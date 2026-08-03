Myspace vuelve después de 20 años de ser la red social más importante del mundo

La red social Myspace fue creada en 2003 y rápidamente se consolidó como una de las mayores plataformas de su tipo a nivel global. (Imagen ilustrativa Infobae)

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Después de perder relevancia durante casi 20 años frente a otras redes sociales, Myspace prepara un relanzamiento con la meta de regresar al mercado y competir en un entorno dominado por plataformas como Facebook e Instagram. Los actuales dueños, los hermanos Tim y Chris Vanderhook, trabajan en una propuesta que busca diferenciarse de los modelos actuales, dejando de lado la dependencia de algoritmos y el consumo interminable de contenido.

Aunque no hay fecha definida para el lanzamiento, el proyecto sigue vigente y representa el intento más reciente por devolverle protagonismo a una red que marcó el inicio de la era social en internet.

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Nuevo relanzamiento de Myspace: objetivos y diferencias con otras redes sociales

Los responsables de Myspace, Tim y Chris Vanderhook, confirmaron que la red social está en proceso de una transformación destinada a reincorporarla al mercado actual. A diferencia de las plataformas predominantes, la nueva versión no dependerá de algoritmos diseñados para fomentar el desplazamiento ininterrumpido de los usuarios.

Así luce Myspace en la actualidad.

Según explicaron, el objetivo es crear un espacio digital más auténtico y menos adictivo, en contraste con la dinámica que hoy domina el sector.

En declaraciones recogidas en el documental Myspace y difundidas por Fox Business, los hermanos Vanderhook relataron los desafíos que enfrentaron en anteriores intentos de modernización. Tim Vanderhook afirmó: “Realmente intentamos modernizarla, pero en ese momento era una empresa diferente. Ya no era el mismo Myspace”.

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Esta frase sintetiza el sentimiento de que las circunstancias internas y la fatiga de sucesivos equipos de gestión dificultaron una reinvención efectiva.

El objetivo es crear un espacio digital más auténtico y menos adictivo, en contraste con la dinámica que hoy domina el sector. (Imagen ilustrativa Infobae)

Chris Vanderhook, por su parte, rememoró el agotamiento en la estructura directiva tras varios cambios de liderazgo antes de su llegada. “Para ese momento, ya habían pasado por otros cuatro equipos de gestión y directores ejecutivos. Nosotros íbamos a ser los quintos, y creo que muchas personas simplemente ya estaban cansadas”, indicó.

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Aunque no existe una fecha oficial para el relanzamiento, los propietarios insisten en que el proyecto continuará. Tim Vanderhook manifestó su determinación de seguir adelante incluso si el primer intento no resulta exitoso: “Y si ese no funciona, lo intentaremos otra vez”.

Un aspecto relevante es que Tom Anderson, cofundador y conocido como el “primer amigo” de todo usuario, no participará en esta nueva etapa, dado que vendió la empresa en 2005 y no está previsto su regreso.

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La incapacidad de Myspace para innovar frente a la competencia fue otro factor determinante en su declive. (Imagen ilustrativa Infobae)

Historia de Myspace: auge y declive en el mercado de redes sociales

La red social Myspace fue creada en 2003 y rápidamente se consolidó como una de las mayores plataformas de su tipo a nivel global. Su atractivo radicaba en la posibilidad de personalizar perfiles, integrar música y seleccionar a los famosos “Top Friends”, características que definieron la experiencia de toda una generación de internautas.

Durante el periodo comprendido entre 2005 y 2008, Myspace alcanzó el liderazgo mundial en cantidad de usuarios. Sin embargo, en esos mismos años Facebook empezó a crecer con rapidez y, en 2009, superó a Myspace tanto en tráfico global como en visitantes únicos en Estados Unidos, lo que representó un golpe considerable para la plataforma.

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El medio citado señala que, a partir de ese momento, Facebook mantuvo un crecimiento constante mientras Myspace experimentó una pérdida masiva de usuarios.

Esto provocó una disminución radical en su popularidad y relegó a Myspace a una posición marginal en el universo digital. Aunque la red social sigue activa en internet, su influencia dista mucho de la que tuvo en sus años dorados.

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Una ventaja clave de Instagram sobre Myspace es su diseño moderno para teléfonos y su enfoque veloz en fotos y videos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Causas de la pérdida de popularidad de Myspace

La caída de Myspace se aceleró tras su compra por News Corporation en 2005. El sitio comenzó a mostrar problemas de desempeño: se volvió lento y la publicidad invasiva deterioró la experiencia de los usuarios.

Mientras tanto, Facebook ofrecía una interfaz más limpia y un enfoque basado en la identidad real, en lugar de los perfiles personalizados y recargados que caracterizaban a Myspace.

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La incapacidad de Myspace para innovar frente a la competencia fue otro factor determinante en su declive. La migración de usuarios hacia Facebook se debió a la facilidad de uso y una mayor conectividad, lo que hizo que Myspace perdiera su atractivo inicial. De ser la plataforma más visitada del mundo, pasó a convertirse en un sitio de nicho, centrado principalmente en la música.