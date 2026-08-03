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Gemini manejará documentos compartidos en Google Docs: editará párrafos y completará sugerencias

La IA podrá tomar el control del documento y realizar cambios para que el usuario lo revise

Gemini en Google Docs permite analizar, resumir y ejecutar acciones sobre los comentarios en documentos colaborativos.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
Gemini en Google Docs permite analizar, resumir y ejecutar acciones sobre los comentarios en documentos colaborativos.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
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La integración de Gemini en Google Docs ayudará a gestionar documentos colaborativos, para una mejor edición de los documetos y un trabajo más organizado con los comentarios.

Tradicionalmente, trabajar en equipo sobre un mismo documento digital implicaba navegar entre decenas de sugerencias, anotaciones y respuestas cruzadas. Ahora la IA se encargará de analizar, resumir y ejecutar acciones sobre los comentarios de manera inteligente.

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Cómo Gemini transforma la revisión de comentarios en Google Docs

La principal novedad es la capacidad de Gemini para analizar todos los comentarios realizados por los colaboradores en un documento. En lugar de leer uno por uno los hilos de conversación o perder tiempo en debates marginales, ahora es posible pedirle a la IA que sintetice los mensajes, destaque los temas principales y señale los puntos que aún necesitan atención.

Gemini no solo resume los comentarios, sino que también puede identificar los problemas no resueltos que están bloqueando el proyecto. Por ejemplo, se puede solicitar un resumen de todas las intervenciones de un usuario específico o preguntar directamente cuáles son los temas pendientes según el feedback recibido.

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La IA en Google Docs puede sintetizar hilos completos de comentarios o enfocarse en los aportes de un colaborador específico.
La IA en Google Docs puede sintetizar hilos completos de comentarios o enfocarse en los aportes de un colaborador específico.

Esta funcionalidad permite que el flujo de trabajo sea más eficiente y que las tareas prioritarias se identifiquen al instante.

De acuerdo con la nueva dinámica, la IA permite a los usuarios pedir la síntesis de hilos completos de comentarios o centrarse únicamente en los aportes de un colaborador concreto. Esto hace posible obtener una visión clara de la conversación y evitar la dispersión en un mar de sugerencias.

Así es como la IA podrá editar y ayudar en la gestión de documentos

Uno de los mayores avances que trae Gemini es la capacidad de modificar el contenido del documento según las recomendaciones hechas en los comentarios. La IA puede, por ejemplo, reescribir un párrafo siguiendo las correcciones propuestas por un miembro del equipo, manteniendo el estilo original y respetando datos clave como estadísticas.

Todas las modificaciones sugeridas por Gemini se presentan al usuario, quien debe revisar y aprobar cada cambio antes de que se aplique, garantizando así el control total sobre el contenido.

Google Docs exige que el usuario revise y apruebe cada cambio sugerido por Gemini antes de aplicarlo al documento. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Google Docs exige que el usuario revise y apruebe cada cambio sugerido por Gemini antes de aplicarlo al documento. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Esta nueva herramienta también permite pedirle a la IA que detecte todos los problemas abiertos en el documento y proponga un plan de edición para resolverlos en conjunto. El usuario solo tiene que validar los cambios propuestos y, con un clic, puede implementar todas las mejoras recomendadas.

Además, Gemini puede insertar nuevos comentarios a petición del usuario. Por ejemplo, se le puede pedir que agregue una nota solicitando a otro colaborador que verifique ciertos datos o que deje observaciones sobre la claridad y coherencia de un texto.

Incluso es posible solicitar respuestas automáticas a hilos abiertos, generando borradores de respuesta que el usuario puede revisar y enviar.

Cómo acceder y quién puede usar estas funciones

El acceso a los flujos de trabajo basados en comentarios impulsados por Gemini se realiza desde la barra inferior o el panel lateral de Google Docs. Estas funciones están disponibles para los usuarios con permisos de edición en documentos y requieren que las características inteligentes de Workspace estén habilitadas.

El documento no pierde su calidad ni orden con el proceso de conversión. (Google)
Gemini también puede insertar comentarios y generar borradores de respuesta para hilos abiertos dentro de Google Docs. (Google)

El despliegue de las nuevas capacidades de Gemini en Google Docs comenzó de manera gradual a partir del 28 de julio de 2026, con una ventana de hasta 15 días para que todos los usuarios puedan verlas. Están disponibles para clientes de Business Standard y Plus, Enterprise Standard y Plus, Education Plus, así como para quienes tengan los complementos Google AI Pro y Ultra, incluidos los paquetes educativos.

Quienes administran cuentas de Google Workspace pueden gestionar el acceso a estas funciones desde el centro de ayuda correspondiente y los usuarios finales deben asegurarse de tener activadas las funciones inteligentes en Workspace para disfrutar de la personalización de documentos con Gemini.

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