Al menos tres muertos y 15 heridos por una explosión cerca de un café del centro de Moscú

El incidente provocó la muerte de al menos tres personas y dejó otras quince heridas, con lesiones de diversa gravedad

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Una explosión ocurrió el sábado cerca de un café de verano en Moscú y causó al menos tres muertos y 15 heridos. La policía local informó que el incidente ocurrió alrededor de las 20:10, hora local, en la plaza Kudrinskaya.

Las autoridades no especificaron la causa de la explosión. En esa zona se encuentra un rascacielos emblemático de la ciudad, diseñado por Mijail Posokhin en la época estalinista.

Los heridos presentaban distintos niveles de gravedad. La policía confirmó la información a la agencia de noticias estatal Ria Novosti.

El Ministerio de Salud de Rusia informó que los servicios de emergencia y agentes del Ministerio del Interior se encuentran en el lugar, y que las personas afectadas están recibiendo atención médica.

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Bajo este contexto, algunos medios rusos informaron que el tráfico en la zona cercana a la plaza fue bloqueado de forma temporal y las entradas a la estación de metro Barrikadnaya permanecen cerradas.

Al mismo tiempo, en videos compartidos en canales rusos de Telegram se observa la presencia de numerosos camiones de bomberos y ambulancias en el lugar. El canal Baza, que suele tener información de las fuerzas de seguridad rusas, indicó que la explosión habría sido causada por una fuga de gas en las cocinas de la cafetería.

Las ambulancias se dirigieron a los alrededores de la explosión (X)

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