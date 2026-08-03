BlackBerry: 10 usos que le puedo dar hoy al celular de moda

El diseño de BlackBerry fue referente en la era previa a los smartphones táctiles, destacando por su enfoque en la mensajería y la eficiencia. (Reuters)

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En 2026, la presencia de un BlackBerry en la vida diaria ha adquirido nuevas connotaciones, alejadas de la imagen corporativa que lo caracterizaba en el pasado. Aunque ya no es posible utilizar muchas de las aplicaciones y funciones que dominan los teléfonos inteligentes actuales, existen varias formas de aprovechar este móvil, tanto clásicos como los que funcionan con Android.

El atractivo de estos dispositivos radica precisamente en sus limitaciones, que se han convertido en una característica deseada para quienes buscan una experiencia de uso más sencilla y menos invasiva.

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Usos actuales de un BlackBerry: funcionalidades y posibilidades

A pesar de que BlackBerry ya no compite en el mercado de smartphones modernos, estos dispositivos aún pueden encontrar un lugar en la rutina tecnológica de 2026. Si bien las aplicaciones más populares y los servicios en línea han dejado de ser compatibles, se han abierto nuevas oportunidades para quienes desean aprovechar la esencia de un teléfono sin distracciones.

El BlackBerry Curve 8520 todavía genera interés en sitios de compraventa digital por su valor de nostalgia y coleccionismo.

El teclado físico, el diseño robusto y la imposibilidad de perderse entre notificaciones y redes sociales convierten al BlackBerry en una herramienta alternativa, ideal para quienes buscan una relación más equilibrada con la tecnología.

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La imposibilidad de instalar Instagram, navegar por TikTok, pedir comida a domicilio o editar videos puede verse como una desventaja, pero muchos usuarios valoran precisamente esa ausencia de estímulos constantes.

Llevar un BlackBerry en el bolsillo en 2026 genera curiosidad y conversación, y su teclado QWERTY sigue siendo cómodo y eficiente para escribir textos largos, listas o pensamientos personales. El diseño compacto y el panel táctil ofrecen una experiencia distinta, menos dependiente de la pantalla táctil.

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Llevar un BlackBerry en el bolsillo en 2026 genera curiosidad y conversación, y su teclado QWERTY sigue siendo cómodo. (Reuters)

Incluso aspectos como la cámara, considerada obsoleta por los estándares actuales, pueden convertirse en un atractivo. Las imágenes granuladas de una cámara de 8 megapíxeles ofrecen un estilo retro que contrasta con la perfección de las fotos digitales de hoy.

Pero el verdadero valor está en la incapacidad de este peculiar celular para ejecutar aplicaciones que alimentan la ansiedad digital, como los agregadores de noticias o las plataformas de mensajería instantánea.

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5 formas de reutilizar un BlackBerry tradicional

Para quienes cuentan con un modelo clásico —como Bold, Curve, Pearl, Classic o Passport—, hay al menos cinco usos prácticos y creativos. Estos dispositivos ya no permiten hacer llamadas, enviar mensajes ni usar datos móviles, pero su funcionalidad offline sigue vigente:

BlackBerry se lanzó el 19 de enero de 1999 con el dispositivo BlackBerry 850. REUTERS/Mark Blinch

Máquina de escribir sin distracciones: El teclado físico convierte al BlackBerry en una herramienta de escritura pura, ideal para diarios, poesía o listas de tareas, sin la tentación de acceder a redes sociales o notificaciones. Reproductor de música retro: Con ranura microSD y conector de audífonos, estos teléfonos pueden almacenar y reproducir música o podcasts, sin agotar la batería del teléfono principal. Reloj despertador o de escritorio: Al mantenerlo cargando en la mesa de noche, la pantalla ofrece la hora de forma discreta, sin la luz azul de los dispositivos modernos. Consola de juegos vintage: Muchos modelos conservan juegos clásicos como Brick Breaker o Word Mole, útiles como pasatiempo en viajes o esperas prolongadas. Grabadora de voz portátil: Gracias a sus micrófonos de calidad, pueden grabar clases, entrevistas o pensamientos espontáneos.

Las unidades nuevas selladas del BlackBerry Curve 8520, conocidas como New Old Stock, pueden costar entre 100 y 200 dólares en el mercado de segunda mano. (eBay)

Usos para BlackBerry con Android: 3 alternativas funcionales

Los modelos más recientes, como PRIV, KeyOne, KEY2 o KEY2 LE, abren otras posibilidades al mantener cierta compatibilidad con Wi-Fi y redes 4G. Aunque muchas aplicaciones modernas ya no funcionan debido a las versiones antiguas de Android, siguen existiendo al menos tres usos destacados:

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Teléfono secundario para el trabajo: Resulta útil como dispositivo de respaldo para llamadas, correos electrónicos y lectura de documentos en PDF, aportando productividad en tareas específicas. Emulador de consolas clásicas: Estos BlackBerry pueden ejecutar emuladores de Game Boy, Super Nintendo o Sega Genesis, y el teclado físico puede configurarse como control para juegos retro. Centro de domótica: Al dejarlo conectado en casa, puede servir como control remoto fijo para gestionar enchufes o luces inteligentes, facilitando el manejo de la domótica familiar.

Una línea de tiempo visual muestra la evolución de los teléfonos móviles, desde modelos clásicos como el Nokia 1100 y Motorola StarTAC hasta un moderno iPhone y Samsung Galaxy Note, alineados cronológicamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Usos generales para cualquier modelo: 2 opciones adicionales

Existen al menos tres funciones más que pueden aplicarse tanto para modelos clásicos como Android:

Pieza de colección o decoración: Un BlackBerry en buen estado puede ser un objeto de exhibición, destacando en estanterías u oficinas como ejemplo de la historia de la tecnología móvil. Dispositivo de emergencia (solo para Android): Guardado y con la batería parcialmente cargada, puede servir para llamadas urgentes si el teléfono principal falla.

El resurgimiento de BlackBerry en 2026 no se debe a su capacidad para competir con los smartphones actuales, sino a la posibilidad de conectar con la tecnología de manera selectiva, consciente y menos saturada.

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