“Spider-Man: Un nuevo día” rompe el récord histórico de taquilla con USD 167 millones

Spider-Man: Un nuevo día recaudó 167 millones de dólares en su primer día y logró el mayor estreno diario de la historia en Estados Unidos. (Sony Pictures)

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La película Spider-Man: Un nuevo día alcanzó 167 millones de dólares en su primer día de exhibición en Estados Unidos, logrando el mayor estreno en la historia del mercado norteamericano, según estimaciones de la industria reportadas el viernes 31 de julio de 2026. El dato afecta a la industria cinematográfica, los estudios y las cadenas de exhibición, al romper marcas previas y modificar las expectativas de recaudación para futuros estrenos. Este resultado es importante porque supera el récord anterior de Avengers: Endgame y redefine el umbral para los grandes lanzamientos de franquicias internacionales.

De acuerdo con informes de Deadline, Forbes y Variety, el largometraje producido por Sony Pictures y Marvel Studios sumó esa cifra al incluir los ingresos de funciones anticipadas realizadas miércoles y jueves, además de las funciones regulares del viernes. Las estimaciones sectoriales indican que los preestrenos arrojaron una recaudación de 72 millones de dólares, lo que representa la mayor marca histórica para preestrenos en el país. Hasta el momento, Sony Pictures no ha publicado la cifra definitiva, por lo que los datos corresponden a cálculos de compañías de análisis y fuentes especializadas.

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El contexto previo muestra que el récord de estreno en un solo día pertenecía a Avengers: Endgame, con 157,4 millones de dólares en 2019. El desempeño de Spider-Man: Un nuevo día también supera el estreno de Spider-Man: Sin camino a casa, que en 2021 alcanzó 121,96 millones en su primer viernes. El resultado consolida la tendencia de las franquicias como motor de la recuperación pospandemia para las salas de cine en Estados Unidos.

¿Cuánto recaudó “Spider-Man: Un nuevo día” en su primer día?

Según Forbes, la cifra de 167 millones de dólares corresponde a la suma de los ingresos de los preestrenos del miércoles y jueves más la taquilla regular del viernes, siguiendo la práctica del sector para grandes estrenos. El reporte indica que los 72 millones de dólares obtenidos en funciones anticipadas superan el récord anterior de Avengers: Endgame, que había reunido 60 millones en ese concepto.

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Variety y Deadline precisan que la proyección para el primer fin de semana oscila entre 330 y 342 millones de dólares. De confirmarse, Spider-Man: Un nuevo día quedaría como el segundo mayor estreno de la historia en Norteamérica, solo por detrás de Endgame, que logró 357 millones en su primer fin de semana.

Sony Pictures y Marvel Studios estrenaron Spider-Man: Un nuevo día en 4.487 salas de Estados Unidos y Canadá, la mayor red de exhibición de la franquicia. (Marvel Studios)

¿Qué récords de taquilla rompió “Spider-Man: Un nuevo día”?

El análisis de ComicBook muestra que Spider-Man: Un nuevo día superó en su primer día el resultado final de películas como Pixar’s Hoppers y se ubicó entre las diez películas más taquilleras del año en Estados Unidos. El primer viernes de la nueva entrega de Spider-Man superó los registros de Star Wars: El despertar de la fuerza, Avengers: Infinity War y Star Wars: Los últimos Jedi, que hasta ahora integraban el grupo de estrenos con más de 100 millones de dólares en su jornada inaugural.

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Los datos disponibles confirman que Spider-Man: Un nuevo día se posiciona por delante de los 260,1 millones de dólares de Spider-Man: Sin camino a casa como apertura de fin de semana, siempre que se mantenga el ritmo de ventas sábado y domingo, según Variety.

¿Cuántas salas proyectaron la película y cómo fue la distribución?

Deadline informó que Spider-Man: Un nuevo día se estrenó en 4.487 salas en Estados Unidos y Canadá, la mayor red de exhibición para un estreno de la franquicia. Cadenas como AMC, Regal y Cinemark programaron hasta 44 funciones en un solo día en complejos de grandes ciudades como Nueva York y Los Ángeles, de acuerdo con el reporte de Forbes.

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La preventa de boletos superó los 80 millones de dólares, según datos de la industria difundidos por Forbes, lo que anticipaba el alto desempeño en la taquilla. Las funciones en formatos especiales como Dolby, 4DX y ScreenX también establecieron máximos históricos, con ingresos superiores a los obtenidos por Super Mario Galaxy: La película y Deadpool & Wolverine, según la consultora The Numbers.

Las proyecciones de taquilla ubican a Spider-Man: Un nuevo día entre 330 y 342 millones de dólares en su primer fin de semana en Norteamérica. (Sony Pictures)

¿Qué dicen Sony Pictures y las fuentes oficiales sobre la recaudación?

Hasta la tarde del viernes 31 de julio, Sony Pictures no había publicado un comunicado oficial con la cifra final de recaudación de Spider-Man: Un nuevo día. Las proyecciones de 167 a 173 millones de dólares provienen de consultoras como Greenlight Analytics, NRG y de los circuitos de exhibición, según información de Deadline y The Washington Times.

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Un portavoz de Sony Pictures citado por The Washington Times confirmó que las funciones de preestreno superaron los 50 millones de dólares, lo que representa el mejor resultado de la historia para la compañía en ese rubro. Variety subraya que la suma de los datos de miércoles y jueves fue clave para alcanzar el récord.

¿Cuánto logró “Spider-Man: Un nuevo día” en funciones de preestreno?

Deadline y Variety reportaron que Spider-Man: Un nuevo día recaudó 72 millones de dólares en funciones de preestreno, un récord para la industria estadounidense. El dato supera los 60 millones de Avengers: Endgame y los 50 millones de Spider-Man: Sin camino a casa en este concepto.

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Las funciones anticipadas incluyeron accesos exclusivos para miembros de Prime Video el miércoles por la noche y funciones regulares desde el mediodía del jueves en la mayoría de los complejos de exhibición. Estos ingresos contribuyeron de manera decisiva al total registrado el viernes, según Forbes.

El récord de Spider-Man: Un nuevo día refuerza el papel de las franquicias de superhéroes en la recuperación pospandemia de las salas de cine en Estados Unidos. (Sony Pictures)

¿Qué impacto tiene este récord en la industria cinematográfica?

El récord alcanzado por Spider-Man: Un nuevo día representa un punto de inflexión para la industria cinematográfica de Estados Unidos, que experimentó fluctuaciones en la asistencia a salas tras la pandemia. El resultado refuerza la vigencia de los grandes estrenos en cines y la importancia de las franquicias de superhéroes como motor de crecimiento para Sony Pictures, Marvel Studios y los exhibidores.

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El éxito de la película implica una recuperación del tráfico en salas y una mejora en la recaudación respecto a años anteriores, según Forbes. Los estudios y las cadenas monitorean el comportamiento del público para planificar futuros lanzamientos de alto presupuesto.

¿Qué se espera para el resto del fin de semana?

Las proyecciones de consultoras como Greenlight Analytics y NRG apuntan a que el resultado final del fin de semana podría acercarse o superar los 340 millones de dólares, según Deadline. Si se confirma, el mercado estadounidense registraría también un récord de recaudación total para todos los estrenos combinados en un solo fin de semana, por encima de los 402 millones logrados durante el debut de Avengers: Endgame.

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El seguimiento de la taquilla durante sábado y domingo servirá de referencia para la industria en la planificación de futuros estrenos.

La taquilla de Spider-Man: Un nuevo día incluyó 72 millones de dólares de preestrenos, un récord que superó la marca de Avengers: Endgame. (Captura de pantalla)

¿Cómo se compara con otros lanzamientos recientes?

En comparación con otros estrenos de gran presupuesto, Spider-Man: Un nuevo día superó los números de Toy Story 5, Minions & Monsters y The Odyssey en sus respectivos lanzamientos de 2026, según datos de Deadline. El informe sectorial indica que el impacto de la película se extiende a la venta de productos promocionales y asociaciones comerciales, con una campaña récord de 309 millones de dólares en acuerdos de mercadotecnia, según Deadline.

¿Qué mantiene y qué cambia en la industria tras este récord?

El récord de Spider-Man: Un nuevo día confirma la tendencia de los grandes estudios a priorizar estrenos simultáneos en miles de salas, la apuesta por funciones de preestreno extendidas y la importancia de formatos premium para atraer público. La industria mantiene la estrategia de generar expectativa con preventas masivas y alianzas comerciales, pero el nuevo umbral de recaudación puede modificar las metas de los estudios y la competencia por fechas de estreno.

El resultado también refuerza la percepción de que las franquicias de superhéroes conservan su capacidad de convocatoria, pese al debate sobre la saturación del género en los últimos años.

¿Qué impacto tiene para los espectadores y los estudios?

Para el público, el éxito de Spider-Man: Un nuevo día ofrece un abanico más amplio de funciones y horarios, así como acceso a experiencias en formatos especiales. Para los estudios, el récord implica una validación de la estrategia de invertir en grandes franquicias y coordinar lanzamientos mundiales. El seguimiento en las próximas semanas permitirá evaluar la sostenibilidad de este modelo y su posible impacto en la programación de estrenos para 2027.