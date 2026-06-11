Estados Unidos

Dónde ver gratis los partidos del Mundial en Los Ángeles: lugares, horarios y cómo acceder

La ciudad despliega pantallas gigantes en plazas y espacios públicos, habilita acceso libre a celebraciones deportivas y multiplica los puntos de encuentro para quienes buscan vivir la máxima cita futbolística junto a otros aficionados

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El moderno estadio de Inglewood recibe a miles de personas y concentra la atención internacional en varios encuentros clave (AP Foto/Jae C. Hong)
El moderno estadio de Inglewood recibe a miles de personas y concentra la atención internacional en varios encuentros clave (AP Foto/Jae C. Hong)

Los Ángeles se transforma en uno de los epicentros del Mundial 2026 con una red de más de 100 transmisiones públicas gratuitas, actividades en parques y una amplia oferta de fan zones distribuidas en toda la metrópoli.

La ciudad alberga ocho partidos en el SoFi Stadium, incluido el debut de la selección de Estados Unidos, y despliega una programación diseñada para que ningún aficionado quede fuera de la experiencia, sin importar su barrio o recursos.

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Gráfico del calendario de partidos del Mundial FIFA en SoFi Stadium, Los Ángeles. Muestra fechas y banderas de países en fase de grupos y rondas eliminatorias
Ocho enfrentamientos del torneo se disputan en suelo angelino, incluido el estreno del equipo nacional estadounidense (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fan zones y parques: la red gratuita más grande de la historia local

La iniciativa municipal Kick It In the Park habilita más de 100 proyecciones gratuitas en 18 parques y centros recreativos desde el 11 de junio hasta el 19 de julio.

Esta propuesta, coordinada por la Oficina de la alcaldesa Karen Bass, el Departamento de Recreación y Parques de Los Ángeles y los distritos del Concejo Municipal, garantiza acceso libre, sin boletos ni registro, en espacios con capacidad máxima de 1.000 personas.

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La alcaldesa impulsa la inclusión y el acceso gratuito a la fiesta del fútbol en toda la región metropolitana (REUTERS/Daniel Cole)
La alcaldesa impulsa la inclusión y el acceso gratuito a la fiesta del fútbol en toda la región metropolitana (REUTERS/Daniel Cole)

De acuerdo con la página oficial del programa y reportes de CBS News, cada partido se transmite en tiempo real a través de pantallas LED de gran formato. Entre dos y cuatro parques proyectan simultáneamente cada encuentro, con rotación de sedes para acercar la Copa Mundial a todos los vecindarios.

Entre las ubicaciones confirmadas figuran Wilmington Recreation Center, Echo Park, Sheldon-Arleta Park y el propio Los Angeles Memorial Coliseum. El debut de México frente a Sudáfrica, este jueves 11 de junio, será uno de los primeros eventos en este formato.

Además de las transmisiones, Kick It In the Park ofrece clínicas gratuitas de fútbol para niños mediante el programa PlayLA, actividades culturales, food trucks y estaciones de servicios municipales. Según confirmó el sitio oficial, la iniciativa garantiza que la Copa Mundial llegue a cada rincón de la ciudad, desde el Valle de San Fernando hasta el Puerto, y desde los parques del Westside hasta los centros recreativos del Este de Los Ángeles.

Mapa de Los Ángeles con ciudades y el océano. Marcadores de colores (círculos verdes, cuadrados naranjas, diamantes azules, círculo rojo) indican ubicaciones geográficas
Distintos íconos y colores identifican parques, fan zones y festivales, facilitando la orientación de los hinchas en el mapa oficial (OpenStreetMap)

Festivales, fan fest y zonas especiales: agenda y accesos destacados

El calendario incluye eventos centrales como el FIFA Fan Festival en el Los Angeles Memorial Coliseum, del 11 al 14 de junio. Allí, la entrada cuesta USD 10 para adultos y es gratuita para menores de 12 años.

El festival contará con pantallas gigantes, shows en vivo y la presencia de Snoop Dogg como embajador local, según detalló MyNewsLA.com. El Coliseum se convierte en el principal punto de encuentro para los fanáticos durante el fin de semana inaugural.

En paralelo, la ciudad despliega más de 10 fan zones temporales en puntos estratégicos como Venice Beach, Union Station, Farmers Market, Hansen Dam Lake, Magic Johnson Park y Whittier Narrows, entre otros. Estas zonas ofrecen acceso libre a pantallas gigantes, actividades para toda la familia y propuestas gastronómicas. La agenda completa puede consultarse en los portales oficiales de la ciudad.

Las celebraciones temáticas ofrecen actividades artísticas, juegos y gastronomía junto a cada pantalla gigante (Kirby Lee-Imagn Images)
Las celebraciones temáticas ofrecen actividades artísticas, juegos y gastronomía junto a cada pantalla gigante (Kirby Lee-Imagn Images)

Diversos bares emblemáticos también se suman a la fiesta, entre ellos The Fox and Hounds en Studio City, Guelaguetza en Harvard Heights, Tom’s Watch Bar en el centro, Ye Old King’s Head en Santa Mónica, Joxer Daly’s en Culver City y The Greyhound Bar & Grill en Highland Park.

Estos locales, reconocidos por su ambiente futbolero, cuentan con pantallas de gran tamaño y acceso gratuito, aunque se recomienda llegar temprano por la alta demanda.

El programa de actividades incluye, además, viewing parties en espacios culturales como el Autry Museum en Griffith Park y eventos especiales en centros comunitarios como Jackie Tatum Harvard Recreation Center y Stoner Recreation Center. Según CBS News, estas sedes transmiten partidos clave y suman propuestas como gastronomía internacional, juegos para niños y experiencias artísticas.

Diversos espacios recreativos y culturales proyectan partidos para quienes buscan compartir la pasión mundialista fuera de casa (REUTERS/Angelina Katsanis)
Diversos espacios recreativos y culturales proyectan partidos para quienes buscan compartir la pasión mundialista fuera de casa (REUTERS/Angelina Katsanis)

Transporte, accesibilidad y servicios para los aficionados

La Autoridad de Transporte Metropolitano de Los Ángeles (Metro) reforzó la frecuencia de trenes y autobuses durante todo el Mundial. El costo del viaje se mantiene en USD 1,75 por trayecto y existen rutas directas al SoFi Stadium los días de partido.

El estacionamiento se encuentra disponible en las inmediaciones, aunque las autoridades recomiendan utilizar transporte público, bicicleta o caminar para evitar el congestionamiento vehicular.

Además, el sistema Metro Bike Share facilita bicicletas en puntos estratégicos y la web oficial de la ciudad permite planificar rutas personalizadas.

El sistema de movilidad de la ciudad refuerza frecuencias y habilita rutas especiales para llegar sin complicaciones a cada sede (Metro)
El sistema de movilidad de la ciudad refuerza frecuencias y habilita rutas especiales para llegar sin complicaciones a cada sede (Metro)

Los organizadores sugieren a los asistentes llevar mantas, sillas y refrigerios propios a los parques y fan zones. Las actividades se desarrollan al aire libre, con acceso a todas las transmisiones y presencia de food trucks, puestos de información municipal y servicios de salud en los principales puntos de concentración.

De acuerdo con NBC, el esquema de viewing parties no se limita a los parques: bibliotecas públicas, centros recreativos y espacios culturales como El Pueblo de Los Angeles también proyectan partidos y organizan celebraciones temáticas.

La ciudad prevé actividades especiales en el Memorial Coliseum, que suman un festival de apertura con música, arte y presencia de figuras públicas, y en Venice Beach, donde el evento Soccer House agrupa a hinchas locales y turistas con acceso gratuito.

El histórico coliseo se transforma en el principal punto de encuentro con espectáculos, música y transmisiones en vivo durante la apertura del Mundial (REUTERS/Daniel Cole)
El histórico coliseo se transforma en el principal punto de encuentro con espectáculos, música y transmisiones en vivo durante la apertura del Mundial (REUTERS/Daniel Cole)

Opciones para ver el Mundial gratis en streaming y televisión

Para quienes prefieran seguir los partidos desde casa, existen transmisiones gratuitas a través de Fox Sports en inglés, Telemundo y Universo en español. El partido inaugural entre México y Sudáfrica se ofrece sin costo en la plataforma Tubi. Además, existen sitios de streaming gratuitos que transmiten todos los encuentros sin necesidad de registro ni suscripción.

Las cadenas Telemundo y Universo transmiten todos los partidos en español para Estados Unidos, mientras que Fox y FS1 lo hacen en inglés.

Así, Los Ángeles garantiza que la experiencia del Mundial 2026 sea verdaderamente inclusiva, con acceso libre a transmisiones, actividades y celebraciones en todos los rincones de la ciudad, sin requisitos de entrada ni registro.

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