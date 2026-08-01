“La odisea” supera los USD 700 millones en taquilla mundial y consolida a Christopher Nolan entre los mayores éxitos de 2026

La odisea, la película de Christopher Nolan producida por Universal Pictures, superó los 700 millones de dólares de recaudación global tras su estreno del 17 de julio de 2026. (Archivo)

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La película La odisea, dirigida por Christopher Nolan y producida por Universal Pictures, alcanzó más de 700 millones de dólares en recaudación global tras su estreno el 17 de julio de 2026. El lanzamiento afecta a la industria cinematográfica internacional y a los mercados de distribución, consolidando el título como uno de los mayores éxitos comerciales del año, de acuerdo con datos recopilados por Box Office Mojo y reportes de medios especializados.

De acuerdo con cifras de Box Office Mojo, el filme logró una recaudación doméstica de 344,5 millones de dólares y una internacional de 362,6 millones de dólares, totalizando 707,1 millones de dólares en todo el mundo. El largometraje, que cuenta con un presupuesto estimado de 250 millones de dólares, fue distribuido en salas por Universal Pictures y se proyectó en 81 mercados internacionales, según un informe publicado por Variety y validado por reportes de Brandsynario y NST.

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La producción se basa en la epopeya homérica y sigue el viaje de Odiseo tras la guerra de Troya. El proyecto marca el regreso de Christopher Nolan al cine épico y cuenta con un elenco encabezado por Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya y Robert Pattinson. Según 3DVF, la película superó en dos semanas la recaudación total obtenida por “Oppenheimer” en el mercado doméstico, posicionándose solo detrás de “The Dark Knight” y “The Dark Knight Rises” dentro de la filmografía del director por ingresos en Estados Unidos.

¿Cuál es la recaudación de “La odisea” a nivel mundial?

La odisea ha superado los 700 millones de dólares en recaudación global, según datos de Box Office Mojo. El filme acumula 344,5 millones de dólares en el mercado estadounidense y canadiense, y 362,6 millones de dólares en el resto del mundo. La apertura doméstica se ubicó en 123,5 millones de dólares, el mayor debut de una película de acción en vivo en 2026 en Estados Unidos.

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Durante su segundo fin de semana, la película mantuvo un alto rendimiento, con ingresos de 128,3 millones de dólares en 81 mercados, según NST. El formato IMAX representó una parte significativa de la recaudación, con 140 millones de dólares, de acuerdo con un informe de Variety.

Box Office Mojo informó que La odisea sumó 344,5 millones de dólares en el mercado doméstico y 362,6 millones en el internacional, para un total de 707,1 millones. (Captura de video)

¿Quiénes integran el reparto de “La odisea” y cuál es el equipo técnico?

El reparto principal de La odisea está encabezado por Matt Damon en el papel de Odiseo. Lo acompañan Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya y Robert Pattinson. La dirección de Christopher Nolan, conocido por producciones como “El origen” y “Dunkerque”, marca el regreso del cineasta a la épica clásica, según información publicada por Variety.

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La producción técnica incluyó cámaras IMAX y efectos visuales de última generación, lo cual se refleja en los 140 millones de dólares recaudados en ese formato. El guion adapta la epopeya griega de Homero, incorporando episodios como el enfrentamiento con el Cíclope Polifemo, el encuentro con las Sirenas y la estancia en la isla de Calipso. La producción fue responsabilidad de Universal Pictures, que gestionó la distribución global.

¿Cuál fue la fecha de estreno y en qué mercados se lanzó “La odisea”?

El estreno mundial de La odisea tuvo lugar el 17 de julio de 2026. La película fue lanzada de manera simultánea en regiones de Asia-Pacífico (APAC), Europa, Oriente Medio y África (EMEA), según datos de Box Office Mojo y Variety. La estrategia de estreno global permitió acceder a las principales salas de exhibición en 81 mercados, maximizando la recaudación inicial y el alcance del público internacional.

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La distribución en Estados Unidos estuvo a cargo de Universal Pictures, que también coordinó la llegada del filme a otras regiones clave para la industria cinematográfica. El lanzamiento simultáneo facilitó que la recaudación internacional superara los 360 millones de dólares.

La apertura doméstica de La odisea alcanzó 123,5 millones de dólares y marcó el mayor debut de una película de acción en vivo en 2026 en Estados Unidos. (Foto: Universal Pictures)

¿Cómo se compara “La odisea” con otros éxitos recientes de taquilla?

En términos de recaudación, La odisea se posicionó como la cuarta película más taquillera de 2026, solo superada por otras franquicias y superproducciones del año, según Brandsynario. El rendimiento doméstico ya superó la recaudación total de “Oppenheimer”, film anterior de Nolan que concluyó su ciclo comercial con 330 millones de dólares en Norteamérica y 975 millones de dólares a nivel global, según Deadline.

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El desempeño de La odisea refuerza el perfil comercial del director, cuyas películas han dominado la taquilla en distintos géneros. La utilización de cámaras IMAX y la duración de 2 horas y 53 minutos son elementos técnicos destacados, según lo publicado por Variety.

¿Qué presupuesto tuvo “La odisea” y cómo influyó en su producción?

El presupuesto de La odisea alcanzó los 250 millones de dólares, cifra confirmada por Box Office Mojo y Variety. La inversión permitió desarrollar efectos visuales avanzados y una producción a gran escala, con locaciones y escenarios que recrean episodios clave de la mitología griega. El uso de tecnología IMAX aportó un valor diferencial, con 140 millones de dólares generados en ese formato, lo que representa un 20% de la recaudación global, según Variety.

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La apuesta por una superproducción de estas características responde a la estrategia de Universal Pictures de competir en el segmento de grandes estrenos internacionales.

La odisea adapta la epopeya de Homero sobre el viaje de Odiseo tras la guerra de Troya, con Matt Damon al frente de un elenco que integran Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya y Robert Pattinson. (Melinda Sue Gordon/Universal Pic)

¿Cómo afecta el éxito de “La odisea” a la industria cinematográfica?

El resultado comercial de La odisea tiene varias implicancias para el sector. La recaudación global refuerza la tendencia de estrenos simultáneos y la importancia del mercado internacional en la rentabilidad de las superproducciones. Estudios y compañías de exhibición evalúan en función de estos resultados la programación de futuras películas, la asignación de recursos y la inversión en tecnologías como IMAX.

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El caso de La odisea confirma el peso de los directores de renombre y el impacto de las estrategias de marketing y distribución global, de acuerdo con el análisis de Variety.

¿Qué se puede esperar tras el éxito de “La odisea”?

La evolución de la taquilla de La odisea será seguida de cerca por la industria y los analistas, ya que podría influir en la programación de próximos estrenos y en las estrategias de distribución de los principales estudios. El resultado hasta la fecha refuerza la relevancia de los lanzamientos globales y la capacidad de convocatoria de los grandes directores y productoras en el mercado contemporáneo, según Brandsynario y Variety.

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La película continúa en cartelera y se prevén nuevas cifras récord en las próximas semanas, de acuerdo con proyecciones de los portales consultados.