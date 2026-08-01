Tiroteo en festival puertorriqueño en Nueva York: una persona murió y tres resultaron heridas; no hay detenidos

La víctima fatal fue una mujer no identificada que murió por una herida de bala en la parte superior del cuerpo en Morrill Street junto a North Clinton Avenue (Captura de video: News10NBC).

Guardar

La policía de Rochester, Nueva York, busca a los responsables de una serie de tiroteos ocurridos entre la noche del viernes y la madrugada del sábado tras el Festival Puertorriqueño de la ciudad, un episodio que dejó a una mujer muerta y a tres personas heridas en una zona donde se habían reunido cientos de personas.

El festival se celebra durante todo el fin de semana y atrae cada año a unas 25.000 personas, de acuerdo con los organizadores citados por ABC News. El programa incluye conciertos, muestras de arte y actividades educativas.

PUBLICIDAD

La secuencia comenzó alrededor de las 22:30 del viernes, cuando una gran multitud empezó a concentrarse y a bloquear North Clinton Avenue, según informó el jefe de policía de Rochester David Smith. Los disparos se oyeron hacia las 00:25 mientras la multitud comenzaba a dispersarse.

Cuando los agentes llegaron al lugar, una mujer aún sin identificar había muerto por sus heridas. Otras tres personas sufrieron lesiones que no ponen en riesgo su vida: un hombre de unos 20 años, una mujer de unos 30 y otro hombre de unos 40. La policía investiga si los incidentes están relacionados.

PUBLICIDAD

El jefe de policía de Rochester, David Smith, informó que buscan busca a los responsables de los tiroteos ocurridos tras el Festival Puertorriqueño en Nueva York (Captura de video: News10NBC).

La policía desplegó un protocolo de tirador activo para dispersar a la multitud

De acuerdo con la emisora local 13WHAM, la concentración se formó en North Clinton Avenue, al norte de Upper Falls Boulevard, y varios agentes intentaron desalojarla.

El capitán Greg Bello explicó al medio que el plan policial consistía en cerrar la calle detrás de los oficiales a medida que avanzaban para evitar que la gente regresara a la zona ya despejada. Bello relató que la operación comenzó en Upper Falls y avanzó hacia el norte. “La gente no seguía las instrucciones ni las órdenes”, dijo.

PUBLICIDAD

Hacia las 23:00 se concentraron más grupos. La policía describió una escena con vehículos y cientos de peatones que bloqueaban la calle, además de un comportamiento “desordenado y violento”.

Cuando los agentes llegaron al área de Morrill Street, se escucharon varios disparos. En ese momento, se activó un protocolo de tirador activo que incluyó el uso de gas para dispersar rápidamente a la concentración.

PUBLICIDAD

Después de que la multitud se dispersó, la policía encontró a una mujer con al menos una herida de bala en la parte superior del cuerpo, en el sector de Morrill Street junto a North Clinton Avenue. Fue declarada muerta en el lugar.

La secuencia de violencia comenzó cuando una multitud bloqueó North Clinton Avenue desde las 22:30 del viernes y los disparos se oyeron hacia las 00:25 (Captura de video: News10NBC).

Las autoridades investigan si los otros ataques estuvieron conectados

Las autoridades investigan si todos los disparos registrados durante esas horas están relacionados. El medio WHEC detalló que, además de la víctima mortal, hubo otros tres heridos en distintos momentos de la madrugada y que en ninguno de los casos había sospechosos detenidos.

PUBLICIDAD

El primer herido adicional llegó a un hospital a las 00:35 del sábado. La policía identificó a esa víctima como un hombre de 26 años de Rochester con al menos un disparo en la parte inferior del cuerpo.

Más tarde, hacia las 02:05, los agentes acudieron al área de Weaver Street, cerca de Joseph Avenue, por un nuevo aviso de disparos. Allí encontraron a una mujer de 38 años herida de bala en la parte inferior del cuerpo y fue trasladada en ambulancia al hospital.

PUBLICIDAD

A las 02:18, la policía respondió a otro reporte de tiroteo en Norton Street y North Clinton Avenue. Después supo que la víctima de esa escena había llegado por su cuenta a un hospital: era un hombre de 41 años del condado de Monroe con al menos un disparo en la parte inferior del cuerpo.

El alcalde de Rochester, Malik Evans, declaró: “Quiero decirles a todos que, cuando me vean tomar decisiones relacionadas con la emergencia por la violencia armada, esta es la razón por la que hacemos esto”.

PUBLICIDAD

Luego añadió: “Lamentablemente, anoche una persona inocente, cuya edad y nombre aún desconocemos, yace en la morgue del condado de Monroe porque algunos individuos decidieron pelear en público fuera del horario laboral y asesinar a una persona inocente”.