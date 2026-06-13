Retiran del mercado miles de cajas de pizza congelada en 21 estados por posible contaminación con fragmentos de metal

La FDA informó el retiro de 160.200 libras de Farm Rich Pizza Cheese Crunchers en 21 estados de Estados Unidos por posible presencia de fragmentos de metal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estados Unidos enfrenta el retiro de más de 160.200 libras (72.678 kilogramos) del snack congelado Farm Rich Pizza Cheese Crunchers en 21 estados tras detectarse la posible presencia de fragmentos de metal, según la información oficial publicada el 19 de mayo por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA). La alerta afecta a consumidores, minoristas y distribuidores en regiones como Texas, California, Nueva York y Florida, abarcando una amplia cadena de distribución. El retiro, iniciado voluntariamente por la empresa fabricante, responde a protocolos de protección de la salud pública y prevención de incidentes asociados al consumo de alimentos contaminados.

De acuerdo con la base de datos oficial de la FDA, este retiro fue clasificado como Clase II el 9 de junio, una categoría empleada cuando el uso o exposición a un producto puede provocar consecuencias adversas temporales o reversibles. El lote retirado corresponde a Farm Rich Pizza Cheese Crunchers, con número de lote 003029976, fecha de consumo preferente 30 de julio de 2027 y código UPC 041322652256. La compañía Rich Products Corp, con sede en Buffalo, Nueva York, figura como responsable del proceso de retirada y notificación a los consignatarios, según la información institucional consultada.

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La retirada de alimentos procesados por la presencia de materiales extraños es una medida preventiva habitual bajo la autoridad de la FDA. El caso se suma a otros retiros recientes de productos alimentarios en Estados Unidos, donde la vigilancia sanitaria es estricta y la notificación pública es obligatoria en situaciones que puedan comprometer la seguridad del consumidor.

¿Por qué la FDA ordenó el retiro de Farm Rich Pizza Cheese Crunchers?

Según la información emitida por la FDA, la decisión de retirar el producto Farm Rich Pizza Cheese Crunchers responde a la posible contaminación con fragmentos de metal en un lote específico del snack. La empresa Rich Products Corp notificó voluntariamente a la agencia reguladora tras identificar el riesgo durante sus controles internos de calidad. La notificación oficial señala: “May contain metal pieces”, en referencia al motivo del retiro, tal como se detalla en el reporte FDA Event 99022.

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El riesgo asociado a la presencia de fragmentos metálicos en alimentos procesados incluye lesiones en la boca, dientes o tracto digestivo, así como molestias temporales que pueden requerir atención médica. La FDA clasifica este tipo de retiro como Clase II, lo que significa que si bien el riesgo de consecuencias graves para la salud es remoto, existen posibilidades de daños menores o reversibles.

El retiro de Farm Rich Pizza Cheese Crunchers fue clasificado por la FDA como Clase II, una categoría que contempla efectos adversos temporales o reversibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué producto específico fue retirado del mercado?

El retiro afecta exclusivamente al producto Farm Rich Pizza Cheese Crunchers, un snack congelado que se comercializa en supermercados y grandes cadenas de autoservicio de Estados Unidos. Los datos específicos para identificar los productos involucrados son:

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Nombre del producto: Farm Rich Pizza Cheese Crunchers

Número de lote: 003029976

Fecha de consumo preferente: 30 de julio de 2027

Código UPC: 041322652256

Cantidad retirada: 6.408 cajas, equivalente a 160.200 libras (72.678 kilogramos)

Los consumidores pueden encontrar esta información impresa en el empaque del producto. La recomendación de la FDA es revisar cuidadosamente los datos y abstenerse de consumir cualquier producto que coincida con estos identificadores.

¿En qué estados de EE.UU. se distribuyó Farm Rich Pizza Cheese Crunchers retirado?

El alcance geográfico del retiro es amplio, ya que el lote afectado de Farm Rich Pizza Cheese Crunchers fue distribuido en 21 estados del país. De acuerdo con la FDA, los estados incluidos en la notificación oficial son:

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Texas

Maryland

Misuri

Nueva York

Arkansas

Florida

Nueva Jersey

Tennessee

Alabama

Ohio

Kentucky

Pensilvania

Carolina del Norte

Carolina del Sur

Kansas

Michigan

Iowa

Indiana

Wisconsin

Georgia

California

La distribución se realizó a través de múltiples minoristas y canales de venta, según la empresa responsable. La notificación a consignatarios y distribuidores se efectuó vía correo electrónico, conforme a los procedimientos habituales de la agencia.

Rich Products Corp inició de forma voluntaria el retiro de Farm Rich Pizza Cheese Crunchers y notificó a la FDA tras detectar el riesgo en controles internos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué deben hacer los consumidores si tienen Farm Rich Pizza Cheese Crunchers?

La FDA recomienda a los consumidores que revisen sus congeladores y verifiquen si poseen el producto Farm Rich Pizza Cheese Crunchers con el número de lote y fecha de consumo preferente mencionados. Si encuentran coincidencias, deben abstenerse de consumir el producto y optar por una de las siguientes acciones:

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Desechar el producto de manera segura

Devolverlo al lugar de compra para solicitar un reembolso

El objetivo de estas acciones es evitar posibles riesgos para la salud y garantizar la seguridad alimentaria. La agencia mantiene la base de datos de retiros actualizada y disponible para consultas públicas.

¿Cómo fue el proceso de retiro y qué dice la empresa responsable?

El proceso de retiro fue iniciado de manera voluntaria por Rich Products Corp, que notificó a la FDA y a los consignatarios afectados el 19 de mayo de 2026. La agencia clasificó el retiro como Clase II el 9 de junio, lo que implica una supervisión activa hasta que todos los productos afectados hayan sido recuperados o eliminados del mercado.

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La información oficial indica que el proceso sigue en curso y que la investigación continúa abierta. No se ha emitido un comunicado institucional adicional por parte de la empresa, ni se han reportado declaraciones públicas sobre el incidente. La ficha oficial señala que el retiro permanece activo y que la fecha de terminación aún no se ha establecido.

El retiro de Farm Rich Pizza Cheese Crunchers alcanzó a estados como Texas, California, Nueva York y Florida, dentro de una red de distribución en 21 estados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué recomendaciones emite la FDA en casos de contaminación de alimentos?

La FDA aconseja siempre a los consumidores consultar la base de datos oficial de retiros y alertas, disponible en su portal web. Para el caso de Farm Rich Pizza Cheese Crunchers, la información se encuentra bajo el evento número 99022. “May contain metal pieces”, se lee en la descripción del motivo del retiro, según consta en la ficha institucional de la agencia.

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La FDA recuerda que cualquier producto con potencial riesgo físico debe ser descartado o devuelto, y recomienda a los minoristas y distribuidores seguir los procedimientos habituales para la recuperación de productos involucrados. El monitoreo de incidentes similares forma parte de las estrategias de seguridad alimentaria implementadas por la agencia a nivel nacional.

¿Cómo impacta este retiro en los consumidores y el mercado de alimentos congelados?

El retiro de Farm Rich Pizza Cheese Crunchers afecta tanto a consumidores individuales como a cadenas de supermercados y distribuidores en los estados involucrados. El incidente pone de manifiesto la importancia de los controles sanitarios y la vigilancia constante sobre la cadena de suministro de alimentos procesados. El proceso continuará bajo observación de la FDA hasta confirmar la recuperación y disposición segura de todos los productos retirados.

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Los consumidores pueden mantenerse informados sobre el estado del proceso y las novedades consultando la base de datos oficial de la agencia o acudiendo al punto de venta donde adquirieron el producto.