad han expresado públicamente su pesar por la muerte de combatientes de Hezbollah y los han honrado por su martirio. La frecuencia de estas publicaciones demuestra el grado de conexión entre sectores de esta comunidad en Brasil y la organización en Líbano.

Las instituciones de la comunidad también promueven regularmente campañas de influencia favorables a Hezbollah y al régimen iraní. Además de canalizar el apoyo de parte de la comunidad hacia estas causas, dedican tiempo y recursos no solo a actividades destinadas a movilizar a sus miembros e adoctrinar a los jóvenes, sino también a acciones para fomentar lazos más estrechos y fortalecer los vínculos con organizaciones e influyentes afines a estas posturas.

Más recientemente, la Mezquita de Brás recibió a Thiago Ávila, miembro de la Flotilla Global Sumud, como orador invitado durante las ceremonias de Ashura. La mezquita también organiza regularmente eventos para el Día de Al-Quds, mientras que uno de sus brazos culturales, Islam Brasil, mantiene una página dedicada a difundir narrativas relacionadas con esta fecha.

La red de Hezbollah en Brasil va mucho más allá de la recaudación de fondos dentro de la comunidad chií libanesa, el adoctrinamiento de jóvenes o la promoción pública de la organización. Durante décadas, miembros de esta comunidad han participado activamente en actividades relacionadas con el terrorismo y su financiación.

En 2004 y 2006, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a varios financistas de Hezbollah radicados en la zona fronteriza libanesa, todos con doble nacionalidad libanesa y brasileña. Veinte años después, la mayoría de los que siguen vivos permanecen en Brasil. Entre 2016 y 2023, las autoridades estadounidenses lograron extraditar y procesar a cambistas libaneses, también vinculados a la zona fronteriza libanesa, identificados como facilitadores de Hezbollah.

A finales de 2023, tras recibir información de las autoridades estadounidenses, las fuerzas de seguridad brasileñas lanzaron la Operación Trapiche y descubrieron un plan de Hezbollah para reclutar ciudadanos brasileños con el fin de perpetrar ataques contra objetivos judíos en Brasilia, la capital del país. Los principales sospechosos, dos brasileños de ascendencia libanesa también estrechamente vinculados a la Mezquita de Brás, presuntamente reclutaron a brasileños para viajar al Líbano, donde operativos de Hezbollah les proporcionarían orientación, entrenamiento y recursos para el ataque planeado en Brasil. Uno de los ciudadanos libaneses acusados ​​en la Operación Hawala es también familiar de la persona identificada como el cerebro del plan descubierto durante la Operación Trapiche.

Por lo tanto, Brasil sigue siendo un importante centro de las actividades de Hezbollah en el hemisferio occidental, incluyendo la recaudación de fondos, el adoctrinamiento juvenil, las campañas de influencia dirigidas a la sociedad en general, la creación de alianzas con organizaciones no gubernamentales radicales e influyentes, así como el terrorismo y su financiación.

Para Brasil, esto representa un desafío significativo que va más allá de la mera presencia de Hezbollah en el país. Brasil no ha designado a Hezbollah como organización terrorista, lo que limita la capacidad de las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia para desmantelar las redes terroristas que operan en todo el territorio nacional. Existen varias razones para ello. Al igual que otros países de la región, Brasil tradicionalmente se rige por las designaciones de las Naciones Unidas sobre terrorismo en lugar de adoptar sus propias clasificaciones. También existe resistencia política y burocrática a la clasificación de Hezbollah como grupo terrorista.

Las políticas de visado de Brasil y la facilidad de viaje que ofrece el pasaporte brasileño también crean oportunidades que han sido explotadas durante años por facilitadores de Hezbollah. Los esquemas de lavado de dinero basados ​​en el comercio continúan transfiriendo fondos desde empresas fantasma en el extranjero hacia Brasil y la zona de la Triple Frontera, a veces utilizando empresas intermediarias para facilitar los flujos financieros ilícitos.

Los precedentes políticos, la resistencia institucional y una política migratoria generosa no deben distraer a las autoridades brasileñas de lo que la convergencia del terrorismo y el crimen representa para el país: una amenaza de primer orden para la seguridad nacional. Las redes de financiamiento del terrorismo no solo facilitan el crimen organizado, como lo demuestra el caso Hawala, sino que también generan recursos para sus propios fines ilícitos, como lo ilustra la investigación Trapiche.

Esto requiere una estrategia coordinada y multifacética. En primer lugar, un marco nacional de sanciones basado en la ley fortalecería las instituciones brasileñas, como el Consejo para el Control de las Actividades Financieras (COAF), la unidad de inteligencia financiera del país, y ampliaría su capacidad para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo mediante la identificación pública de nodos clave en las redes financieras de Hezbollah.

Brasil podría considerar el precedente argentino. En 2019, Argentina creó el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). Esta reforma se inspiró en las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, administradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Instrumentos de este tipo, junto con la designación de Hezbollah como organización terrorista, podrían ampliar la capacidad del Estado para desmantelar un componente fundamental de la convergencia entre terrorismo y delincuencia en Brasil y reducir la capacidad de las facciones criminales para lavar fondos obtenidos ilícitamente.

Posteriormente, mayores inversiones en investigaciones e intercambio de inteligencia con socios en las fuerzas de seguridad brasileñas contribuirían a desmantelar las células de Hezbollah y sus operaciones. El complot terrorista descubierto en Brasilia en 2023 comenzó a desarticularse después de que las autoridades estadounidenses proporcionaran información oportuna a las autoridades brasileñas.

Ampliar el enfoque de Brasil en el intercambio de inteligencia con socios regionales, incluyendo Estados Unidos, contra las redes de financiamiento del terrorismo fortalecería aún más la capacidad de Brasil para desmantelar las estructuras financieras de Hezbollah. Las autoridades de inmigración también podrían beneficiarse de una mayor cooperación en materia de inteligencia. Personas vinculadas a Hezbollah han explotado repetidamente el sistema migratorio brasileño para entrar al país. Un mejor intercambio de información permitiría a las autoridades denegar o revocar visados.

Brasil debe afrontar la presencia de Hezbollah en su territorio con renovado vigor, utilizando todos los instrumentos estatales para combatir a una organización que representa tanto una amenaza terrorista internacional como una amenaza vinculada al crimen organizado transnacional. Afrontar la presencia de Hezbollah en territorio brasileño sería un buen punto de partida para debilitar su red regional.

El Dr. Emanuele Ottolenghi es investigador sénior del Centro de Investigación sobre Financiación del Terrorismo (CENTEF) y consultor sénior de 240 Analytics. Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad exclusiva del autor.