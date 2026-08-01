El beisbolista dominicano Camilo Doval es el nuevo refuerzo de los Piratas de Pittsburgh de la MLB

Camilo Doval, ex cerrador All-Star de los Gigantes de San Francisco en 2023, tuvo marca de 3-1 y efectividad de 4,54 en 44 apariciones con los Yankees (REUTERS/Denny Medley-Imagn Images).

Guardar

Los Piratas de Pittsburgh acordaron incorporar al relevista dominicano Camilo Doval desde los Yankees de Nueva York, en un canje en el que cedieron dos prospectos: el receptor Omar Alfonzo, de 22 años, y el jardinero mexicano Luis Cruz, de 18.

La operación, pendiente de revisión médica, se concretó a días del plazo de transferencias de las Grandes Ligas, fijado para el lunes 3 de agosto a las 6 p.m. (hora del Este), de acuerdo con una persona anónima con conocimiento del acuerdo que habló con la agencia Associated Press.

PUBLICIDAD

Pittsburgh busca refuerzos para un bullpen en apuros

Camilo Doval, de 29 años, llega en un momento en que el bullpen de los Piratas es uno de los puntos más débiles del equipo. El club ha desperdiciado 20 salvamentos en la temporada y llega con marca de 55-56, apenas a 2,5 juegos del tercer puesto de comodín de la Nacional. Su bullpen registra además una efectividad de 4,38 y ocupa el puesto 23 de las Grandes Ligas.

Los Piratas anotaron la segunda mayor cantidad de carreras en las Grandes Ligas, pero el relevo les restó victorias durante toda la campaña. El episodio más reciente ocurrió el viernes en Cincinnati, cuando una ventaja de dos carreras en la octava entrada terminó en una derrota por 8-7.

PUBLICIDAD

La franquicia ya venía reorganizando su bullpen antes del cierre del plazo de transferencias e incorporaron a los relevistas Brandon Eisert y Ron Marinaccio, realizaron llamadas desde ligas menores y designaron para asignación al ex cerrador Dennis Santana el mes pasado.

El canje entre Pirates y Yankees de Nueva York envia a Pittsburgh a Camilo Doval y cede a los prospectos Omar Alfonzo y Luis Cruz (AP Foto/Jason Behnken).

Entre el retroceso en Nueva York y una apuesta táctica de los Piratas

El beisbolista dominicano fue cerrador All-Star de los Gigantes de San Francisco en 2023, pero su paso por los Yankees no cumplió las expectativas. Esta temporada tenía foja de 3-1 y efectividad de 4,54 en 44 apariciones con los Yankees, después de una etapa en la que perdió terreno en la consideración del mánager Aaron Boone y pasó a trabajar en situaciones de menor presión.

PUBLICIDAD

La desconfianza sobre Doval se hizo más visible en las últimas semanas. De acuerdo con The Athletic, durante el segundo juego de una doble cartelera del 22 de julio ante los propios Piratas, Boone eligió al abridor Will Warren para cerrar el encuentro, una decisión que expuso hasta qué punto el dominicano había quedado relegado.

El entrenador de pitcheo de los Yankees, Matt Blake, había reconocido recientemente la distancia entre el rendimiento esperado y el mostrado por el relevista: “Esperamos más. Debería haber un nivel de producción más alto de Camilo. Es capaz de hacerlo. Tiene uno de los brazos con más talento de nuestro equipo”.

PUBLICIDAD

Aaron Boone relegó a Camilo Doval en los Yankees de Nueva York y lo usó en situaciones de menor presión tras la pérdida de confianza (REUTERS/Wendell Cruz-Imagn Images).

Los problemas de control también pesaron en su salida. Había concedido al menos una base por bolas en cuatro de sus últimas cinco presentaciones con Nueva York, incluidas dos en la derrota ante los Medias Blancas de Chicago el 29 de julio.

Aun así, Doval presenta un desempeño diferencial que los Piratas pueden considerar: su dominio contra los bateadores derechos es estadísticamente notable. Esta temporada, los bateadores diestros registran un OPS de .478 contra él, cifra que lo coloca entre los relevistas más efectivos del circuito frente a ese perfil de bateadores.

PUBLICIDAD

Por el contrario, los bateadores zurdos le han producido un OPS de .999, lo que restringe su utilidad principalmente a situaciones específicas donde se pueda controlar el emparejamiento, precisó The Athletic.