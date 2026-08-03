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Veinticinco estados demócratas demandaron a Trump para frenar sus nuevos aranceles a las importaciones

La ofensiva judicial se suma a impugnaciones previas de pequeñas empresas y reabre la batalla por la política comercial de la Casa Blanca

Los demandantes sostienen que el presidente utilizó de forma indebida una ley comercial para restablecer gravámenes que los tribunales ya habían declarado ilegales (REUTERS/Evelyn Hockstein)
Los demandantes sostienen que el presidente utilizó de forma indebida una ley comercial para restablecer gravámenes que los tribunales ya habían declarado ilegales (REUTERS/Evelyn Hockstein)
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Una coalición de 25 estados liderados por demócratas demandó este lunes a la administración de Donald Trump con el fin de bloquear la última ronda de aranceles impuesta a productos de 60 socios comerciales.

La presentación, realizada ante el Tribunal de Comercio Internacional en Nueva York, sostiene que el presidente excedió la autoridad que le otorga la ley para aplicar esos gravámenes.

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En la presentación judicial, los estados, entre ellos Oregón y Nueva York, indican que la mayoría de los aranceles generalizados aprobados en forma previa también fueron aplicados sin respaldo legal.

La acción judicial llega después de impugnaciones previas de pequeñas empresas estadounidenses y de varios reveses legales sufridos por Trump.

Cómo son los nuevos aranceles impugnados

El 24 de julio, la administración Trump impuso nuevos aranceles del 10% y del 12,5% a 60 socios comerciales, incluida la Unión Europea. La justificación oficial, según la administración, fue que esos países no hacían lo suficiente para frenar la exportación de productos fabricados con trabajo forzoso.

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Esos aranceles anunciados en julio entraron en vigor cuando expiró un gravamen global previo del 10% y afectan a más del 99% de las importaciones de Estados Unidos.

Los antecedentes judiciales de la disputa comercial

Antes de la demanda de los estados, dos pequeñas empresas estadounidenses ya habían buscado bloquear estos aranceles el mismo día en que entraron en vigor el mes pasado. Tanto los estados como esas empresas habían logrado con anterioridad fallos favorables contra aranceles globales impuestos por Trump durante su segundo mandato.

La Corte Suprema de Estados Unidos resolvió el 20 de febrero contra la mayoría de los aranceles más amplios de Trump. El tribunal sostuvo que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) no autoriza al presidente a imponer de forma unilateral aranceles a sus socios comerciales.

Después de ese fallo, Trump calificó a los magistrados de “desleales” y emitió nuevos aranceles temporales bajo otra autoridad legal. El Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos también los declaró ilegales, aunque siguieron vigentes mientras la administración apelaba.

La nueva ronda se apoya en el artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974, una herramienta que otros presidentes ya habían usado. Los demandantes alegan que esa facultad se aplicó históricamente a países o industrias concretas, no a un esquema general como el que ahora cuestionan.

La demanda de los estados y las dos presentadas antes por pequeñas empresas sostienen que la referencia al trabajo forzoso sirvió como pretexto para reimponer aranceles que los tribunales ya habían declarado ilegales. Los demandantes sostienen que un impuesto general sobre las importaciones no ayudaría a resolver los problemas reales del trabajo forzoso en el mundo.

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