Las bombas de calor se convierten en el sistema dominante de climatización doméstica en Estados Unidos

Las bombas de calor se están convirtiendo en el sistema de climatización doméstica dominante en Estados Unidos y desplazan a calderas, hornos de gas y aires acondicionados convencionales

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La adopción acelerada de bombas de calor respetuosas con el medio ambiente está transformando el panorama de la climatización doméstica en Estados Unidos, marcando una tendencia que expertos ya describen como revolucionaria.

Estos dispositivos, que combinan capacidad de calefacción y refrigeración en un solo sistema, están sustituyendo de forma efectiva a los métodos tradicionales, como calderas de agua, hornos de gas y aires acondicionados convencionales.

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Tan solo el año pasado, el 46% de las viviendas nuevas se construyeron con bombas de calor instaladas de origen, una proporción apenas un punto porcentual por debajo de los sistemas tradicionales. Este avance muestra que la bomba de calor está a punto de convertirse en el estándar dominante para la climatización en el país.

La popularidad de estos sistemas obedece a varios factores, entre los que destaca su funcionamiento altamente eficiente y su bajo impacto ambiental. Las bombas de calor se basan en un proceso físico que alterna la conversión de un líquido en gas y viceversa para extraer o liberar calor, según las necesidades de enfriamiento o calefacción del inmueble.

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El 46% de las viviendas nuevas en Estados Unidos se construyó el año pasado con bombas de calor instaladas de origen, a un punto de los sistemas tradicionales (Pioneer)

De esta manera, el mismo equipo puede climatizar el ambiente durante todo el año, bombeando aire caliente o frío al interior de la vivienda. Esto supone una diferencia fundamental respecto a los sistemas tradicionales, que suelen estar diseñados para una sola función y consumen mayor cantidad de energía.

La principal ventaja ambiental de las bombas de calor radica en que generan muchas menos emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con calderas de gas o sistemas que utilizan combustibles fósiles. Al funcionar con electricidad, estos equipos pueden aprovechar fuentes de energía renovable, contribuyendo a la reducción de la huella de carbono en el sector residencial. El hecho de que puedan calentar y enfriar un espacio con un mismo aparato, además, elimina la necesidad de instalar sistemas separados, lo que implica menos consumo de materiales y recursos en la construcción y el mantenimiento.

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Durante décadas, el desarrollo de las bombas de calor estuvo limitado por el uso de refrigerantes con un elevado potencial de calentamiento global. Las generaciones anteriores de estos dispositivos empleaban fluidos capaces de generar un efecto invernadero hasta 2.000 veces superior al CO2, lo que suponía un riesgo ambiental considerable.

Sin embargo, la evolución tecnológica y la presión regulatoria han modificado este escenario. Las regulaciones más recientes de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) exigen la sustitución de estos refrigerantes dañinos por alternativas con un menor impacto ambiental, como fluidos de bajo potencial de calentamiento global o incluso propano. Este cambio normativo ha impulsado la investigación y el desarrollo de tecnologías más seguras, permitiendo que las bombas de calor modernas sean no solo eficientes, sino también considerablemente más limpias.

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Las bombas de calor permiten calefacción y refrigeración con un solo sistema de climatización doméstica durante todo el año (Freepik)

El auge de las bombas de calor también se refleja con claridad en los datos de ventas. Según un informe reciente de la organización sin ánimo de lucro Building Decarbonization Coalition, en el primer trimestre de este año las ventas de bombas de calor crecieron un 32% en comparación con los sistemas de calefacción domésticos más antiguos. Este crecimiento sostenido se observa a lo largo de la última década y media, período en el que las ventas de bombas de calor se han duplicado. Además, el informe indica que la comercialización de estos dispositivos estuvo a punto de superar la de las unidades de aire acondicionado, lo que evidencia un cambio de preferencia tanto en consumidores como en constructores.

El siguiente párrafo responde a la pregunta de por qué las bombas de calor están desplazando a los sistemas tradicionales: las bombas de calor ofrecen una solución integral para climatizar hogares, ya que permiten tanto calentar como enfriar con un solo aparato, utilizando menos energía y adaptándose a las nuevas exigencias ambientales.

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Las tendencias de adopción muestran que el avance de las bombas de calor no solo responde a cuestiones tecnológicas, sino también a cambios en el comportamiento de los consumidores y en la economía del sector. Según Kevin Carbonnier, director asociado de análisis de la Building Decarbonization Coalition, “todas las tendencias apuntan a una mayor adopción de bombas de calor, no solo frente al gas, sino también frente al aire acondicionado tradicional unidireccional”.

Carbonnier destaca que la preferencia por estos sistemas no se debe únicamente a su eficiencia y comodidad, sino también a su capacidad de ofrecer un “aparato dos en uno”, lo que representa una ventaja práctica y económica considerable.

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El contexto económico actual ha reforzado esta tendencia. La combinación de la presión por alcanzar objetivos climáticos, el aumento en los precios de la energía y el encarecimiento de la vivienda ha hecho que tanto consumidores como constructores busquen opciones que permitan reducir costos sin sacrificar confort ni eficiencia.

Un ejemplo de esto es la integración casi universal de placas de cocina eléctricas en las nuevas viviendas. Al combinarse con bombas de calor eléctricas, se elimina la necesidad de instalar conexiones de gas, simplificando el proceso de construcción y optimizando el uso de la energía. Las hornillas eléctricas son más eficientes que las de gas, lo que, sumado a la eficiencia de las bombas de calor, ayuda a mantener bajos los costos energéticos y los precios finales de los inmuebles.

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La transición hacia las bombas de calor como sistema dominante de climatización doméstica en Estados Unidos está impulsada por una convergencia de factores técnicos, económicos y regulatorios. El resultado es una adopción acelerada de una tecnología que promete transformar el consumo energético residencial y reducir considerablemente el impacto ambiental de la climatización.