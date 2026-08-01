El Met de Nueva York eligió al diseñador John Galliano como protagonista de su próxima exposición de moda

El Met afirmó que la exposición abordará los comentarios antisemitas, racistas y antiasiáticos de John Galliano y su impacto en la recepción pública de su obra (AP Photo/Jacques Brinon).

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El Met anunció que el diseñador británico John Galliano será el tema central de la exhibición primaveral 2027 del Costume Institute, que se podrá ver desde el 9 de mayo de 2027 hasta el 9 de enero de 2028 en The Met Fifth Avenue.

La muestra titulada John Galliano: Horizons será además la pieza central de la Met Gala de 2027, el evento que cada año inaugura la exposición de primavera del Costume Institute. El anuncio del código de vestimenta, los copresidentes y el comité organizador se anunciará próximamente.

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Con este nombramiento, Galliano se convierte en el tercer diseñador vivo en recibir una muestra individual en el museo, solo después de Yves Saint Laurent en 1983 y Rei Kawakubo de Comme des Garçons en 2017, informó Associated Press.

La exposición seguirá la evolución de Galliano a lo largo de cuatro décadas, desde su colección de graduación de 1984 en Central Saint Martins, Les Incroyables, hasta sus etapas en Givenchy, Christian Dior y Maison Margiela. El Costume Institute posee la mayor colección de obras de Galliano del mundo y extraerá de esos fondos una parte sustancial del recorrido, indicó Deadline.

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El museo subrayó que la muestra no evitará los aspectos problemáticos de la trayectoria de Galliano y abordará de forma explícita los comentarios antisemitas, racistas y antiasiáticos que alteraron su carrera y la forma en que hoy se lee su obra.

En un comunicado, la organización afirmó: “Junto a los extraordinarios logros creativos de Galliano, la exposición abordará la conducta reprobable que alteró fundamentalmente su carrera y la percepción pública. De este modo, la exposición reflexionará sobre cómo debe entenderse el logro artístico en relación con la responsabilidad ética”.

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John Galliano se convirtió en el tercer diseñador vivo en recibir una muestra individual en el Met, después de Yves Saint Laurent y Rei Kawakubo (MUBI vía AP).

El recorrido abarcará cuatro décadas, desde Central Saint Martins hasta Maison Margiela

Galliano fue director creativo de Christian Dior durante casi 15 años, uno de los cargos más altos de la moda internacional, antes de que una serie de comentarios antisemitas y racistas pronunciados en 2010 y 2011 se difundieran de forma masiva.

Un video en el que se lo escuchaba decir “Amo a Hitler” en un bar se volvió viral, y más tarde un tribunal de París lo condenó por insultos públicos basados en raza, religión, etnia u origen.

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Tras ese episodio, fue despedido de Dior y también de su marca homónima. Después de varios años de esfuerzos públicos y privados de rehabilitación, el diseñador reapareció en 2014 al frente de Maison Margiela, donde permaneció una década.

El Costume Institute utilizará una parte sustancial de su colección de John Galliano, la más grande del mundo, para construir el recorrido de la muestra (David Harriman/MUBI vía AP).

La primera parte de la exposición, llamada “Bearings” (Orientaciones), abordará de manera directa esa ruptura, así como su tratamiento por adicción a sustancias y el reconocimiento público posterior de sus actos.

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La segunda sección, “Horizons” (Horizontes), se concentrará en sus fuentes de inspiración: historia, geografía, arte, relato y performance. La tercera, “Atlas of Transformation” (Atlas de la Transformación), examinará su creatividad, su trabajo técnico, la experimentación y la innovación en sus procesos de diseño.

Andrew Bolton, responsable del Costume Institute y curador principal de casi todas las grandes muestras de moda del museo, explicó que el proyecto estudia “tanto cómo Galliano ha reconfigurado el mundo a través de la moda como la forma en que su conducta, sus consecuencias y los valores culturales cambiantes han transformado nuestra comprensión de su obra”.

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John Galliano junto a Anna Wintour, Directora de Contenidos de Condé Nast y Directora Editorial Global de Vogue (Bestimage/MUBI vía AP).

El Met consultó a la comunidad judía y celebridades antes de confirmar la exposición sobre John Galliano

La decisión de avanzar con la exposición estuvo precedida por consultas con dirigentes de la comunidad judía de Nueva York, confirmó el museo tras una noticia del diario The New York Times. En esas reuniones participaron Bolton, Galliano y Anna Wintour, la editora de Vogue que dirige cada año la Met Gala.

Jonathan Greenblatt, director ejecutivo de la Anti-Defamation League, dijo al diario que la organización cree que Galliano “ha reflexionado sinceramente sobre los problemas que lo llevaron a su arrebato antisemita hace años en París” y que su disculpa fue aceptada hace tiempo. A su vez, afirmó que sus esfuerzos por reparar el daño causado por sus palabras y aprender de ese episodio “merecen ser aplaudidos”.

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Wintour sostuvo, citada por Vogue, que “nadie merece más una exposición de esta magnitud que John Galliano”. Luego añadió que su carrera “no está definida por un momento concreto” y remarcó que la muestra “no eludirá ningún aspecto oscuro del pasado de John”.

Por su parte, el director y director ejecutivo del Met, Max Hollein, señaló que Galliano ha ejercido una “influencia profunda” en la moda durante los últimos 40 años y que su obra “fusiona la investigación histórica, la imaginación artística, la expresión teatral y la experimentación técnica en una dinámica relación”.

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Asimismo, agregó: “Gracias a la exhaustiva investigación del Instituto del Traje y a la amplitud de las colecciones del Met, la exposición John Galliano: Horizontes ofrecerá un análisis exhaustivo de su práctica creativa, prestando especial atención a las circunstancias históricas, culturales y éticas que permiten comprender su obra”.