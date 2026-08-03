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El Dow Jones cerró en un máximo histórico tras un repunte general en Wall Street

La suba se apoyó en la caída del Brent luego de señales de distensión entre Washington y Teherán, mientras el S&P 500 avanzó 1,5% y quedó a 0,1% de su marca

Fotografía de archivo. EFE/SARAH YENESEL
Fotografía de archivo. EFE/SARAH YENESEL
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El mercado bursátil estadounidense repuntó con fuerza el lunes y llevó al Dow Jones a cerrar en un máximo histórico, impulsado por la caída del petróleo tras las señales de distensión en el conflicto entre Estados Unidos e Irán. El S&P 500 subió 1,5% y quedó a solo 0,1% de su propio récord, mientras el Nasdaq avanzó 2,1%.

El barril de Brent se desplomó 4,7% hasta USD 83,77, después de que el presidente Donald Trump anunciara el fin de semana que pospondría nuevos ataques contra Irán a pedido de aliados regionales. Trump también señaló que el lunes habría conversaciones con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, aunque Teherán negó que existieran negociaciones previstas.

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La baja del crudo arrastró consigo los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. El bono a 10 años cayó a 4,68% desde el 4,75% registrado el viernes, aunque se mantiene muy por encima del 3,97% previo al inicio del conflicto con Irán.

“Cada día, todo el mundo se despierta y mira el precio del barril de petróleo y el rendimiento de los bonos a 10 años; si bajan, el mercado va bien, y si suben, el mercado va mal”, dijo Art Hogan, estratega jefe de mercados de B. Riley Wealth. Hogan agregó que, en circunstancias normales, la temporada de resultados permitiría abstraerse de las perturbaciones macroeconómicas, pero que esta vez no ha sido así.

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Los rendimientos elevados presionan a la baja los precios de las acciones y encarecen el crédito para hogares y empresas. La tasa hipotecaria promedio a largo plazo en Estados Unidos ya trepó a su nivel más alto en un año.

La baja del combustible impulsó a las compañías con mayores costos operativos en ese rubro. United Airlines subió 5,8% y American Airlines avanzó 5%, mientras Norwegian Cruise Line Holdings ganó 6,6%.

Fotografía de archivo de una sesión en Wall Street. EFE/Sarah Yenesel
Fotografía de archivo de una sesión en Wall Street. EFE/Sarah Yenesel

Boeing lideró las subidas individuales con un alza de 8% luego de que los reguladores estadounidenses certificaron sus aviones 737 MAX-7 para el servicio comercial. Por su parte, Tyson Foods subió 2,8% tras reportar ganancias del trimestre de primavera levemente superiores a las proyecciones de los analistas; el director ejecutivo Donnie King destacó la fortaleza del negocio de pollo y de alimentos preparados bajo marcas como Jimmy Dean y Hillshire Farm.

Las empresas del S&P 500 van camino a registrar ganancias por acción un 47% superiores a las del mismo período del año anterior, según datos de FactSet, con más de la mitad del índice habiendo ya reportado. De confirmarse, sería el crecimiento más sólido desde la primavera de 2021, cuando la economía se recuperaba de la pandemia de covid-19.

A ese panorama se sumó un informe que mostró que la actividad manufacturera estadounidense se aceleró hasta su nivel más alto desde 2022. El sector de servicios de comunicación fue el de mejor desempeño entre los 11 principales del S&P, con una suba superior al 4%, traccionada por Meta Platforms y Alphabet. El sector energético, en cambio, cedió más de 1% y fue el de peor resultado en la jornada.

La incertidumbre sobre la rentabilidad de la inteligencia artificial mantuvo en vilo a las acciones de fabricantes de chips. Micron Technology osciló entre una caída de 6,4% y una ganancia de 1,7% a lo largo de la sesión, para cerrar con un alza de 0,8%; en lo que va del año acumula una suba de aproximadamente 190%.

El temor de fondo es que, si la IA genera menos productividad y ganancias de las esperadas, las grandes tecnológicas podrían recortar su gasto en centros de datos, lo que afectaría directamente a las empresas de semiconductores. Los resultados de Amazon y Microsoft de la semana pasada disiparon en parte esas dudas, pero los inversores aguardan con atención los próximos reportes.

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Esta semana presentarán resultados SpaceX —en su primer reporte trimestral desde su salida a bolsa, con acciones que cotizan por debajo de su precio de oferta de USD 135—, además de Palantir, Advanced Micro Devices y las compañías de almacenamiento de datos SanDisk y Western Digital.

Las oscilaciones ligadas a la IA tuvieron su mayor expresión en Corea del Sur, donde el índice Kospi cayó 5,1% el lunes, un día después de haber registrado su mejor jornada en la historia con una suba de 17,9%. El índice está dominado por Samsung Electronics y SK Hynix, dos de los mayores fabricantes de chips del mundo.

En Japón, el Nikkei 225 retrocedió 0,9% luego de que Estados Unidos y Japón confirmaron una intervención coordinada para sostener el valor del yen frente al dólar. Un yen más fuerte ayudaría a contener la inflación en el país, pero podría perjudicar a sus exportadores.

Al cierre, el S&P 500 sumó 110,78 puntos para quedar en 7.600,50 unidades, a escasa distancia de su récord histórico de cierre de 7.609,78. El Dow Jones avanzó 693,38 puntos hasta 53.178,41, y el Nasdaq ganó 540,04 para terminar en 25.913,90.

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