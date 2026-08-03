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Las 10 virtudes que una persona debe poseer para ser feliz, según Aristóteles

La ciencia moderna respalda las enseñanzas del filósofo griego: coraje, templanza, perdón y otras ocho cualidades que, realizadas como hábitos, conducen al florecimiento humano

Busto de Aristóteles junto a árbol. Diez símbolos en sus ramas: escudo, balanza, mano con moneda, antorcha, corazón, paloma, espejo, balanza con manos, ramo de olivo, figura arrodillada.
Aristóteles sostuvo que la felicidad surge de la práctica deliberada de la virtud y no del azar - (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Hace más de dos mil años, el filósofo griego Aristóteles escribió que la felicidad no es un estado que se recibe por azar, sino el resultado de un ejercicio deliberado de la virtud. Esa premisa, desarrollada con rigor en su obra Ética a Nicómaco, es objeto de estudio en las principales universidades y centros de investigación del mundo. Y la ciencia moderna, lejos de refutarla, la respalda con datos cada vez más sólidos.

El filósofo de Estagira utilizó el término eudaimonia —traducido habitualmente como “florecimiento” o “felicidad”— para describir el fin último de la existencia humana. Según sus propios escritos, ese estado solo puede alcanzarse mediante la práctica constante de la virtud y la moralidad.

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Las virtudes no son, para él, disposiciones innatas: son hábitos que se forjan con la repetición. Una persona se vuelve valiente practicando el valor, y templada practicando la templanza. Con el tiempo, el hábito se convierte en carácter. Esa arquitectura moral, en la que “cada virtud es el término medio entre un vicio de exceso y uno de deficiencia”, sostiene las diez virtudes que Aristóteles consideró fundamentales para alcanzar una vida plena.

Las diez virtudes según Aristóteles

1. Coraje

El coraje es la capacidad de actuar frente al miedo en lugar de ceder ante él. El filósofo lo concebía originalmente en el contexto de la guerra, pero la virtud abarca cualquier ámbito donde el temor paraliza la acción, según el análisis que el académico Arthur C. Brooks publicó en The Atlantic en agosto de 2023.

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2. Templanza

Con este concepto, Aristóteles se refiere al autocontrol frente a los propios deseos e impulsos. La máxima “si se siente bien, hazlo” es, a su juicio, una receta para la desdicha, porque el abandono sin límite a los apetitos conduce al exceso y a la inestabilidad del carácter.

Un libro antiguo abierto sobre una mesa de madera, con una lupa, una pluma, un tintero, un reloj de arena y varios libros cerrados al fondo.
La eudaimonia, concepto central de Aristóteles, define el florecimiento humano como fin último de la existencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. Liberalidad

Esta virtud no alude a la ideología política, sino a la gestión del dinero. Aristóteles recomienda evitar la avaricia, pero sin caer en la prodigalidad (el gasto excesivo e irresponsable). El punto medio entre la tacañería y el derroche es la liberalidad: dar con generosidad razonable sin comprometer la propia estabilidad.

4. Magnificencia

Relacionada con la liberalidad, la magnificencia describe la cualidad de quien piensa en cómo llevar a cabo un proyecto de la manera más noble posible, en lugar de preocuparse por cuánto puede costar o cómo abaratarlo, según los textos originales de la Ética a Nicómaco.

5. Grandeza de alma

Una persona de gran alma es, en palabras del propio filósofo griego, “indiferente a la buena y a la mala fortuna”. Brooks destaca en su análisis que esta virtud exige una orientación hacia lo profundo y significativo de la vida, por encima de los placeres transitorios y las irritaciones pasajeras.

6. Gentileza

La virtud de la gentileza se refiere a la propensión hacia la bondad y a la capacidad de controlar el temperamento. No es pasividad ni suavidad superficial: es la fortaleza que permite responder con calma donde el impulso llevaría a la ira.

7. Veracidad sobre uno mismo

Aristóteles desaconseja la simulación bajo la forma de la exageración y la jactancia. La honestidad sobre uno mismo implica no inflar el propio valor ni minimizarlo por falsa modestia: es la capacidad de verse con claridad, sin distorsiones hacia ningún extremo.

Busto de estatua de mármol y bronce de un hombre con barba y cabello rizado, con túnica y expresiones serias, sobre un fondo borroso con columnas.
El coraje y la templanza figuran entre las virtudes que Aristóteles consideró necesarias para una vida plena y feliz (Imagen Ilustrativa Infobae)

8. Equidad

En el sentido aristotélico, la equidad no es sinónimo de igualitarismo forzado. El filósofo la describe como la disposición a no defender de forma indebida los propios derechos, a contentarse con recibir una parte justa incluso cuando la ley podría favorecer más.

9. Perdón

Esta virtud alude a la consideración por los demás y a la sensibilidad hacia sus sentimientos. Aristóteles la entiende como la disposición al perdón y a la tolerancia ante las faltas ajenas, algo que va mucho más allá de la mera cortesía.

10. Modestia

Aristóteles define la modestia como “abstenerse de un comportamiento vergonzoso” aunque resulte tentador, y la aplica tanto a la conducta pública como a la privada. La modestia solo puede ser una virtud si quien la practica cree genuinamente que la acción evitada es viciosa. Sin esa convicción interna, no hay virtud, sino solo apariencia.

La ciencia detrás de la sabiduría antigua

La conexión entre el pensamiento de Aristóteles y la investigación moderna sobre el bienestar no es casual. Los doctores Christopher Peterson y Martin Seligman dedicaron tres años a identificar y clasificar las fortalezas del carácter humano con un equipo de 55 investigadores.

El resultado fue Character Strengths and Virtues —un volumen de 800 páginas publicado por la American Psychological Association en 2004 y considerado el mayor esfuerzo sistemático para comprender el carácter humano desde una perspectiva científica—, en el que identificaron seis virtudes nucleares presentes en todas las culturas: sabiduría y conocimiento, humanidad, justicia, coraje, templanza y trascendencia.

En ese trabajo, Peterson reconocía la deuda intelectual con Aristóteles: “Los teóricos que se remontan hasta Aristóteles sostenían que la virtud es el producto de la acción habitual”, afirmó el investigador. La clasificación VIA —por sus siglas en inglés, Values in Action, un sistema de 24 fortalezas del carácter validado transculturalmente— es hoy la base del programa educativo The Positivity Project, que trabaja con más de 800 escuelas de Estados Unidos y ha documentado mejoras en asistencia y reducción de problemas de conducta en las aulas donde se implementa.

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