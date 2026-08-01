Marco Rubio consideró un “logro extraordinario” que América Latina tenga una mayoría de gobiernos afines a Estados Unidos

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos (Europa Press/Archivo)

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, destacó el viernes lo que calificó como “un logro extraordinario” al señalar que actualmente la mayoría de los gobiernos de América Latina y el Caribe son afines a Washington.

“Por primera vez en 15 o 20 años, la inmensa mayoría de los países del hemisferio occidental están ahora encabezados por líderes proestadounidenses y gobiernos proestadounidenses. Es un logro extraordinario”, afirmó Rubio durante una reunión de gabinete.

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Rubio subrayó que “prácticamente en cada elección que se ha celebrado desde que usted fue elegido presidente, ha salido electa una persona que es proestadounidense, y creo que esta es una situación increíble”, dirigiéndose al presidente Donald Trump.

La más reciente incorporación a esta tendencia es Keiko Fujimori, quien asumió esta semana la presidencia de Perú y se suma a la ola conservadora afín a Trump en la región. El viernes, Rubio mantuvo una conversación telefónica con Fujimori, según informó el Departamento de Estado. Según la Embajada de Estados Unidos en Perú, Rubio subrayó la importancia de fortalecer los vínculos entre ambos países en los próximos años, con especial énfasis en la cooperación contra el crimen transnacional, la ampliación del comercio, el impulso de inversiones y la preparación frente a desastres naturales.

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Pese a la sucesión de victorias de líderes alineados con la política de Washington, son 17 países —aproximadamente la mitad de los gobiernos de la región— los que están en manos de líderes claramente alineados con la política de Donald Trump.

En la izquierda regional permanecen dos potencias, México y Brasil, mientras que Colombia se prepara para un cambio con la inminente llegada de Abelardo de la Espriella. El tradicional rival de Estados Unidos, Cuba, enfrenta una aguda crisis económica y, tras la detención del ex dictador venezolano Nicolás Maduro en enero por fuerzas estadounidenses, Caracas comenzó a colaborar con la agenda de Washington. Por su parte, el régimen de Nicaragua, liderado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, mantiene una postura desafiante ante Estados Unidos.

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Donald Trump junto a líderes de América Latina y el Caribe (Créditos: Casa Blanca)

A solicitud de Washington, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebrará el miércoles una reunión especial para tratar la situación en Nicaragua.

Por otra parte, la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó este miércoles a los países latinoamericanos a incrementar su gasto en defensa y seguridad ante el avance del crimen organizado en la región. Estados Unidos ya creó el Escudo de las Américas, una alianza militar contra redes criminales integrada por gobiernos conservadores, que excluye a Brasil y México del grupo estratégico.

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“Es fundamental que nuestros vecinos de la región inviertan más en su propia defensa y seguridad. No hay razón para que ningún país, especialmente aquellos que enfrentan importantes amenazas narcoterroristas, destine tan poco a defensa”, escribió Elbridge Colby, subsecretario de Defensa de Estados Unidos, en la revista Americas Quarterly.

El funcionario del Pentágono calificó de “absurdo” que algunos países latinoamericanos “destinen menos del 1% de su PIB a la defensa nacional”, sin precisar cuáles. En contraste, destacó que los aliados europeos de la OTAN “están aumentando significativamente su gasto, hasta alcanzar un 3,5% del PIB en gastos militares y un 1,5 % adicional en cuestiones relacionadas con la seguridad”.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participa en una reunión del gabinete en Camp David, en Thurmont, Maryland (EE. UU.), el 31 de julio de 2026 (REUTERS/Daniel Heuer)

Colby, quien participó a inicios de mes en la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas en Cusco, Perú, elaboró el artículo para defender la política estadounidense hacia la región. Según el subsecretario, existe “una oportunidad histórica para que Estados Unidos y sus vecinos regionales colaboren” en la lucha contra el narcotráfico y otras amenazas.

El funcionario explicó que la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos contempla la actualización de la Doctrina Monroe, principio de política exterior del siglo XIX que establecía a Latinoamérica bajo la esfera de influencia de Washington. “Por supuesto, reconocemos que la Doctrina Monroe es controvertida en muchos ámbitos. Pero también es frecuente que se malinterprete”, apuntó.

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(Con información de AFP)