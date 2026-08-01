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¿Cuánto tiempo se puede conducir legalmente con la pegatina de matriculación caducada en Texas?

La norma estatal excluye fines de semana y feriados federales en ese conteo y permite transitar mientras se gestiona la renovación, siempre que el conductor no tenga una infracción previa por esta causa

En Texas, la pegatina de matriculación caducada solo permite conducir legalmente durante cinco días hábiles de gracia
En Texas, la pegatina de matriculación caducada solo permite conducir legalmente durante cinco días hábiles de gracia
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En Texas, la preocupación por conducir con la pegatina de matriculación caducada es una experiencia común para muchos automovilistas. Ver la calcomanía vencida en el parabrisas puede generar inquietud, pero la legislación estatal establece un margen de maniobra específico para que los conductores regularicen su situación antes de enfrentar consecuencias legales. Esta ventana temporal es menos amplia de lo que muchos imaginan y, si se excede, las sanciones pueden ser considerables.

El Departamento de Vehículos Motorizados de Texas (DMV) otorga un período de gracia de cinco días hábiles para circular con la pegatina de matriculación vencida. Es fundamental comprender que estos cinco días solo consideran días laborables, por lo que quedan excluidos los sábados, domingos y los días festivos federales. Durante este breve lapso, el conductor puede desplazarse legalmente mientras realiza el trámite de renovación, siempre que no haya recibido previamente una multa relacionada con la matrícula vencida.

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Este plazo de cinco días representa el límite legal para evitar sanciones inmediatas. Una vez transcurrido, el conductor se expone a la posibilidad de ser detenido por la policía y recibir una citación. La ley no contempla una extensión automática ni indulgencias adicionales fuera de este margen. El DMV, por su parte, permite renovar la calcomanía de registro vehicular hasta por 12 meses después de la fecha de vencimiento, a condición de que la persona no haya sido sancionada previamente. Si la matrícula continúa vencida por más de un año, el proceso de renovación solo puede realizarse de manera presencial en la oficina de impuestos del condado correspondiente.

Un hombre de mediana edad con camisa azul y manos en el volante maneja un autobús, con la bandera de Estados Unidos ondeando visiblemente a través de la ventana.
Si vence el plazo legal, la policía puede detener al conductor y emitir una citación por la matrícula vencida en Texas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Superar el período de gracia trae consigo riesgos concretos. Si un agente de tránsito detiene a un conductor después de esos cinco días hábiles, puede emitir una citación por la infracción. Además, esto puede incrementar los costos al momento de la renovación de la matrícula si ya se ha recibido una multa. El procedimiento habitual implica que, tras ser detenido, el conductor debe renovar el registro y presentar la documentación correspondiente ante las autoridades judiciales para resolver la infracción. En algunos casos, dependiendo de la jurisdicción y de la prontitud con la que se subsane la falta, existen mecanismos legales que pueden evitar que el conductor deba afrontar la totalidad de la sanción económica.

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Las multas por circular con la pegatina de matriculación vencida en Texas son significativas y varían según el condado y el tipo de vehículo. El sitio web del Departamento de Vehículos Motorizados especifica que la sanción puede alcanzar los USD 200. En el condado de Bexar, la cifra asciende a USD 201 debido a un cargo adicional de USD 1 que financia el Proyecto de Verificación de Seguros (TexasSure). En algunos casos, la multa puede incrementarse hasta USD 224 si la infracción involucra un remolque o si la calcomanía es ficticia o falsa. Además, una vez que la persona ha sido sancionada, deberá pagar el monto correspondiente para renovar la matrícula, lo que suma al costo final de regularizar el vehículo.

La legislación estatal, específicamente la Sección 502.045, establece que si el conductor ha recibido una multa, se aplica un recargo del 20% sobre el monto de la renovación. En Texas, el recargo base es de USD 50.75. Este porcentaje se suma al costo habitual del trámite, aumentando el desembolso que debe hacer el propietario del vehículo para cumplir con la ley. Estos costos pueden variar dependiendo del tipo de vehículo y el tiempo que haya transcurrido desde el vencimiento, pero representan una carga económica considerable para quienes no cumplen con la renovación en tiempo y forma.

Hombre sonriente conduciendo un colectivo amarillo con la bandera de Estados Unidos visible a través del parabrisas delantero. Se ven manos en el volante.
La Sección 502.045 de Texas aplica un recargo del 20% sobre la renovación de la matrícula cuando el conductor ya recibió una multa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen, no obstante, excepciones legales y posibilidades de desestimación de la multa bajo ciertas circunstancias. El Código de Transporte de Texas contempla que un juez de paz o un juez municipal puede desestimar el cargo si el conductor demuestra que renovó la matrícula dentro de los 20 días hábiles siguientes a la infracción o antes de la primera comparecencia ante el tribunal. Incluso en estos casos, el conductor podría tener que abonar una multa reducida de hasta USD 20. Otra defensa válida es si la oficina del tasador-recaudador del condado estuvo cerrada por un período prolongado conforme a las normas del departamento y el registro venció hacía menos de 30 días hábiles; en este supuesto, el conductor también podría evitar la sanción total.

La dimensión del problema en Texas no es menor. Un estudio de CARFAX publicado el verano pasado reveló que, a principios de año, circulaban en las carreteras estadounidenses casi 17 millones de vehículos con matrículas caducadas. Texas encabezaba la lista de estados con la mayor cantidad de vehículos en esta situación. El informe también indicaba que la mayoría de los conductores en esta condición seguían circulando con placas vencidas durante un promedio de cuatro meses, un periodo considerablemente superior al margen legal permitido antes de exponerse a multas.

Estos datos subrayan la extensión del fenómeno y la necesidad de mayor conciencia entre los automovilistas tejanos. Circular con la pegatina de matriculación caducada puede parecer una falta menor, pero el marco legal es claro: el período de gracia es limitado, las sanciones son elevadas y solo en situaciones excepcionales la ley permite evitar los costos completos. El volumen de vehículos en esta condición sugiere que muchos conductores desconocen los detalles de la normativa o subestiman las consecuencias económicas y legales de retrasar la renovación de la matrícula.

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