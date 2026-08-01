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“El Niño” cambia el panorama de los huracanes: esta es la razón de una temporada inusualmente tranquila

Las condiciones atmosféricas han frenado la formación de ciclones en el Atlántico, mientras los especialistas mantienen la vigilancia por el inicio del período de mayor actividad

Huracán en Baja California Vista satelital de tormenta Impacto de tormenta en paisaje Fuerza del huracán en México Vista satelital de un huracán que se desplaza sobre Baja California, México. La tormenta domina el paisaje con su poderosa presencia y fuerza devastadora. (Imagen ilustrativa Infobae) - visualesIA"
El Niño en fortalecimiento reduce la actividad ciclónica del Atlántico durante la temporada de huracanes 2026. (Imagen ilustrativa Infobae)
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El fortalecimiento de El Niño en el océano Pacífico está generando una disminución notable en la actividad ciclónica del Atlántico durante la temporada de huracanes 2026, según reportes de organismos meteorológicos internacionales y autoridades de monitoreo climático. El fenómeno afecta principalmente a países caribeños, Estados Unidos y zonas costeras del Atlántico, en un contexto en el que, a dos meses del inicio de la temporada, solo se han registrado dos tormentas nombradas, en junio y julio. La baja actividad resulta relevante porque coincide con el período en el que, históricamente, se espera un aumento significativo de ciclones en la región.

De acuerdo con datos publicados por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, el avance de El Niño está suprimiendo el desarrollo de sistemas tropicales, en tanto que condiciones como vientos desfavorables, polvo sahariano y temperaturas oceánicas irregulares limitan la formación de tormentas. El pronóstico oficial de la NOAA para 2026 indica una temporada por debajo de lo normal, con probabilidades del 55% de que el total de tormentas y huracanes quede por debajo del promedio de los últimos 30 años. Este escenario fue confirmado por el informe estacional del Centro de Predicción Climática de la NOAA, que identificó la influencia directa del fenómeno en la reducción de la actividad ciclónica.

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La tendencia actual ocurre después de varias temporadas con actividad superior al promedio, según análisis de la NOAA y del Centro de Predicción Climática. En años marcados por El Niño, la cuenca del Atlántico suele mostrar menos ciclones debido a la alteración de los vientos en altura, mientras que el Pacífico experimenta un aumento de tormentas. El desarrollo del fenómeno ha sido objeto de seguimiento diario por parte de organismos internacionales, en especial ante la proximidad del período de mayor riesgo, que se extiende de agosto a octubre.

¿Qué es El Niño y cómo afecta la temporada de huracanes en el Atlántico?

El Niño es un fenómeno climático caracterizado por el calentamiento anómalo de las aguas superficiales en el Pacífico ecuatorial, lo que altera patrones atmosféricos y oceánicos a nivel global. Según la NOAA, durante los episodios de El Niño se incrementan los vientos en altura sobre el Atlántico tropical, lo que dificulta la formación y organización de tormentas y huracanes. De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes, “los factores asociados con un El Niño en fortalecimiento continúan suprimiendo la formación de ciclones tropicales en la cuenca del Atlántico”.

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Las consecuencias directas se observan en la notable reducción del número y la intensidad de tormentas. El fenómeno también favorece el desarrollo de ciclones en el Pacífico oriental, donde las condiciones son opuestas.

Océano con aguas azules, pequeñas olas, cielo claro y nubes blancas dispersas. La luz del sol se refleja sobre el agua.
La NOAA proyecta una temporada de huracanes del Atlántico por debajo de lo normal y estima un 55% de probabilidad de que quede bajo la media de los últimos 30 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué la temporada de huracanes del Atlántico 2026 está siendo menos activa?

El inicio de la temporada de huracanes 2026 ha mostrado una baja actividad, con solo dos tormentas nombradas en los primeros dos meses. Según la NOAA y el Centro Nacional de Huracanes, este comportamiento responde a la combinación de:

  • Vientos en altura desfavorables generados por El Niño.
  • Presencia de polvo sahariano que ingresa desde África, lo que seca la atmósfera e inhibe el desarrollo de tormentas.
  • Temperaturas oceánicas irregulares en la zona principal de desarrollo del Atlántico.

El informe de la NOAA del 1 de agosto señala que “las condiciones actuales, con polvo sahariano extendido y vientos en altura, no son propicias para el desarrollo de ciclones tropicales”. Además, el reporte indica que la actividad observada está por debajo del promedio histórico, con una energía ciclónica acumulada un 70% inferior a la media de este punto de la temporada.

¿Cuántos huracanes y tormentas se esperan este año según los pronósticos?

El pronóstico actualizado de la Universidad Estatal de Colorado (CSU), que se publicará en los próximos días, estima para 2026 un total de nueve tormentas nombradas, cuatro huracanes y un huracán mayor. Estas cifras contrastan con la media de los últimos 30 años, que es de 14 tormentas, siete huracanes y tres huracanes mayores. De acuerdo con WUSF y datos de la NOAA, el pronóstico para este año representa una reducción significativa en la actividad esperada.

La NOAA también detalló que la tercera tormenta de la temporada suele aparecer alrededor del 3 de agosto, pero hasta la fecha no se han cumplido los plazos estadísticos. El siguiente nombre en la lista oficial será Cristobal, seguido de Dolly, Edouard y Fay. El Centro Nacional de Huracanes mantiene su vigilancia activa, pero los modelos actuales no proyectan un aumento inmediato en la formación de nuevos sistemas.

Océano Atlántico, continente americano al oeste, Europa y África al este, con formaciones nubosas sobre el mar.
La temporada de huracanes 2026 en el Atlántico registró solo dos tormentas nombradas en junio y julio, por debajo del promedio histórico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué condiciones meteorológicas están impidiendo la formación de ciclones?

La región central del Atlántico, conocida como la Zona Principal de Desarrollo, está dominada por aire seco y polvo sahariano, según el Centro Nacional de Huracanes y el FOX Forecast Center. Estas condiciones inhiben la formación de tormentas organizadas. El meteorólogo Bryan Norcross, en un análisis publicado por FOX Weather, afirmó: “No hay señales de desarrollo tropical significativo en el Atlántico en el corto plazo, aunque podrían surgir condiciones más favorables en la segunda mitad de agosto”.

El polvo del Sahara, transportado por los vientos alisios, actúa como una barrera natural que seca la atmósfera y limita la convección necesaria para el desarrollo de ciclones. A pesar de las temperaturas elevadas en la superficie del mar, estos factores han impedido que las ondas tropicales que emergen de África se conviertan en tormentas.

¿Qué diferencias hay entre la actividad en el Atlántico y el Pacífico durante El Niño?

Mientras el Atlántico experimenta una temporada inusualmente tranquila, el Pacífico oriental registra una mayor actividad ciclónica. Según el último informe semanal del Centro de Predicción Climática de la NOAA, “la formación de ciclones tropicales en el Caribe y el Atlántico central es improbable en el futuro cercano, mientras que el Pacífico oriental continúa registrando actividad por encima del promedio”.

Este patrón es típico de los años con El Niño, cuando la atmósfera favorece el desarrollo de tormentas en el Pacífico y dificulta su formación en el Atlántico. Las autoridades meteorológicas recomiendan a los habitantes de las costas del Pacífico mantener la vigilancia, mientras que en el Atlántico el riesgo inmediato se considera bajo.

Huracán en Baja California Vista satelital de tormenta Impacto de tormenta en paisaje Fuerza del huracán en México Vista satelital de un huracán que se desplaza sobre Baja California, México. La tormenta domina el paisaje con su poderosa presencia y fuerza devastadora. (Imagen ilustrativa Infobae) - visualesIA"
Mientras el Atlántico mantiene un riesgo inmediato bajo, el Pacífico oriental muestra una actividad ciclónica por encima del promedio durante El Niño. (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Qué se espera para el resto de la temporada de huracanes 2026?

La perspectiva dominante de la NOAA es que la temporada de huracanes del Atlántico 2026 continúe con baja actividad, aunque no se descarta la posibilidad de desarrollos locales, especialmente en el Golfo de México y el sureste de Estados Unidos. El informe de la NOAA recomienda: “La vigilancia debe continuar, dado que la temporada se encuentra en su periodo más crítico y pueden producirse desarrollos inesperados”.

El pronóstico oficial será actualizado a mediados de agosto, cuando se publiquen los nuevos análisis del fenómeno ENSO. Hasta entonces, las autoridades y la población deben mantener los protocolos de preparación y monitoreo, ya que agosto y septiembre históricamente concentran la mayor cantidad de tormentas y huracanes.

¿Qué impacto tiene esto para la población y las autoridades?

La reducción del riesgo ciclónico inmediato en el Atlántico representa un alivio temporal para las comunidades costeras y los sistemas de emergencia, pero los organismos internacionales insisten en la importancia de no bajar la guardia. La NOAA, el NHC y otras entidades mantienen una vigilancia constante, ya que la variabilidad climática puede generar cambios súbitos en las condiciones atmosféricas.

Los expertos recomiendan a los gobiernos y residentes de zonas de riesgo seguir los reportes oficiales y actualizar sus planes de contingencia. La situación en el Pacífico oriental exige atención especial, con una temporada más activa que podría afectar a México, América Central y la costa oeste de Estados Unidos.

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