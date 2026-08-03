“Todavía estoy llorando”, escribió Vin Diesel al revelar que el guion de Fast Forever

Vin Diesel adelanta un cierre emotivo para la saga y enciende el entusiasmo de los seguidores con su reacción al guion final (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Guardar

La saga Rápidos y Furiosos se prepara para un cierre que promete dejar huella: Vin Diesel confesó que el nuevo guion de Fast Forever lo emocionó hasta las lágrimas y anticipó un final cargado de nostalgia y sorpresas.

Con la mirada puesta en los orígenes, la franquicia acelera hacia su despedida definitiva y multiplica la expectativa entre los fanáticos de todo el mundo.

PUBLICIDAD

Reacciones tras la lectura del guion

Vin Diesel publicó en Instagram su reacción inmediata al terminar de leer Fast Forever. “Acabo de leer el guion de ‘Fast Forever’ de [Michael Lesslie]. Es el mejor guion que he leído en décadas. Todavía estoy llorando…”, escribió el protagonista, dejando claro que el desenlace de la saga tiene un fuerte componente emocional.

El protagonista compartió su experiencia al leer el libreto y generó revuelo en redes y medios internacionales

El mensaje fue replicado por medios internacionales y generó un impacto inmediato en la comunidad de fans, que interpretó la confesión de Diesel como una señal de que el final tendrá profundidad y resonancia.

PUBLICIDAD

La revelación del actor coincidió con la campaña de promoción por el 25 aniversario de la franquicia, que incluye el relanzamiento en salas de “The Fast and the Furious”. Universal anunció que la película original volverá a los cines el 21 de agosto, lo que refuerza la noción de un cierre que mira hacia el inicio de la historia. “Todavía estoy llorando…”, reiteró Diesel, reforzando la intensidad de la experiencia.

Un desenlace que mira hacia atrás

En su mensaje, Vin Diesel alentó a los seguidores a ver nuevamente la película de 2001 antes de la llegada del final. Según Complex, esa invitación refuerza la idea de un desenlace que busca establecer un lazo directo entre el primer filme y el último.

PUBLICIDAD

El final de la franquicia apunta a reconectar con los orígenes y la esencia de la primera película (Prime Video)

La saga, que comenzó como un thriller sobre carreras clandestinas y robos en las calles de Los Ángeles, encontró en la dupla de Diesel y el fallecido Paul Walker una identidad marcada por la familia, la lealtad y la redención.

La primera entrega reunió en pantalla a Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Rick Yune y Chad Lindberg, y fue el punto de partida para una expansión sin precedentes. Con el paso de los años, la franquicia sumó secuelas, cortometrajes, una serie animada y el spin-off “Hobbs & Shaw”, consolidando su lugar entre las más exitosas del cine contemporáneo.

PUBLICIDAD

Un guionista con trayectoria y nuevos desafíos

El guion de Fast Forever estuvo a cargo de Michael Lesslie, quien se integró al proyecto tras rehacer un borrador previo de Aaron Rabin y Zach Dean.

Michael Lesslie toma el mando del guion y trabaja junto a Leterrier para despedir la saga por todo lo alto (REUTERS/Eduardo Munoz)

Lesslie cuenta con experiencia en adaptaciones cinematográficas y colaboró previamente con el director Louis Leterrier, quien regresa para comandar la que se anuncia como la última entrega principal.

PUBLICIDAD

Este equipo enfrenta el desafío de ofrecer un cierre satisfactorio para una saga que lleva más de dos décadas en la pantalla grande.

El contexto del final llega tras el estreno de “Fast X” en 2023, película que superó los 700 millones de dólares en taquilla global y dejó varias líneas argumentales abiertas. Las escenas poscréditos de esa entrega anticiparon el regreso de personajes emblemáticos como Luke Hobbs (Dwayne Johnson) y Gisele (Gal Gadot), aumentando la expectativa sobre la resolución de sus historias.

PUBLICIDAD

Una franquicia de impacto mundial

Fast & Furious se consolidó como una de las series más exitosas y longevas del cine de acción

Desde 2001, la saga Fast & Furious evolucionó de un relato de carreras y robos a una serie centrada en el espionaje internacional y las acrobacias imposibles.

En ese camino, la franquicia logró recaudar más de 7.000 millones de dólares en todo el mundo y se posicionó entre las series cinematográficas más taquilleras de la historia, según datos publicados por Complex.

PUBLICIDAD

La escala de la saga, sus locaciones internacionales y la incorporación de nuevas figuras en cada entrega permitieron sostener el interés del público durante más de 20 años. Ahora, con el guion finalizado y las palabras de Diesel generando expectativa, los seguidores esperan un desenlace fiel a los orígenes y a la emoción que caracterizó a la franquicia desde su inicio.