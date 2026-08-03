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Nueva York en alerta máxima por lluvias torrenciales: advierten riesgo de inundaciones repentinas en toda el área metropolitana

La ciudad activó protocolos desde la madrugada por chaparrones persistentes que saturaron desagües y anegaron calles, mientras seguían vigentes los avisos meteorológicos hasta la noche del lunes

Nueva York elevó al máximo la alerta por lluvias torrenciales ante el riesgo de inundaciones repentinas en toda el área metropolitana (REUTERS/Heather Khalifa)
Nueva York elevó al máximo la alerta por lluvias torrenciales ante el riesgo de inundaciones repentinas en toda el área metropolitana (REUTERS/Heather Khalifa)
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Las autoridades de Nueva York elevaron al máximo la alerta este lunes ante el avance de lluvias torrenciales, que pusieron en jaque los sistemas de drenaje y encendieron el riesgo de inundaciones repentinas en toda el área metropolitana.

Los organismos de emergencia se mantuvieron activos desde la madrugada, mientras la intensidad del fenómeno se reflejaba en calles anegadas, interrupciones del transporte y cancelaciones de vuelos.

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El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que el mayor peligro se concentraría en el corredor que va desde el norte de Nueva Jersey hasta el sur de Nueva Inglaterra, abarcando la totalidad de la zona urbana de Nueva York.

El sistema, lento y persistente, descargó lluvias desde el domingo, con tasas de hasta 5 centímetros por hora en casos puntuales.

En las zonas más afectadas, los acumulados podrían alcanzar los 7,6 centímetros o superar los 12 centímetros en áreas aisladas, con un drenaje saturado en pocos minutos y con conductores y peatones expuestos a anegamientos súbitos.

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El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las lluvias más intensas afectarían el corredor entre el norte de Nueva Jersey y el sur de Nueva Inglaterra, incluida la zona urbana de Nueva York (REUTERS/Heather Khalifa)
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las lluvias más intensas afectarían el corredor entre el norte de Nueva Jersey y el sur de Nueva Inglaterra, incluida la zona urbana de Nueva York (REUTERS/Heather Khalifa)

Este lunes, las autoridades de la ciudad advirtieron que “los chaparrones pueden inundar calles, autopistas, pasos bajo nivel y sótanos”, según informó el Departamento de Gestión de Emergencias de Nueva York.

El plan de contingencia incluyó la limpieza anticipada de sumideros y la remoción de basura para evitar obstrucciones, además de la movilización de equipos para atender árboles caídos y vehículos varados en áreas críticas.

Quienes se desplazaron por la mañana encontraron complicaciones en el transporte público y privado. El Long Island Rail Road interrumpió su servicio tras la caída de un árbol sobre las vías en Smithtown, lo que derivó en una persona hospitalizada y demoras de hasta 45 minutos.

En la línea Harlem, el ramal quedó suspendido entre Southeast y Katonah por la presencia de otro árbol en la zona de Purdy’s.

En paralelo, la aviación reportó la cancelación de 54 vuelos en Kennedy, 36 en LaGuardia y 20 en Newark, reflejando la dimensión del impacto en el corredor metropolitano.

Las precipitaciones alcanzaron tasas de hasta 5 centímetros por hora y podrían dejar acumulados de 7,6 centímetros o más de 12 centímetros en áreas aisladas (REUTERS/Heather Khalifa)
Las precipitaciones alcanzaron tasas de hasta 5 centímetros por hora y podrían dejar acumulados de 7,6 centímetros o más de 12 centímetros en áreas aisladas (REUTERS/Heather Khalifa)

Riesgo de inundaciones y advertencias oficiales

El peligro de inundaciones repentinas fue la principal preocupación de los meteorólogos, que subrayaron que el agua podía superar la capacidad de los sistemas urbanos en cuestión de minutos.

Los avisos, activados desde la madrugada, se mantuvieron vigentes para Nueva York y el norte de Nueva Jersey hasta la noche del lunes.

También se alertó a la población sobre la posibilidad de desbordes en ríos y calles debido a la persistencia de las precipitaciones.

El Departamento de Gestión de Emergencias de Nueva York activó el plan especial para estos casos: se intensificaron las inspecciones en bocas de tormenta y se mantuvieron en alerta equipos de respuesta rápida.

En Paterson, en Nueva Jersey, autos quedaron atrapados en calles inundadas, mientras en toda la región se recomendaba a los residentes evitar desplazamientos innecesarios y seguir las indicaciones oficiales.

El Departamento de Gestión de Emergencias de Nueva York alertó que los chaparrones podían inundar calles, autopistas, pasos bajo nivel y sótanos (REUTERS/Heather Khalifa)
El Departamento de Gestión de Emergencias de Nueva York alertó que los chaparrones podían inundar calles, autopistas, pasos bajo nivel y sótanos (REUTERS/Heather Khalifa)

En las playas oceánicas de Nueva York, el fenómeno también tuvo consecuencias. Se emitió un aviso por fuerte oleaje, con olas de hasta 2,7 metros y un alto riesgo de corrientes de resaca durante toda la jornada. Las temperaturas, limitadas por la nubosidad y la lluvia, no superaron los 27 °C (80,6 °F).

Para quienes buscan entender qué ocurrió este lunes en Nueva York, la ciudad y su área metropolitana enfrentaron lluvias persistentes y tormentas capaces de generar anegamientos en minutos.

Las autoridades respondieron con planes de emergencia, cierres parciales en el transporte y advertencias para que la población extremara la precaución y siguiera los informes meteorológicos.

Perspectivas para la semana y antecedentes recientes

El plan de contingencia en Nueva York incluyó la limpieza de sumideros, la remoción de basura y la movilización de equipos por árboles caídos y vehículos varados (REUTERS/Jordan Tovin)
El plan de contingencia en Nueva York incluyó la limpieza de sumideros, la remoción de basura y la movilización de equipos por árboles caídos y vehículos varados (REUTERS/Jordan Tovin)

Aunque se esperaba una mejora paulatina a partir de la tarde del lunes, especialistas advirtieron sobre la posibilidad de nuevas lluvias y tormentas dispersas a partir del miércoles, lo que mantuvo la vigilancia sobre las zonas más vulnerables.

El antecedente inmediato fueron los episodios de julio, cuando lluvias intensas ya habían provocado caminos anegados y caída de árboles en varias áreas del noreste estadounidense.

La región se mantuvo bajo estricta vigilancia meteorológica, con énfasis en el monitoreo de acumulados y en la capacidad de respuesta ante emergencias.

En ese marco, las autoridades reiteraron que el seguimiento de los avisos y la colaboración ciudadana serían claves para minimizar el impacto de eventuales nuevos episodios en los próximos días.

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