El Tesoro de Estados Unidos sancionó a UBS con USD 125 millones por violaciones a la ley anti lavado

Se puede ver el logotipo del banco suizo UBS en Zúrich, Suiza. REUTERS/Denis Balibouse

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El banco suizo UBS recibió una multa de USD 125 millones por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por violar reiteradamente la Ley de Secreto Bancario, la sanción más alta impuesta hasta la fecha contra una firma de corretaje por incumplir la principal norma antilavado de dinero del país.

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) del Tesoro determinó que UBS Financial Services, subsidiaria del banco suizo para corretaje y gestión de patrimonio en Estados Unidos, admitió haber violado “deliberadamente” la Ley de Secreto Bancario (BSA, por sus siglas en inglés). Las fallas incluyeron la ausencia de un programa antilavado eficaz y la omisión de reportes de actividad sospechosa.

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La multa refleja la condición de reincidente del banco: en diciembre de 2018, FinCEN ya le había impuesto una sanción de USD 14,5 millones por deficiencias similares, y la entidad se comprometió entonces a corregirlas. Las nuevas infracciones ocurrieron entre enero de 2019 y junio de 2023.

Entre las deficiencias detectadas, FinCEN señaló que UBS no realizó la debida diligencia sobre clientes de alto riesgo con vínculos en Rusia y América Latina, y que tampoco monitoreó de forma adecuada más de 60.000 transferencias en divisas extranjeras por un valor superior a USD 10.000 millones. Como parte de los fallos operativos, el organismo encontró que el banco utilizaba un sistema de monitoreo que incluía una hoja de cálculo de Excel con errores que provocaron que cientos de alertas no fueran procesadas.

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La sede de Nueva York del banco suizo UBS. EFE/JUSTIN LANE

Uno de los casos citados involucra a un cliente estadounidense retirado con vínculos con Rusia, clasificado como de bajo riesgo pese a información pública que lo vinculaba con un oligarca bajo sanciones de Estados Unidos. El banco procesó múltiples transferencias de gran volumen antes de presentar un reporte de actividad sospechosa y cerrar la relación.

FinCEN detalló que UBS abrió y mantuvo cuentas para un multimillonario ruso descrito como “uno de los individuos más adinerados del mundo”, con estrechos vínculos con el presidente ruso Vladimir Putin. El banco lo incorporó como cliente sin justificación suficiente para asumir los riesgos elevados de lavado de dinero y sin controles adecuados para mitigarlos.

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Según el organismo regulador, el asesor financiero de UBS a cargo del caso presionó reiteradamente para incorporar al oligarca argumentando que era “cliente existente de una filial de UBS con activos bajo gestión de aproximadamente USD 1.500 millones” y que “nunca había sido arrestado ni acusado de ningún delito”. Los medios ya habían publicado informes que cuestionaban cómo el individuo había acumulado su fortuna y lo vinculaban a posible lavado de dinero, así como a una empresa “activamente invertida” en activos digitales iraníes.

Archivo. EFE/EPA/ENNIO LEANZA

El acuerdo con FinCEN resolvió también acusaciones paralelas de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), la Comisión de Comercio en Futuros de Materias Primas (CFTC) y la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA). Como condición del acuerdo, UBS Financial Services deberá contratar un consultor externo para revisar su programa antilavado y concentrarse en lo que FinCEN denominó “riesgos prioritarios de financiamiento ilícito”: la frontera suroeste de Estados Unidos, cárteles y posible tráfico de narcóticos, así como las jurisdicciones de Irán, Rusia y Venezuela.

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“La acción histórica de hoy contra UBSFS debe enviar un mensaje claro de que las instituciones financieras reincidentes enfrentarán repercusiones graves”, afirmó Andrea Gacki, directora de FinCEN, en un comunicado. En su propia declaración, UBS señaló que el anuncio “cierra este asunto heredado” y que el banco “realizó inversiones significativas para fortalecer su programa antilavado en línea con las mejores prácticas de la industria”.

(Con información de Reuters)