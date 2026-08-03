Empresas estadounidenses intensifican sus esfuerzos para reducir la dependencia de China en la obtención de minerales críticos para armamento esencial

La guerra con Irán aumentó la urgencia por reponer misiles Tomahawk e interceptores THAAD y por reducir la dependencia de China en minerales críticos. (EP)

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Ubicada en un parque empresarial de New Hampshire, una pequeña refinería procesa residuos mineros con electricidad para extraer minerales críticos necesarios para sistemas de armamento clave de Estados Unidos, incluidos los misiles utilizados en la guerra contra Irán.

Esta refinería puede contribuir a que Estados Unidos rompa el monopolio que China ejerce sobre el procesamiento de minerales críticos, pero la construcción de una nueva fábrica tardará hasta un año y medio, mientras la administración Trump impulsa la expansión de la producción nacional. La empresa, Phoenix Tailings, recibió recientemente un préstamo de 500 millones de dólares del Pentágono para acelerar su producción, tras haber comenzado hace ocho años como un laboratorio casero en busca de un método más limpio para refinar metales. Es la más reciente empresa de minerales críticos que ha recibido el apoyo del gobierno.

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La tarea que realizan los trabajadores con trajes resistentes al calor y máscaras faciales selladas se ha vuelto más urgente a medida que el conflicto con Irán reduce el suministro de municiones clave, como los misiles de crucero Tomahawk y los interceptores THAAD. Si bien la Casa Blanca exige a los contratistas militares que aceleren la producción, también impone normas más estrictas que les prohíben obtener minerales críticos de China.

“Será una tarea ardua y un desafío reponer estas existencias y aumentar la producción en el plazo necesario para satisfacer la demanda y las regulaciones de defensa”, afirmó Anthony Balladon, director comercial y cofundador de Phoenix Tailings. Añadió que la empresa está trabajando arduamente para aumentar su capacidad.

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Aunque Estados Unidos está acelerando el ritmo para crear reservas nacionales de minerales críticos libres del control de su rival más formidable, es probable que las empresas del sector tarden años en construir nuevas minas y aumentar la producción de los potentes imanes esenciales para numerosas aplicaciones de alta tecnología. Extraer algunos de los elementos difíciles de pronunciar de los residuos mineros existentes puede ayudar a satisfacer la creciente demanda mientras tanto, pero probablemente se necesitarán varias empresas para lograrlo.

Vista de la mina a cielo abierto de tierras raras de MP Materials en Mountain Pass, California, Estados Unidos. (Reuters)

La industria de los minerales críticos tiene grandes planes, pero llevará tiempo ponerlos en marcha.

Phoenix Tailings utiliza residuos de la minería tradicional, así como imanes y discos duros reciclados, como materia prima, trabajando para contrarrestar la influencia de China en el procesamiento, donde esta tiene el mayor control sobre la cadena de suministro.

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La empresa, con sede en Woburn, Massachusetts, cerca de Boston, planea construir una instalación más grande para extraer y producir metales críticos necesarios no solo para la defensa, sino también para las industrias aeroespacial y automotriz.

“La llamamos la instalación de la libertad porque, en última instancia, su propósito es garantizar que todo el hemisferio occidental, Estados Unidos y sus aliados estén libres de la influencia china en el sector de las tierras raras”, dijo Balladon.

Una tarde reciente, dos técnicos con trajes de protección resistentes al calor operaban un aparato de cilindros, tubos, embudos y paneles de control instalados en una plataforma con barandillas de color amarillo brillante. Un proceso químico que utiliza electricidad elimina el oxígeno y transforma el material en un metal grisáceo que se emplea para fabricar los imanes permanentes de gran potencia utilizados en aviones de combate, misiles, sistemas de radar y drones.

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Los metales que refina Phoenix Tailings y otros minerales críticos desempeñan un papel fundamental en los sistemas de defensa, afirmó Balladon. Un sistema de armas de 150 millones de dólares no funcionará si carece de minerales críticos cuyo valor puede oscilar entre 20.000 y 30.000 dólares, añadió.

El sector de la defensa depende especialmente del samario y necesita entre 50 y 100 toneladas anuales, pero la capacidad de producción en Estados Unidos es muy limitada, explicó.

Un trabajador en la refinería de Phoenix Tailings en Exeter, Nueva Hampshire, el 22 de julio del 2026. (AP foto/Rodrique Ngowi)

Según Balladon, Phoenix Tailings es una de las pocas empresas capaces de producir el metal final, pero su capacidad es de tan solo unos 200 kilogramos (440 libras) al año. Afirmó que la empresa aumentará su producción a unas 5 toneladas en los próximos tres meses, pero que no alcanzará su objetivo de 120 toneladas hasta el próximo año o 2028.

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Otro fabricante estadounidense de imanes busca materias primas en Francia.

Durante años, Arnold Magnetic Technologies dependió de China para obtener samario, necesario para producir el imán extremadamente fuerte y estable a altas temperaturas que se utiliza en misiles de precisión como el Tomahawk.

Esto ya no funciona. Para Arnold, la solución para obtener los minerales críticos que necesita proviene de un vestigio de la antigua industria europea de tierras raras: la tierra minera abandonada en la ciudad francesa de La Rochelle.

Solvay, una empresa química con sede en Bélgica, dejó de separar y procesar tierras raras de la tierra extraída en la década de 2000. Fue entonces cuando China estaba desarrollando la mayor parte de la capacidad de procesamiento mundial con la firme intención de dominar la industria.

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China utilizó ese casi monopolio como arma el año pasado, interrumpiendo el flujo de materiales críticos procesados ​​y obligando al gobierno estadounidense a dar marcha atrás en medio de una guerra comercial. Posteriormente, Solvay reanudó sus operaciones y este año ha incorporado otras tierras raras, incluido el samario.

“Este aumento de la producción se debe a varios factores: la creciente demanda de imanes permanentes, el mayor interés geopolítico en la seguridad de la cadena de suministro y la fuerte demanda de los clientes en Europa y Estados Unidos de fuentes de suministro más diversificadas, resilientes y trazables”, declaró un portavoz de Solvay.

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Lanzamiento de un interceptor THAAD en una prueba realizada por la Agencia de Defensa de Misiles de Estados Unidos. (Reuters)

Para Arnold Magnetic Technologies, pagar más por obtener sus suministros de Solvay en lugar de China no ha sido un obstáculo insalvable, ya que los imanes de samario-cobalto que fabrica representan solo una pequeña parte del costo en un sistema de armas, según Matt Blake, director ejecutivo de Arnold.

“No son el factor determinante del costo”, afirmó.

Además, la compañía asegura que el aumento en la demanda de imanes le ha beneficiado.

Aun así, persisten algunas preocupaciones. Estados Unidos depende de las importaciones del mineral crítico tungsteno, y China controla aproximadamente el 80% del suministro minero mundial y una proporción aún mayor del procesamiento, según Brodie Sutherland, director ejecutivo de Patriot Critical Minerals Corp.

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Sutherland, cuya empresa busca explorar y extraer tungsteno en Estados Unidos, está preocupado de que Estados Unidos no pueda prescindir del tungsteno de origen chino después de la fecha límite impuesta por el Pentágono, el 1 de enero de 2027.

Los esfuerzos para aumentar la producción estadounidense llevarán años, afirmó, y mientras tanto, el Pentágono y sus contratistas de defensa deberán recurrir a los inventarios existentes, al reciclaje ampliado y a fuentes no chinas limitadas.

La guerra con Irán y la orden de Trump a China generan presión y oportunidades.

La necesidad de aumentar la producción se ha vuelto más urgente a medida que los nuevos enfrentamientos con Irán reducen las ya mermadas reservas de interceptores de misiles avanzados del ejército estadounidense, incluidos los Patriot y los THAAD, según un análisis reciente del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, un centro de investigación con sede en Washington.

También ha suscitado preocupación por la posible disminución de la potencia de fuego militar en un futuro conflicto con China. El CSIS advirtió en mayo que podría tardar al menos tres años en reabastecer las reservas de misiles Tomahawk, Patriot y THAAD (Terminal High Altitude Area Defense).

Una orden ejecutiva de Donald Trump estableció que los materiales y componentes críticos para armamento de Estados Unidos deben provenir del país o de naciones aliadas. (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Al mismo tiempo, el presidente Donald Trump anunció controles más estrictos sobre los contratistas de defensa que obtienen materiales críticos de China.

“La política de Estados Unidos establece que no solo el equipo terminado desplegado por nuestras fuerzas armadas, sino también los materiales y componentes críticos necesarios para su fabricación, mantenimiento y reparación, se obtengan a nivel nacional o de naciones aliadas”, indica la orden ejecutiva del 20 de julio.

Lockheed Martin, fabricante de THAAD y muchos otros sistemas de armas, declaró: “Evaluamos continuamente la cadena de suministro global de tierras raras para garantizar el acceso a materiales críticos que apoyen las misiones de nuestros clientes”. Otros importantes contratistas de defensa estadounidenses, como Raytheon Technologies y Northrop Grumman, no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Balladon, de Phoenix Tailings, se mostró confiado en las empresas estadounidenses.

“En definitiva, con el apoyo y los socios adecuados en todo el sector, creemos que podemos lograrlo”, afirmó.

AP