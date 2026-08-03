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Dallas le planta cara a Wall Street: así es la nueva Bolsa de Texas

La plataforma nació con apoyo financiero de BlackRock, Goldman Sachs y Charles Schwab, y busca captar emisores del sur del país bajo la marca “Boom Belt”, con un plan de crecimiento escalonado hasta 2027

Dallas lanzó la Texas Stock Exchange y abrió la primera gran bolsa nueva en Estados Unidos en décadas (Mandatory Credit: Kirby Lee/Image of Sport-US PRESSWIRE)
Dallas lanzó la Texas Stock Exchange y abrió la primera gran bolsa nueva en Estados Unidos en décadas (Mandatory Credit: Kirby Lee/Image of Sport-US PRESSWIRE)
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Dallas lanzó la Texas Stock Exchange este viernes en la ciudad y la convirtió en la primera gran bolsa nueva que se lanzó en Estados Unidos en décadas, con la ambición de disputar cotizaciones a la Bolsa de Nueva York y al Nasdaq y de abrir la puerta a ofertas públicas iniciales desde 2027, según Fox Business.

La Texas Stock Exchange quedó operativa este viernes y comenzó su actividad con una sede en Dallas que, por ahora, funcionó desde oficinas temporales en el barrio de Uptown.

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Para marcar su debut oficial, previó realizar una ceremonia de toque de campana, en línea con el ritual que utilizan los mercados tradicionales para inaugurar una jornada de negociación y escenificar el inicio de una nueva etapa.

La apuesta se apoyó en el crecimiento económico del sur del país, una región que la propia bolsa denominó “Boom Belt”.

En su sitio web, la compañía sostuvo que esa zona reunió un producto interno bruto anualizado de USD 8,9 billones, concentró el 40% de las exportaciones estadounidenses y explicó que allí se generó el 57% del crecimiento del empleo de Estados Unidos en los últimos cinco años.

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La Texas Stock Exchange busca disputar cotizaciones a la Bolsa de Nueva York y al Nasdaq desde su base en Dallas (REUTERS/Brendan McDermid)
La Texas Stock Exchange busca disputar cotizaciones a la Bolsa de Nueva York y al Nasdaq desde su base en Dallas (REUTERS/Brendan McDermid)

Con ese diagnóstico, la firma buscó instalar la idea de que el dinamismo empresarial se desplazó hacia el sur y de que el sistema de cotización debía acompañar ese reordenamiento.

La bolsa de Texas busca captar empresas del sur de Estados Unidos

La TXSE, apodada “Tex-ee”, contó entre sus respaldos financieros con BlackRock, Goldman Sachs y Charles Schwab.

Su plan actual fue comenzar con cotizaciones corporativas más adelante este año y facilitar ofertas públicas iniciales a partir de 2027, de acuerdo con el medio.

Ese calendario, según la publicación, apuntó a construir primero una base operativa y de emisores antes de competir de manera abierta por los estrenos bursátiles que suelen concentrarse en la Bolsa de Nueva York y en el Nasdaq.

La empresa se presentó como la única plataforma principal de cotización de empresas y productos cotizados en bolsa construida y con sede en la llamada Boom Belt.

La TXSE comenzó a operar en oficinas temporales de Uptown Dallas y prevé una ceremonia de toque de campana por su debut (Mandatory Credit: Kirby Lee/Image of Sport-US PRESSWIRE/File Photo)
La TXSE comenzó a operar en oficinas temporales de Uptown Dallas y prevé una ceremonia de toque de campana por su debut (Mandatory Credit: Kirby Lee/Image of Sport-US PRESSWIRE/File Photo)

En una definición atribuida por la publicación a la propia compañía, sostuvo: “Como el único mercado principal de cotización de empresas y ETP construido y con sede en la Boom Belt, TXSE es a la vez producto del ascenso de la región y un catalizador para acelerarlo”.

Ese argumento resumió la lógica de su lanzamiento: la proximidad geográfica y corporativa con los estados del sur debería volverla más atractiva para compañías que evaluaron salir al mercado.

La bolsa buscó convertir ese vínculo regional en una ventaja frente a las plataformas tradicionales de Wall Street, tanto por la cercanía con potenciales emisores como por la posibilidad de presentarse como una alternativa enfocada en el tejido empresarial de esa zona del país.

El proyecto contempla una sede permanente en la Bank of America Tower

La operación actual fue transitoria. La bolsa planeó trasladar su sede permanente a la Bank of America Tower de Dallas, donde instalaría el Texas Market Center, una instalación pensada para concentrar áreas de administración y espacios de recepción institucional.

El objetivo fue dotar al proyecto de una “dirección” reconocible y de una infraestructura que reforzara su perfil ante el mercado.

La bolsa de Texas proyecta una sede permanente en la Bank of America Tower mientras la Bolsa de Nueva York y el Nasdaq expanden operaciones en Texas (Mandatory Credit: Jerome Miron-USA TODAY Sports/File Photo)
La bolsa de Texas proyecta una sede permanente en la Bank of America Tower mientras la Bolsa de Nueva York y el Nasdaq expanden operaciones en Texas (Mandatory Credit: Jerome Miron-USA TODAY Sports/File Photo)

Según informó Fox Business, ese complejo incluyó oficinas ejecutivas, un museo empresarial de Texas y un estudio de transmisión.

Un anuncio del estudio de diseño KPF difundido en mayo agregó que la bolsa ocuparía varias áreas dentro del edificio, incluido espacio en la planta baja y un vestíbulo elevado en el piso 12.

En ese esquema, la presencia física no funcionó solo como un dato inmobiliario: se integró a la narrativa de una nueva plaza financiera que buscó anclarse en Dallas como símbolo.

La torre sería el edificio más alto de Uptown Dallas una vez terminada. Desde allí, la nueva entidad buscó consolidar una presencia física e institucional en una ciudad que se volvió una pieza central de la estrategia de Texas para atraer empresas, en un contexto de competencia entre estados por sedes corporativas y por el marco regulatorio de su incorporación.

La apertura de la bolsa coincidió con el esfuerzo del estado por captar compañías interesadas en trasladar su sede o cambiar su estado de incorporación.

El argumento que impulsó esa estrategia, según el diario, combinó políticas favorables para los negocios y regímenes fiscales más atractivos que los de estados como California y Nueva York. La TXSE procuró insertarse en ese movimiento con una propuesta que vinculó identidad regional y ambición nacional.

En ese escenario, sus competidores directos también se movieron. La Bolsa de Nueva York y el Nasdaq ya abrieron operaciones en Texas para permitir cotizaciones duales y ofrecieron a las empresas sumarse a esas estructuras duplicadas sin costo.

Esa reacción anticipó que el lanzamiento no se leyó como un gesto simbólico, sino como una iniciativa que apuntó a disputar, al menos en parte, el flujo de compañías y productos que eligen dónde listarse en Estados Unidos.

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