Estados Unidos
Agregar Infobae enGoogle

El beisbolista dominicano Camilo Doval es el nuevo refuerzo de los Piratas de Pittsburgh de la MLB

El acuerdo envía a la franquicia de la Liga Nacional al relevista derecho de 29 años y entrega a los Yankees de Nueva York a Omar Alfonzo y al mexicano Luis Cruz

Camilo Doval, ex cerrador All-Star de los Gigantes de San Francisco en 2023, tuvo marca de 3-1 y efectividad de 4,54 en 44 apariciones con los Yankees (REUTERS/Denny Medley-Imagn Images).
Camilo Doval, ex cerrador All-Star de los Gigantes de San Francisco en 2023, tuvo marca de 3-1 y efectividad de 4,54 en 44 apariciones con los Yankees (REUTERS/Denny Medley-Imagn Images).
Guardar

Los Piratas de Pittsburgh acordaron incorporar al relevista dominicano Camilo Doval desde los Yankees de Nueva York, en un canje en el que cedieron dos prospectos: el receptor Omar Alfonzo, de 22 años, y el jardinero mexicano Luis Cruz, de 18.

La operación, pendiente de revisión médica, se concretó a días del plazo de transferencias de las Grandes Ligas, fijado para el lunes 3 de agosto a las 6 p.m. (hora del Este), de acuerdo con una persona anónima con conocimiento del acuerdo que habló con la agencia Associated Press.

PUBLICIDAD

Pittsburgh busca refuerzos para un bullpen en apuros

Camilo Doval, de 29 años, llega en un momento en que el bullpen de los Piratas es uno de los puntos más débiles del equipo. El club ha desperdiciado 20 salvamentos en la temporada y llega con marca de 55-56, apenas a 2,5 juegos del tercer puesto de comodín de la Nacional. Su bullpen registra además una efectividad de 4,38 y ocupa el puesto 23 de las Grandes Ligas.

Los Piratas anotaron la segunda mayor cantidad de carreras en las Grandes Ligas, pero el relevo les restó victorias durante toda la campaña. El episodio más reciente ocurrió el viernes en Cincinnati, cuando una ventaja de dos carreras en la octava entrada terminó en una derrota por 8-7.

PUBLICIDAD

La franquicia ya venía reorganizando su bullpen antes del cierre del plazo de transferencias e incorporaron a los relevistas Brandon Eisert y Ron Marinaccio, realizaron llamadas desde ligas menores y designaron para asignación al ex cerrador Dennis Santana el mes pasado.

El canje entre Pirates y Yankees de Nueva York envia a Pittsburgh a Camilo Doval y cede a los prospectos Omar Alfonzo y Luis Cruz (AP Foto/Jason Behnken).
El canje entre Pirates y Yankees de Nueva York envia a Pittsburgh a Camilo Doval y cede a los prospectos Omar Alfonzo y Luis Cruz (AP Foto/Jason Behnken).

Entre el retroceso en Nueva York y una apuesta táctica de los Piratas

El beisbolista dominicano fue cerrador All-Star de los Gigantes de San Francisco en 2023, pero su paso por los Yankees no cumplió las expectativas. Esta temporada tenía foja de 3-1 y efectividad de 4,54 en 44 apariciones con los Yankees, después de una etapa en la que perdió terreno en la consideración del mánager Aaron Boone y pasó a trabajar en situaciones de menor presión.

La desconfianza sobre Doval se hizo más visible en las últimas semanas. De acuerdo con The Athletic, durante el segundo juego de una doble cartelera del 22 de julio ante los propios Piratas, Boone eligió al abridor Will Warren para cerrar el encuentro, una decisión que expuso hasta qué punto el dominicano había quedado relegado.

El entrenador de pitcheo de los Yankees, Matt Blake, había reconocido recientemente la distancia entre el rendimiento esperado y el mostrado por el relevista: “Esperamos más. Debería haber un nivel de producción más alto de Camilo. Es capaz de hacerlo. Tiene uno de los brazos con más talento de nuestro equipo”.

Aaron Boone relegó a Camilo Doval en los Yankees de Nueva York y lo usó en situaciones de menor presión tras la pérdida de confianza (REUTERS/Wendell Cruz-Imagn Images).
Aaron Boone relegó a Camilo Doval en los Yankees de Nueva York y lo usó en situaciones de menor presión tras la pérdida de confianza (REUTERS/Wendell Cruz-Imagn Images).

Los problemas de control también pesaron en su salida. Había concedido al menos una base por bolas en cuatro de sus últimas cinco presentaciones con Nueva York, incluidas dos en la derrota ante los Medias Blancas de Chicago el 29 de julio.

Aun así, Doval presenta un desempeño diferencial que los Piratas pueden considerar: su dominio contra los bateadores derechos es estadísticamente notable. Esta temporada, los bateadores diestros registran un OPS de .478 contra él, cifra que lo coloca entre los relevistas más efectivos del circuito frente a ese perfil de bateadores.

Por el contrario, los bateadores zurdos le han producido un OPS de .999, lo que restringe su utilidad principalmente a situaciones específicas donde se pueda controlar el emparejamiento, precisó The Athletic.

Temas Relacionados

PittsburghGrandes LigasMLBCamilo DovalYankeesEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La alianza latina de EE. UU. que busca movilizar a 5 millones de votantes para las elecciones de 2026

Presentado durante la conferencia de UnidosUS en Austin, Texas, el frente coordinará despliegues de campo, llamadas y campañas digitales para sumar 250.000 empadronados y elevar la presencia hispana en las urnas

La alianza latina de EE. UU. que busca movilizar a 5 millones de votantes para las elecciones de 2026

Las empresas de redes sociales son demandadas por la muerte de cuatro adolescentes mientras aumenta la presión por la seguridad infantil

Los padres sostienen que las plataformas conocían los riesgos asociados a sus algoritmos, pero no adoptaron medidas suficientes para proteger a los usuarios jóvenes

Las empresas de redes sociales son demandadas por la muerte de cuatro adolescentes mientras aumenta la presión por la seguridad infantil

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por calor extremo en tres condados del sur de Florida

La advertencia rige a partir de este viernes entre las 11:00 a.m. y las 6:00 p.m. para áreas metropolitanas costeras de Miami-Dade, Broward y Palm Beach, donde la humedad eleva el riesgo sanitario

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por calor extremo en tres condados del sur de Florida

Las autoridades endurecen los cierres de pesca en el oeste de Estados Unidos por el calor récord

Las sucesivas olas térmicas han llevado a imponer vedas por franjas en ríos y arroyos, ante caudales bajos y sequía persistente que elevan el agua a niveles que ponen en riesgo a la fauna acuática

Las autoridades endurecen los cierres de pesca en el oeste de Estados Unidos por el calor récord

¿Qué provocó el desastre en la Reflecting Pool? La verdad detrás de las fallas que la Casa Blanca atribuyó a un sabotaje

El Departamento de Justicia desestimó la denuncia contra el exolímpico David Hearn tras comprobar cómo se originó el deterioro en el estanque del monumento de Washington. Cuál fue la causa real

¿Qué provocó el desastre en la Reflecting Pool? La verdad detrás de las fallas que la Casa Blanca atribuyó a un sabotaje

TECNO

Cuidado con Steam: hackers usan falsos consejos en los foros para robar cuentas de jugadores

Cuidado con Steam: hackers usan falsos consejos en los foros para robar cuentas de jugadores

WhatsApp Estilo iPhone APK para Android: la búsqueda que pone en peligro tu cuenta

El electrodoméstico que puede representar un mayor riesgo de incendio si permanece enchufado

Lista de animes más vistos en Crunchyroll para ver este fin de semana

Guía cursos gratuitos de Google en agosto 2026 para estudiar en cualquier parte del mundo: cómo inscribirse

ENTRETENIMIENTO

Jacob Batalon rompió el silencio sobre su regreso a Spider-Man y sorprendió con una confesión

Jacob Batalon rompió el silencio sobre su regreso a Spider-Man y sorprendió con una confesión

Un concierto de heavy metal en el hospital: así hicieron realidad el sueño de un paciente en Canadá

La infancia más dolorosa de Shania Twain sale a la luz en su álbum más personal

Autoridades inspeccionaron una propiedad de Linda Blair, actriz de ‘El Exorcista’, donde habría más de 100 perros

“La odisea” supera los USD 700 millones en taquilla mundial y consolida a Christopher Nolan entre los mayores éxitos de 2026

MUNDO

Un ex asesor del líder supremo dijo que Irán destruirá infraestructura crítica del Golfo si EEUU lanza nuevos ataques

Un ex asesor del líder supremo dijo que Irán destruirá infraestructura crítica del Golfo si EEUU lanza nuevos ataques

Al menos tres muertos y 21 heridos por una explosión de una bomba cerca de un café del centro de Moscú

La Justicia rusa ordenó la detención del director de una filial de la energética estatal Gazprom por cargos de corrupción

Investigan a una pareja tras el hallazgo de cinco fetos en descomposición dentro de una bolsa en Francia

Israel abatió a varios miembros del grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano